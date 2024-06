"Bilionário", Motinha pagaria a propina que derrubou juiz paulista

MUDANÇA NO TEMPO

Intensidade do frio será maior no fim de semana e há poucas chances de chuva no Estado

O tempo deve mudar nesta semana em Mato Grosso do Sul, com o avanço de duas frentes frias que favorecem a queda nas temperaturas em todo o Estado. No fim de semana, a previsão é que a mínima fique abaixo de 5°C em algumas regiões.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta segunda-feira, o dia deve ser de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuvas devido a atuação de uma massa de ar quente e seco que cobre a região central do País.

Com a presença do ar muito seco, também deve ocorrer a chamada amplitude térmica, que é diferença entre temperatura máxima e a mínima, podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia. Ou seja, no mesmo dia pode calorão a tarde e frio a noite.

A umidade relativa do ar segue em índices e alerta, variando entre 20% a 40%. Desta forma, mantem-se a recomendação de beber bastante líquido e umidificar os ambientes sempre que possível.

A partir de terça, uma frente fria avança e favorece o aumento de nebulosidade, com pequena chance de chuva nas regiões sudeste, sul e sudoeste do estado, com acumulado previsto entre 5 a 40 mm.

As temperaturas já começam a cair, com mínima prevista de 15°C e áxima entre 25°C e 30°C. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 20°C, com máxima de 32°C.

Entre quarta (26) e quinta-feira (27) o dia deve ser de sol entre nuvens, mas as temperaturas caem, ainda devido a frente fria, oscilando entre 9°C e 24°C.

Na Capital, são esperadas mínimas entre 15-17°C e máximas entre 25-27°C.

Pontualmente, podem ocorrer rajadas de ventos fortes, acima de 60 km/h, especialmente no norte do Estado.

Fim de semana

Uma segunda frente fria, mais intensa, deve chegar ao Estado no fim de semana e provocar nova queda acentuada nas temperaturas.

Conforme o Cemtec, a mínima pode ficar abaixo de 5°C em Mato Grosso do Sul.