Bacia do Paraguai declarada em situação crítica até outubro

Percentual de reajuste salarial proposto pelo Poder Judiciário é 2,27 pontos percentuais superior aos 3,73% propostos pelo Poder Executivo

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Sérgio Martins, encaminhou Projeto de Lei à Assembleia Legislativa em que oferece reajuste linear de 6% aos servidores do Poder Judiciário do Estado.

O percentual é de 2,27% maior que os 3,73% oferecidos pelo governo de Mato Grosso do Sul, que constam em Projeto de Lei enviado na semana passada à Assembleia Legislativa.

A própria justificativa de Martins é que os 2,27 pontos percentuais oferecidos aos servidores do Judiciário é feita em complemento aos 3,73% de aumento salarial propostos pelo Poder Executivo de MS.

A proposta de reajuste encaminha à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul alcança servidores ativos, inativos e também encargos patronais. O impacto anual será de R$ 49,4 milhões na folha de pagamento do Tribunal de Justiça.

O reajuste, caso aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, terá efeito retroativo ao dia 1º de março de 2024, mês da data base dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Executivo

O governo de Mato Grosso do Sul ofereceu aos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul um reajuste linear de 3,73% aos servidores e empregados públicos estaduais.

A proposta, enviada nesta terça-feira (8) pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) inclui aposentados e pensionistas dos poderes Executivo, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria e Poder Judiciário, além dos servidores do Executivo da ativa.

A informação foi antecipada pelo Correio do Estado em 28 de abril. O governo de Mato Grosso do Sul leva em consideração a inflação do ano passado que consta no Boletim Focus do Banco Central (IPCA de 3,73%).

