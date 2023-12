Dezembro vermelho

Já Mato Grosso do Sul registrou queda 8,9% de óbitos por aids, que passou de 5,6 para 5,1 óbitos por 100 mil habitantes

Apesar do Brasil registrar queda de óbitos por aids, entre as capitais do país, Campo Grande registrou 7,9 mortes para cada 100 mil habitantes no ano passado – número superior à taxa nacional. As informações são do novo Boletim Epidemiológico sobre HIV/aids apresentado pelo Ministério da Saúde.

O boletim também aponta que a taxa de detecção de aids no Mato Grosso do Sul é de 21,5 casos por 100 mil habitantes. A capital também apresentou taxa maior que o estado, sendo 28,5 casos por 100 mil habitantes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau CG), atribuiu o alto número de casos e mortes à falta ou desistência do tratamento médico, que é oferecido gratuitamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"No período de 2013 a 2023 foram registrados 719 casos de abandono de tratamento. Considera-se abandono, indivíduos que não retiraram os medicamentos antirretrovirais há mais de 100 dias. A ocorrência de óbitos por aids é caracterizada por diversos fatores como vulnerabilidades sociais, o abandono de tratamento e tratamento irregular, consequentemente, estes pacientes evoluem para a diminuição na contagem de linfócitos T-CD4+ que são células de defesa do organismo, principais alvos do HIV, tornando o indivíduo mais susceptível às coinfecções e desenvolvimento de outras doenças, aumentando a gravidade do quadro clínico e necessidade de hospitalização de longa permanência", esclarece a nota da Sesau.

Ainda conforme a Secretaria, atualmente na capital há 6.200 pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) cadastradas no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).

"Ao todo são 22 unidades distribuídas na Atenção Primária em Campo Grande que dispensam medicamentos para o tratamento da PVHA, pessoas em uso de PrEP e oferta de autoteste para HIV. Em Campo Grande a PEP está disponível nas Unidades de Pronto Atendimento e Centro Regional de Saúde 24h, tais como: Tiradentes, Santa Mônica, Aero Rancho, Coophavila, Coronel Antonino, Nova Bahia, Universitário, Leblon, Vila Almeida e Moreninha", divulga a Sesau.

Cabe destacar ainda que, a taxa de gestantes infectadas pelo HIV na capital sul-mato-grossense é de 4,5 (casos por mil nascidos vivos). O diagnóstico em gestantes é fundamental para que as medidas de prevenção possam ser aplicadas de forma eficaz e consigam evitar a transmissão vertical do vírus.

Já o atendimento às crianças expostas ao HIV são oferecidos nos Serviços de Especialidade (CEDIP e Hospital Dia Esterina Corsini – HUMAP), além da oferta de fórmula infantil para as crianças notificadas.

Mortes em MS diminuem

Nos últimos dez anos, Mato Grosso do Sul registrou queda 8,9% no coeficiente de mortalidade por aids, que passou de 5,6 para 5,1 óbitos por 100 mil habitantes. Em 2022, o estado registrou 179 óbitos tendo o HIV ou a aids como causa básica, 12,2% menos do que os 157 óbitos registrados em 2012.

Em relação à detecção do HIV, em 2022, o documento mostra que foram notificados 43.403 casos em todo o país, sendo 3.825 no Centro-Oeste e 713 no Mato Grosso do Sul.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que a redução se deve, 'provavelmente', a política de enfrentamento ao HIV/Aids e as novas tecnologias.

"Foi adotado nesse período e a incorporação de novas tecnologias duras, para ampliação do diagnóstico e monitoramento, como instrumentos e equipamentos tecnológicos, e leves, como modelos de cuidado, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Além de capacitar os profissionais de saúde e levando informações sobre forma de contágios e métodos de prevenção, reforçando a importância da conscientização da população para o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Vale reforçar que o desenvolvimento das ações são de programação do calendário dos municípios, pois quem de fato realiza ações são os municípios.".

Cenário nacional

A queda no coeficiente de mortalidade por aids na última década foi identificada a nível nacional, passando de 5,5 para 4,1 óbitos por 100 mil habitantes. Em 2022, o Ministério da Saúde registrou 10.994 óbitos tendo o HIV ou aids como causa básica, 8,5% menos do que os 12.019 óbitos registrados em 2012. Apesar da redução, cerca de 30 pessoas morreram de aids por dia no ano passado.

Critério raça/cor

Do total de óbitos no Brasil em 2022, 61,7% foram registrados entre pessoas negras (47% em pardos e 14,7% em pretos) e 35,6% entre brancos.

Os dados reforçam a necessidade de considerar os determinantes sociais para respostas efetivas à infecção e à doença, além de incluir populações chave e prioritárias esquecidas pelas políticas públicas nos últimos anos.

Ainda segundo o boletim, na análise da variável raça/cor, observou-se que, até 2013, a cor de pele branca representava a maior parte dos casos de infecção pelo HIV. Nos anos subsequentes, houve um aumento de casos notificados entre pretos e, principalmente, em pardos, representando mais da metade das ocorrências desde 2015.

Para aprimorar os indicadores de saúde e guiar políticas públicas de combate ao racismo, redução das desigualdades e promoção da saúde ao longo dos próximos anos, o Ministério da Saúde tornou obrigatório o preenchimento do campo raça/cor no Cartão Nacional de Saúde, o cadastro do cidadão no SUS.

A partir de 2023, os sistemas não permitem mais o registro ‘sem informação’, em mais um passo pela igualdade racial no país, uma das prioridades do governo federal.

Prevenção e conscientização

Uma das formas de se prevenir contra o HIV é fazendo uso da PrEP, método que consiste em tomar comprimidos antes da relação sexual, que permitem ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o vírus.

No mês dedicado à mobilização nacional de luta contra o HIV, a aids e outras infecções sexualmente transmissíveis – Dezembro Vermelho – o Ministério da Saúde lançou na TV aberta, nas redes sociais e em locais de grande circulação de pessoas a nova campanha de conscientização com o tema “Existem vários jeitos de amar e vários de se proteger do HIV”, reiterando a importância do cuidado.

Ações de resposta do Ministério da Saúde

Estima-se que, atualmente, um milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil, mas apenas 900 mil conhecem seu diagnóstico. Isso significa que aproximadamente 100 mil pessoas ainda precisam ser diagnosticadas para que, então, iniciem tratamento.

Para ampliar essa linha de cuidado, o Ministério da Saúde garantiu, em 2023, R$ 27 milhões para a compra de quatro milhões de unidades de um teste rápido que detecta, simultaneamente, sífilis e HIV. A inclusão do teste inédito no Sistema Único de Saúde (SUS) fortalece o rastreio e dá mais agilidade ao tratamento para a população.

Remédios fornecidos pelo SUS. Foto/Gerson Oliveira

Outro importante anúncio do governo federal neste ano foi a diminuição da quantidade de comprimidos ingeridos diariamente para as pessoas que vivem com o vírus. Em vez de dois, será um.

O medicamento combina dois antirretrovirais, ambos fornecidos pelo SUS: lamivudina e dolutegravir. O remédio facilita a vida do usuário, evita efeitos colaterais e mantém a carga viral controlada. A troca desse esquema terapêutico será realizada de forma gradual.

Assine o Correio do Estado.