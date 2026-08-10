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Brasil precisa liderar combate ao crime na fronteira, diz especialista em PCC

Lincoln Gakiya, promotor que investiga a organização há mais de 20 anos, defende protagonismo do País nas ações contra o crime para evitar que autoridades continuem "enxugando gelo" ao atuar nas fronteiras com Bolívia e Paraguai em MS

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

10/08/2026 - 05h00
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O promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, é uma das autoridades que mais conhecem a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que nasceu nos presídios paulistas e hoje domina o crime em diversos Estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, e atua nas regiões de fronteira e mantém ramificações em outros países.

Promotor da cidade de Presidente Prudente (SP), município paulista a poucos quilômetros da divisa com Mato Grosso do Sul, Gakya conhece como poucos a maneira como a organização se estrutura nas fronteiras do Brasil com Bolívia e Paraguai, em MS, e tem a receita para reduzir o poder desses grupos criminosos: cooperação entre as forças de segurança nacionais por meio de uma ação coordenada, liderada por uma agência antimáfia, e cooperação também com os países de fronteira, sendo que, neste caso, o Brasil deve assumir o protagonismo no combate ao crime.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, durante o Congresso Internacional de Jornalismo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Gakiya disse que é essencial que o Brasil lidere o combate ao crime na região de fronteira.

“Se o Brasil, como maior nação da América do Sul, não liderar essas tratativas, continuaremos apenas ‘enxugando gelo’ e o problema aumentará nos próximos anos”, alertou o promotor, que investiga o PCC há mais de duas décadas e vive sob proteção permanente da polícia por causa das ameaças que recebe da organização criminosa.

Gakya lembrou que o PCC fincou bandeira do lado paraguaio da fronteira há pouco mais de 10 anos, depois da morte do traficante Jorge Rafaat, em Pedro Juan Caballero, e escalou representantes para gerenciar o crime nas fronteiras com Paraguai e Bolívia.

É o caso de Sérgio Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro, que cumpre pena no sistema penitenciário federal desde 2019 e que era um dos chefões do PCC na região de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

A estratégia para combater o crime em Estados fronteiriços como Mato Grosso do Sul, segundo Gakya, consiste em duas frentes: cooperação interna, com integração e coordenação, e cooperação internacional.

“Tratamos de um problema em que a droga passa por Mato Grosso do Sul, vinda do Paraguai, Bolívia ou Peru, para ser distribuída em São Paulo, Rio de Janeiro e exportada para a Europa”, exemplifica o promotor do Gaeco de São Paulo. Segundo ele, Estados como MS e o Paraná, embora não tenham criado o PCC (que é sediado em São Paulo), convivem com a violência gerada pela disputa pelas rotas do tráfico na fronteira. Já há evidências de que Comando Vermelho e PCC têm disputado essas rotas.

Por isso, no âmbito interno, o promotor de Justiça defende a criação de uma Agência Nacional Anticrime. “Defendo a criação de uma Agência Nacional para combater a criminalidade organizada, que reuniria polícias estaduais e federais, Receita, COAF e Ministérios Públicos em um objetivo comum”, detalha.

“Além disso, a cooperação internacional é vital, pois a cocaína consumida e exportada pelo Brasil é produzida apenas na Bolívia, Peru e Colômbia. Se o Brasil, como a maior nação da América do Sul, não liderar essas tratativas, continuaremos apenas ‘enxugando gelo’ e o problema aumentará nos próximos anos”, complementou.

Bolívia

Com Bolívia e Paraguai, o Brasil já tem importantes acordos de cooperação, mas segundo o promotor Lincoln Gakiya, é preciso que a cooperação se aprofunde para tornar o combate às organizações criminosas mais efetivo. 

Recentemente, o governo da Bolívia anunciou a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira no país para combater o narcotráfico e facções como PCC e Comando Vermelho, em meio a uma escalada de violência na fronteira. 

O acordo prevê intercâmbio contínuo de inteligência e o plano “Fronteiras Seguras”, conforme anúncio feito neste mês de julho pelo ministro de governo da Bolívia, Marco Oviedo. 
Entre as ações previstas estão o aumento do efetivo policial e de operações integradas de inteligência. 

Apesar de acordo como este, um dos maiores problemas na Bolívia é enfrentar a facilidade que os criminosos brasileiros têm em se instalar no país vizinho, onde autoridades policiais costumam ter um salário bem inferior ao dos policiais brasileiros. 

Gakiya acredita que não é apenas o salário baixo que prejudica o combate ao crime no País vizinho.

“Eu acho que não é só isso [o salário baixo] que vai medir o valor da questão da corrupção, porque o dinheiro para eles [criminosos] não é problema”, comentou. 

“Mas claro que é um fator facilitador. O problema ali é que a corrupção na Bolívia já está arraigada no Estado, já está dentro das instituições. Isso é muito difícil de tirar", complementou. 

ensino

ENEM 2026: como saber, antes do resultado, se sua nota entra no curso dos sonhos

A resposta depende de uma conta que poucos estudantes fazem corretamente: a média ponderada do Enem, calculada com os pesos que cada curso e cada universidade atribuem às cinco notas do boletim (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Nature

10/08/2026 08h35

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Com as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já entrou na reta final de preparação para milhões de candidatos em todo o país. Mas a dúvida que mais tira o sono de quem estuda para o exame não é só "vou tirar uma boa nota" é "essa nota é suficiente para a vaga que eu quero".

