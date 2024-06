Campeonato Nacional de Futebol da Advocacia: Resumo e Resultados

A primeira edição do Campeonato Nacional de Futebol da Advocacia encerrou-se no domingo, 2 de junho, em Recife (PE).

O evento atraiu mais de duas mil pessoas e contou com 131 partidas nas categorias de futebol masculino (livre e master) e futebol society (masculino master, super master, sênior e feminino livre).

Promovido pelo Conselho Federal da OAB e organizado pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), em parceria com a OAB-PE e a Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE), a competição aconteceu entre 28 de maio e 2 de junho, principalmente no Centro de Treinamento do Retrô FC Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) apoiaram o campeonato, fornecendo bolas oficiais e designando árbitros para os jogos.

Eduardo Uchôa Athayde, coordenador nacional das Caixas de Assistência, celebrou o sucesso do torneio: "Foi uma semana maravilhosa no Recife. Fomos bem acolhidos e realizamos 131 jogos no Retrô. A participação foi enorme, e a final foi espetacular", disse Athayde.

Anne Cabral, presidente da CAAPE, também destacou a integração entre os advogados: "Mais de duas mil pessoas participaram dos jogos no Retrô. Ver a união entre os colegas de profissão foi muito bonito", afirmou.

Premiação e Resultados das Categorias

Os três melhores times de cada categoria receberam medalhas (ouro, prata e bronze). Os vencedores ganharam uma mascote de pelúcia, a "Didi", uma homenagem à fauna pernambucana, representada por uma onça suçuarana.

Futebol 11 Livre

No estádio dos Aflitos, Rio Grande do Norte e Minas Gerais disputaram o primeiro lugar, empatando por 3 a 3 no tempo regulamentar. Minas Gerais venceu nos pênaltis por 4 a 2 e foi campeã. O terceiro lugar ficou com Santa Catarina, que venceu o Amapá por 3 a 1.

Futebol Society Feminino

O Distrito Federal venceu Sergipe por 3 a 0 na final. Goiás garantiu o terceiro lugar ao vencer Paraíba por 4 a 0.

Futebol Society Master

Mato Grosso do Sul venceu Paraíba por 1 a 0 na final. Alagoas ficou em terceiro lugar, derrotando Minas Gerais por 2 a 1.

Futebol Society Sênior

Amapá conquistou o título ao vencer Maranhão por 1 a 0. Minas Gerais garantiu o terceiro lugar ao vencer Paraíba por 3 a 1.

Society Supermaster

Minas Gerais goleou Acre por 4 a 1 na final. Pernambuco venceu Paraíba nos pênaltis por 9 a 8, após um empate de 3 a 3 no tempo regulamentar, ficando com o terceiro lugar.

Veja o resultado de todas as partidas



Confira as fotos do evento