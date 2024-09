Assembleia aprova acesso a medicamentos à base de 'maconha'

APARECIDA DO TABOADO

Dono de sítio cortava árvores de eucaliptos, uma caiu sobre a rede de energia, a fiação caiu e energizou uma cerca de arame. Ele deixou o local sem alertar os vizinhos

Uma mulher de 42 anos e um homem de 36 morreram eletrocutados nesta segunda-feira (16) em um sítio na área rural de Aparecida do Taboado, região leste do Estado, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo e Minas Gerais. Até a manhã desta terça-feira a identidade das vítimas não havia sido revelada, mas os dois estavam ajudando a combater um incêndio em uma pastagem.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na delegacia, as mortes aconteceram depois da queda de uma árvore de eucaliptos sobre a fiação da rede de energia elétrica, que rompeu dois fios e energizou uma cerca de arame. O proprietário do sítio havia vendido a plantação e estava fazendo o corte, quando os galhos de uma delas atingiu a fiação.

E, em vez de acionar a Energisa e alertar moradores próximos sobre o risco de alguém sofrer uma descarga elétrica, abandonou o local, segundo relato de bombeiros feitos à polícia. Os bombeiros foram ao local para combater um incêndio na pastagem e nem mesmo tinham conhecimento sobre a morte do casal ou a queda da fiação.

Depois que conseguiram controlar o fogo, com ajuda de voluntários, descobriram que o fogo havia sido provocado justamente pelas faíscas procedentes da fiação que havia sido rompida pelos galhos da árvore de eucaliptos.

Ainda de acordo com o relato dos bombeiros à polícia, o casal morreu ao encostar em uma cerca de arame. O homem teria tentado cruzar a cerca e sofreu a descarga. A mulher tentou ajudar e também acabou sofrendo a descarga elétrica. O casal teria ido ao local para ajudar a combater o incêndio.

Conforme o relato de um dos bombeiros à polícia, “a mulher estava com um corte enorme no pescoço e se encontrava sobre o rapaz que estava parcialmente carbonizado”.

Ao perceber o perigo, o bombeiro emitiu um alerta a todos que estavam nas imediações e acionou técnicos da Energisa, que finalmente desativaram a fiação. O galho que havia atingido a rede de energia estava inclusive bloqueando a entrada do sítio.

Questionado pelos bombeiros, o responsável pelo corte das árvores, que estava recebendo R$ 85 por metro cúbico de eucaliptos, alegou que não havia reparado que fora ele o responsável pelo incêndio na vegetação, embora tivesse percebido o surgimento do fogo antes de deixar o local.

E, mesmo alertado para que preservasse o local até que a perícia fizesse os levantamentos, o proprietário do imóvel, identificado apenas como Roberval Claudino, utilizou um trator para arrastar o galho e desobstruir o acesso.

NOTA DA ENERGISA

Em tese, a fiação de energia deveria desligar automaticamente, mas nem sempre isso ocorre. Por isso, concessionária de energia emitiu uma nota de alerta.

“a Energisa se coloca à disposição das autoridades para contribuir na apuração das causas do acidente. A concessionária reforça a importância de um profissional habilitado para a atuação do serviço de poda de árvores com o uso indispensável dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). E reforça que, em casos onde haja proximidade ou contato com a rede elétrica, não faça a poda da árvore, entre em contato com a Energisa.