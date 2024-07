Sendo que a obra tinha entrega prevista para maio de 2024, a Prefeitura Municipal de Campo Grande prevê para a tarde desta quarta-feira (03), às 16h30, o lançamento do edital de seleção para a chamada "Vila dos Idosos", marcado para acontecer na Rua Fernando Corrêa da Costa – esquina com a Rua Fábio Zahran.

Orçado em aproximadamente R$ 10 milhões, com o projeto idealizado ainda em 2018, lançado em 2021, as obras tiveram início apenas em meados de 2022 e, há mais de dois anos em obras, tanto a transparência quanto a aparência mostram que a entrega não deve acontecer ainda neste ano eleitoral.

Ainda no ano passado, ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) apontou que a empresa responsável (Coplan) começou a construção do condomínio em junho de 2022, e o próprio Portal +Obras, de transparência do município, indica atraso na entrega.

Com um total de 40 apartamentos, de 33,70m² cada, essas moradias são voltados para pessoas com mais de 60, que possuam uma renda baixa, lançado no pacote do Reviva Centro.

Em execução há mais de dois anos, junto ao portal da transparência, a construção ainda aparece com apenas 28% concluída, sendo que três meses antes do prazo previsto para entrega o piso ainda não havia sido assentado; sem todas as janelas colocadas e ainda com uma parte em fase de edificação.

Com o primeiro turno das eleições desse ano marcado para o dia 06 de outubro, o próximo dia 06 deste mês já marca o prazo final que pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, por exemplo, têm para participarem de inauguração de obras públicas, por exemplo.

Importante ressaltar que, para o caso de pré-candidatos a vereadores - que também disputam as eleições em 2024 - esses três meses antes das eleições também são considerados o prazo limite, ou seja, gestões e mandatos parlamentares atuais que buscam associar sua imagem à obra, em tese, têm até sábado (06 de julho) para fazer isso.

O espaço

Localizado em frente ao Horto Florestal em Campo Grande, cada apartamento tem 33,70m² de área prevista, compreendendo para a pessoa idosa:

Sala integrada à cozinha,

Área de serviço

Um quarto com banheiro

Apontando que todas as normas de acessibilidade foram seguidas, foi optada pela ventilação natural, amplos corredores e elevador para todos os andares.

O espaço prevê sala multifuncional, bem como uma capela e espaço de socialização, contando ainda com salões voltados ao uso comercial.

Conforme a prefeitura, como forma de apoiar os custos de administração e manutenção do edifício, haverá parceria com a uso dos 10 salões comerciais do térreo com área individual de 39,40m².

Atenção aos idosos

Vários fatores levam uma pessoal idosa para um quadro de vulnerabilidade social: como escolaridade; redução de renda; perda de autonomia, ou mesma a discriminação etária, entre outros.

Só nos primeiros seis meses deste 2024, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo (Decon) já havia registrado 145 ocorrências de golpes contra idosos.

Também, há dois anos seguidos, o Mato Grosso do Sul é marcado pela maior taxa de violência contra idosos no País, segundo dados do Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Levando em consideração o ano-base de 2021, a taxa de violência foi de 245,2 em Mato Grosso do Sul, enquanto o segundo colocado (Roraima) registrou 130,5.

Já os dados divulgados em 2024, com referência no ano-base de 2022, apesar da queda no índice (para 209,0), enquanto o segundo lugar (Pernambuco nesse caso) aparece com taxa de 134,6, os idosos sul-mato-grossenses seguem sendo os maiores alvos dessa violência etária no País.

