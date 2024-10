Frente fria traz chuva e ameniza fumaça no céu de Campo Grande - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Embora a qualidade do ar esteja novamente ruim (81), segundo dados do Monitoramento de Qualidade do Ar (QualiAr), o avanço de uma frente fria irá 'dar um fôlego' e melhorar as condições tanto de altas temperaturas quanto de umidade do ar em Campo Grande.

Além disso, segundo o professor Widinei Alves Fernandes, responsável pelo Laboratório de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 30 dias, o campo-grandense teve apenas 5 em que a qualidade foi considerada boa. "Devemos ter ainda amanhã uma condição durante, com tendência de melhorar no final do dia", explicou o professor.

Há cerca de 7 dias, o índice de poluição, em decorrência das queimadas, o ar apresentou a pior qualidade na Capital desde que iniciaram as medições em 2021.

Segundo o professor de Geofísica Espacial e integrante do Laboratório de Ciências Atmosféricas da UFMS, a aproximação de uma frente fria pode trazer chuva tanto para Campo Grande quanto para a região sul do Estado.

Fumaça

Embora o Pantanal em Mato Grosso do Sul tenha tido as queimadas controladas, o fogo continua no Mato Grosso e na Bolívia, encobrindo todo o Estado.

O alerta para o perigo da poluição das queimadas está na presença do material particulado, que em altos índices pode causar diversas doenças, como câncer de pulmão.

