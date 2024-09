Calorão e chuva marcam a semana em MS, alerta meteorologia

Algumas regiões de Mato Grosso do Sul têm previsão de chuva. - Álvaro Rezende/ Correio do Estado

Em mais uma série de instabilidades no clima, os próximos dias em Mato Grosso do Sul devem ser de intenso calor e pancadas de chuva ao longo da semana, segundo previsão do Climatempo.

O que esperar?

Conforme a previsão meteorológica, as temperaturas devem seguir intensas até quinta-feira, quando leves pancadas de chuva devem atingir boa parte do estado.

Além disso, de acordo com o alerta publicado nesta segunda-feira (30) pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), uma onda de calor fará com que a temperatura suba em até 5ºC acima da média por um período de dois a três dias, até a chegada das chuvas.

Capital

Na capital, em Campo Grande, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã de quarta-feira, e céu nublado à noite com possibilidade de chuva. No entanto, mesmo com a chuva, as temperaturas devem seguir altas, com mínima de 24ºC e máxima de 36ºC.

Dourados

Na região sul, em Dourados, já na tarde de quarta-feira, a chuva deve chegar de maneira mais intensa, com garoa durante à tarde e pancadas de chuva à noite. O céu amanhece nublado na quinta-ra, com possibilidade de garoa durante à tarde. As temperaturas ficarão fixadas entre 23ºC e 35°C

Coxim

Ao norte, em Coxim, a onda de calor deve chegar forte e elevar as temperaturas. De acordo com a previsão do tempo, durante a quarta, as máximas na cidade ficarão fixadas em 39°C até a chegada da chuva, na quinta-feira, que trará um alívio temporário para o calorão.

Pantanal

No Pantanal, em Corumbá, as máximas devem chegar até 41ºC na quarta-feira. Durante a madrugada de quinta-feira, chove de maneira leve e a previsão indica mínima de 26°C e máxima de 25°C.

Previsão para Outubro

Com a chegada da primavera, o mês de Outubro em Mato Grosso do Sul terá chuvas mais regulares. Segundo a previsão, a estabilidade nas precipitações deve seguir até o final do ano. De acordo com os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), neste trimestre, as chuvas devem variar entre 400 e 500 milímetros em grande parte do Estado.

No entanto, apesar de o cenário ser positivo para precipitação, o calor deve ficar acima da média, batendo altos índices no mês de outubro.

