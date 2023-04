Bombeiros divulgam lista de recomendações para aproveitar o feriado em segurança; confira

Trânsito

Professora de 66 anos e motociclista de 47 foram as vítimas; numa das tragédias, condutor foi detido por embriaguez

Entre as 11h da manhã de ontem, quinta-feira (6) e a madrugada desta sexta-feira Santa, duas pessoas, uma professora e um motociclista, morreram vítimas de acidentes de trânsito em Campo Grande.

A mais recente das tragédias ocorreu na madrugada desta sexta, no cruzamento das ruas Nicomedes Vieira de Resende com a Fernão Dias, região do bairro Vilas Boas. Ali, uma caminhonete e uma motocicleta se chocaram e o piloto morreu dentro da ambulândia na ida para o hospital.

Identificado como Charl Corrêa Samha, de 47 anos, o motociclista seguia pela rua Fernão Dias mesma via trafegada pela caminhonete.

Pelo apurado até agora, o condutor da caminhonete, que seguia do lado contrário ao do motociclista, teria feito uma conversão sem ligar a seta do veículo, já perto do cruzamento com a rua Nicomedes Vieira.

Além da manobra supostamente ilegal, o motorista teria desrespeitado um sinal de "pare" instalado na via.

Charl Samha caiu no já chão já desacordado. Assim que os socorristas o atenderam tentaram reanimá-lo e o puseram na ambulância rumo ao hospital. Ali, o motociclista morreu.

O motorista da caminhonete não quis se submeter ao teste do bafômetro, mas, aparentemente, estaria embriagado. Ele foi detido.

Embora o nome dele nao tenha sido divulgado até a publicação deste material, extraficialmente, já foi informado de que ele teria se envolvido em outro acidente, em 2014, que também provocou sua prisão.

OUTRA MORTE

Em outro acidente, ocorrido na quinta-feira pela manhã, morreu a professora aposentada Ilza Gertrudes Schleich Vollkopf, de 66 anos de idade.

Ela seguia num carro de passeio e bateu em um caminhão, na BR-060, na saída de Campo Grande para Rochedo.

Chovia na hora do acidente e o carro da professora teria aquaplanado.

A aquaplanagem ocorre quando a água cria uma fina camada sobre a pista, fazendo com que os pneus percam atrito com o solo e o veículo deslize sem controle.

O acidente ocorreu por volta das 7h. A professora foi levada para o hospital, mas morreu depois de sofrer uma parada cardíaca às 11h da sexta-feira.