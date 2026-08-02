Campanha nacional de multivacinação começa nesta segunda-feira em Campo Grande

Campanha nacional de multivacinação começa no dia 3 de agosto e vai até 1º de setembro - Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Começa nesta segunda-feira (3) uma campanha nacional de Multivacinação em Campo Grande, em adesão a mobilização nacional promovida pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Até o dia 1º de setembro, as salas de vacinação das Unidades de Saúde da Família (USFs) do Município estarão preparadas para receber o público, onde será feita avaliação da situação vacinal e aplicação das doses em atraso, conforme Calendário Nacional de Vacinação.

Com a ampliação da cobertura, a iniciativa também busca reduzir o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis e fortalecer a proteção da população.

Apesar da campanha ter como público-alvo crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas de todas as idades também poderão aproveitar a ocasião e colocar as vacinas em dia.

Para facilitar o atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta pais e responsáveis a levarem um documento de identificação com foto e, se possível, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação. A Sesau ressalta que a ausência da caderneta não impede a vacinação.

Para a chefe do Serviço de Imunização da Sesau, Ananda de Melo, a campanha é uma oportunidade para garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos.

“Nem sempre os responsáveis percebem que há alguma dose em atraso. Durante a campanha, nossas equipes verificam a situação vacinal e realizam a atualização da caderneta, quando necessário, garantindo mais proteção para as crianças, os adolescentes e para toda a comunidade”, afirma.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças graves, hospitalizações e óbitos.

A Sesau reforça que manter a caderneta em dia protege cada pessoa e fortalece a proteção coletiva, contribuindo para reduzir a circulação de doenças e proteger toda a população.