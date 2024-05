Câmara aluga 'Rubens Gil' por R$ 17 mil para posse da prefeitura

Previsão do tempo

Terça-feira deve ser um dos dias mais frios da semana

Nesta terça-feira (28), o tempo deve ficar mais firme com sol e variação de nebulosidade. A atuação do ciclone extratropical que se forma no oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, impulsiona o avanço do ar mais seco e frio para o estado.

Esta tertça deve ser um dos dias mais frios, com probabilidade de ocorrência de neblina/nevoeiro e, pontualmente, pequena chance de ocorrer geada fraca, com destaque no sul do estado.

Há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuvas. As amplitudes térmicas serão pequenas, ou seja, pequena diferença entre a temperatura máxima e a mínima. A sensação de frio será reforçada devido ao tempo fechado.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 10°C e máxima de 17°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 10°C e 18°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 6°C e a máxima de 17°C.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 14°C e máxima de 22°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 14°C e 21°C.

Anaurilândia terá mínima de 10°C e máxima de 17°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 7°C e máxima de 14°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 5°C e 12°C.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 6°C e máxima de 15°C.

