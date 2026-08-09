Atendimento veterinário gratuito será oferecido em bairro da Capital

TEMPO

Mudança começa entre domingo e segunda-feira, com possibilidade de chuva e trovoadas

Mudança no tempo deve trazer aumento de nebulosidade, chuva e rajadas de vento para áreas de Mato Grosso do Sul, enquanto algumas regiões continuam enfrentando calor intenso e baixa umidade Marcelo Victor

A passagem de uma nova frente fria por Mato Grosso do Sul deve mudar as condições do tempo entre este domingo (9) e o início da semana. A mudança, porém, não será sinônimo de frio em todo o estado, além da previsão de chuva, algumas regiões continuarão enfrentando calor intenso, com temperaturas que podem alcançar os 40°C.

Em Campo Grande, o domingo começou com poucas nuvens, mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta aumento da nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de chuva isolada. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

Na Capital, os termômetros variam entre 23°C e 35°C neste domingo. Na segunda-feira (10), a mínima cai para 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 36°C. Há possibilidade de chuva isolada durante todo o dia.

A mudança aumenta na terça-feira (11), quando a cidade deve registrar mínima de 20°C e máxima de 31°C, com muitas nuvens e possibilidade de rajadas de vento. A partir de quarta-feira (12), entretanto, o calor volta a ganhar força com máxima prevista de 36°C, chegando aos 37°C na quinta-feira (13).

Além das temperaturas elevadas, a baixa umidade também fica em evidência. Segundo o Inmet, os índices mínimos podem chegar a 20% entre terça e quinta-feira.

A maior variação das condições climáticas será em Corumbá, com a mínima prevista na segunda e terça-feira (11) com mínimas de 14°C e máxima de 40°C, uma mudança térmica de 26°C em um único dia.

Já na quarta-feira, o município deve registrar temperaturas entre 18°C e 38°C, e, na quinta, entre 21°C e 38°C. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 20% nos períodos mais secos.

Chuva no sul do Estado

Em Dourados, a previsão indica mudança ainda neste domingo. Depois de uma manhã com poucas nuvens, a tarde e a noite podem ter pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura varia entre 22°C e 35°C.

Na segunda-feira, a mínima cai para 19°C e a máxima para 32°C, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Na terça-feira, os termômetros devem marcar entre 18°C e 32°C. O calor retorna com mais intensidade na quarta-feira, quando a máxima pode atingir 36°C.

Situação semelhante é esperada em Ponta Porã. Neste domingo, a cidade pode registrar 33°C, com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Na segunda-feira, a máxima cai para 31°C e a mínima fica em 18°C.

Na terça e na quarta-feira, Ponta Porã pode amanhecer com 17°C. Apesar das manhãs mais amenas, a amplitude térmica será elevada: na quarta-feira, por exemplo, a temperatura pode subir dos 17°C registrados nas primeiras horas do dia para 35°C durante o período mais quente.

Frente fria avança

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) também aponta a passagem de uma nova frente fria entre domingo e segunda-feira. O sistema não deve provocar, inicialmente, uma queda acentuada das temperaturas em todo o Estado, mas favorecerá mudanças no tempo.

Entre sábado (8) e segunda-feira, a previsão é de predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com temperaturas entre 35°C e 38°C e umidade relativa do ar podendo variar entre 15% e 25%, principalmente nas regiões pantaneira, norte e nordeste.

Ao mesmo tempo, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente no extremo sul, centro-sul, sudoeste e sudeste.

De acordo com o Cemtec, entre segunda e quinta-feira (13), a massa de ar frio associada à frente deve favorecer um resfriamento mais perceptível principalmente no sul de Mato Grosso do Sul. Nessa região, as mínimas podem ficar entre 12°C e 14°C e, em áreas de maior altitude e sob condições favoráveis ao resfriamento noturno, podem ficar abaixo dos 12°C.

O órgão ressalta, contudo, que previsões com mais de três dias de antecedência estão sujeitas a alterações e recomenda acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.

Outro destaque será o vento. Com a passagem do sistema, os ventos, inicialmente predominantes do quadrante norte, devem girar para o quadrante sul na segunda-feira, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h e rajadas que podem superar os 60 km/h.