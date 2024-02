Bonito bate recorde de turismo em janeiro de 2024

Somente em janeiro foram 143.866 visitações, o que corresponde a 6.788 a mais em comparativo com o mesmo mês no ano anterior - Imagem Divulgação

No primeiro mês de 2024, Bonito recebeu 38.376 turistas, superando o recorde no mesmo período em 2023 que foi de 34.800. Os dados apresentados pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB).

O município se preparou para a retomada no pós-pandemia, de modo que a retomada cumpre com todos os protocolos de segurança sanitária, indicando que o turismo em Bonito faz um planejamento a cada temporada.

Somente em janeiro foram 143.866 visitações, o que corresponde a 6.788 a mais em comparativo com o mesmo mês no ano anterior. O crescimento em ocupação hoteleira cresceu (81%), tendo alto índice de satisfação dos hóspedes.

Atrativos

Ainda, de acordo com os dados, as visitações ocorrem nos 40 atrativos em ascendência, o que aponta que o turista está escolhendo mais passeios.



“O sucesso de Bonito com melhor destino de ecoturismo em 17 anos é resultado do trabalho do trade turístico e do poder público, onde buscamos oferecer os melhores serviços, uma cidade organizada e segura e, sobretudo, proteger as nossas riquezas, que são as águas cristalinas”, disse o prefeito bonitense Josmail Rodrigues. “Temos grandes projetos para 2024, como eventos e participação em feiras internacionais para fomentar e divulgar o destino, além das ações de prevenção ambiental.”



Turismo diferenciado

Os passeios preferidos pelos turistas ainda são os balneários com 66.671 visitações, seguido por flutuação com 23.179, cachoeiras 15.990 e as grutas aparecem com 12.856. As visitações representaram um aumento de 4,95% em relação a janeiro do ano passado.

Além disso, a movimentação no aeroporto estadual teve um aumento de 3.572 desembarques, sendo 1.088 a mais do que em dezembro de 2023, em voos da Azul e Gol.

“Tivemos uma temporada extremamente positiva em 2023 e iniciamos o ano novo com a melhor das expectativas, reforçando o trabalho que vem sendo realizando para oferecer um turismo diferenciado e responsável, com o apoio de vários parceiros, como o Governo do Estado”, destacou Juliane Salvadori, secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio.



Conforme destacou a coordenadora do OTEB, Janaina Mainchein, os números demonstram o potencial do turismo em Bonito, assim como refletem as ações de promoção e marketing do destino, como também os eventos indutores de fluxo turístico na baixa temporada.