A resposta depende de uma conta que poucos estudantes fazem corretamente: a média ponderada do Enem, calculada com os pesos que cada curso e cada universidade atribuem às cinco notas do boletim (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação).

Um curso de Medicina, por exemplo, costuma dar peso maior para Ciências da Natureza; um curso de Direito, para Ciências Humanas e Redação. Ignorar essa diferença é um dos erros mais comuns  e mais caros  de quem disputa uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Por que a média ponderada muda tudo

O Sisu não usa a média simples das cinco notas. Cada instituição define pesos próprios por curso, e é essa combinação que determina se o candidato ultrapassa ou não a nota de corte da concorrência. Duas pessoas com a mesma média simples podem ter chances completamente diferentes de aprovação, dependendo de como se saíram em cada área.

Diante disso, ferramentas de simulação se tornaram aliadas de quem não quer esperar até a última hora para descobrir se está no páreo.

É o caso da calculadora de nota do Enem para o Sisu, disponível na plataforma Calcula Brasil, que permite inserir as cinco notas do boletim, aplicar os pesos do curso escolhido e comparar o resultado com a nota de corte em menos de um minuto e sem custo.

ProUni: outra conta que vale a pena fazer

Além do Sisu, o Enem também é porta de entrada para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas.

Para participar, o candidato precisa atingir média mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação além de se enquadrar nos critérios de renda familiar per capita (até 1,5 salário mínimo para bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa parcial).

São dois filtros que, juntos, eliminam boa parte dos inscritos sem que eles percebam o motivo. Por isso, simular a própria situação antes de aguardar o resultado oficial ajuda a planejar os próximos passos com mais segurança seja reforçando os estudos em uma área específica, seja ajustando as opções de curso e instituição na hora da inscrição.

O que fazer com os três meses que restam

Com o exame ainda a poucos meses de distância, especialistas em educação costumam recomendar que o candidato defina previamente dois ou três cursos-alvo, verifique os pesos usados por cada instituição e simule diferentes cenários de nota. Essa etapa de planejamento, tantas vezes deixada de lado, é o que separa quem chega ao resultado do Sisu com uma estratégia de quem chega só na torcida.

Ferramentas gratuitas de simulação como a calculadora de nota do Enem e a calculadora do ProUni reunidas na categoria Enem e Vestibular do Calcula Brasil não substituem o estudo, mas ajudam a transformar ansiedade em planejamento, um dos fatores que mais pesa no desempenho de quem encara uma prova decisiva para o futuro.

Nota: valores e datas citados são estimativos e de referência; para regras oficiais e critérios definitivos, consulte sempre o edital do Inep e as instituições participantes.

HOMICÍDIO

Pistoleiro mata jovem de 18 anos no bairro Coronel Antonino

A vítima ainda conseguiu correr um longo trecho após ser alvejado, mas não resistiu aos ferimentos

10/08/2026 08h10

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Ação foi atendida pelo Batalhão de Choque

Ação foi atendida pelo Batalhão de Choque Batalhão de Choque

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Karlos Eduardo, de 18 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência do Batalhão de Choque, o rapaz foi alvejado na rua Rio de Janeiro. Os supostos autores estariam em um veículo Fiat Uno, de cor cinza. 

As equipes do Batalhão de Choque localizaram e abordaram o veículo, ocupado por três indivíduos, identificados como Thiago Pereira Carrilho, Jackson Lins de Souza e Rodrigo Andrade de Oliveira. Durante a entrevista policial, todos negaram qualquer participação na ocorrência.

Segundo o relato de uma vítima, o carro teria transitado pela rua Rio de Janeiro e, naquele local, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.  Após os disparos, o jovem correu a pé e, posteriormente, caiu na esquina da Rua Doutor Fausto Pereira com a Rua Anita Garibaldi, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Posteriormente, a testemunha foi conduzida até o local onde a vítima havia caído, ocasião em que lhe foi solicitado que realizasse o reconhecimento dos possíveis envolvidos.  Thiago Pereira Carrilho foi apontado como sendo a pessoa que teria efetuado os disparos contra a vítima.

Ainda durante a preservação do local, a esposa de Thiago Pereira apareceu e relatou à equipe policial que a vítima Karlos Eduardo encontrava-se anteriormente na residência de Jackson, tendo ambos saído juntos no Fiat Uno, minutos antes da ocorrência.

Durante a abordagem e busca no interior do veículo, foram localizados cinco aparelhos celulares, sendo dois pertencentes a Rodrigo, um de Thiago, um de Jackson e um aparelho de Karlos Eduardo. A arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi localizada.

Diante dos fatos, os envolvidos, os aparelhos celulares e os demais elementos relacionados à ocorrência foram apresentados à autoridade policial para as providências legais cabíveis, permanecendo o local devidamente preservado para a realização dos trabalhos periciais.

Os autores foram entregues na Delegacia de Pronto Atendimento da Cepol (Depac-Cepol), juntamente com o veículo envolvido.

 

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