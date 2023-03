Campo Grande registra o maior número de assassinatos desde 2013

Denúncia

Secretaria de Estado de Administração afirma que carreiras militares exigem perfis e características específicas

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) tornou público, no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (6), o resultado preliminar da segunda fase do concurso público para ingresso na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

A segunda fase consiste no Exame de Aptidão Mental, avaliação psicotécnica.

Após o resultado, candidatos que participaram do teste entraram em contato com o Correio do Estado para denunciar as condições da prova, e manifestar indignação com o resultado do exame.

“No concurso passado houve cerca de 30 reprovados, e neste certame mais de 300… A maioria bem classificados e candidatos que foram aprovados em outros exames psicotécnicos”, afirmou o Candidato 1 - identidades serão preservadas.

No geral, os candidatos mencionam a falta de organização para aplicação do teste. Segundo eles, além do ambiente barulhento e tumultuado, os profissionais que deveriam instruir durante o exame, prejudicaram a avaliação.

“Eu e muitos colegas fomos prejudicados graças a desorganização do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN). Nós fomos divididos por salas de acordo com a ordem alfabética, então, repare que dependendo da sala, há um número maior de reprovados, já que o aplicador não estava instruindo tão bem e/ou não dando o mesmo tempo que foi para outras salas”, pontuou o Candidato 2, após se deparar com o resultado “inapto” ao lado de seu nome.

“Conversa alta, psicóloga perdida nos testes, candidato extrapolando o tempo, atraso no início da aplicação da prova, foram algumas das situações que eu posso relatar, mas que meus colegas também podem confirmar”, acrescentou.

Alguns dos candidatos considerados inaptos nesta avaliação já haviam passado por testes psicotécnicos em outros concursos, e, por isso, ficaram surpresos com o resultado.

“Muitos candidatos foram injustiçados, haja vista a inexperiência dos profissionais envolvidos na aplicação do exame (psicólogos e fiscais); muita desorganização do local de prova e bagunça nas salas, muita conversa paralela, tempo diferenciado de aplicação por sala, entre outros…”, menciona o Candidato 3.

Uma quarta candidata, que também terá a identidade preservada, afirmou ainda que o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) não cumpriu o edital.

“A IDECAN está sendo inconstitucional em relação ao edital e ao princípio da isonomia. No edital solicitavam testes de atenção concentrada, e eles aplicaram difusa”, relatou.

O Candidato 5, que foi aprovado em teste psicotécnico para outro cargo em 2022, chegou a enviar uma lista com 7 itens que prejudicaram o andamento do exame.

"Lista de fatos observados: 1 - A fiscal de sala, constantemente, interrompia a psicóloga, explicando ela mesma o teste. Chegou a ser interpelada por outra candidata, que perguntou quem estava aplicando o teste, momento em que a aplicadora tomou a frente e disse "sou eu quem está aplicando os testes", deixando claro que seria ela. Porém, no teste de atenção difusa (bolinhas), a própria psicóloga falava para riscar os números encontrados e circular o último, ao término do tempo, e a fiscal interrompeu falando para circular todos os encontrados. Tal fato gerou cerca de 10min de mais dúvidas; 2 - No teste de atenção difusa (números dentro das bolinhas), houve bastante dúvida, erro na contagem do tempo (falou que tinha dado o tempo e voltou atrás. Houve pedido para constar em ata); 3 - Apesar do treinamento nos testes, não houve conferência individual do treinamento; 4 - Fiscal e aplicadora conversavam durante o teste; 5 - A aplicadora realizava a leitura em baixo tom de voz, dificultando a compreensão; 6 - Após solicitação dos candidatos para q a fiscal deixasse apenas a psicóloga aplicadora aplicar o teste, a fiscal disse que "ia ficar quieta" e "eu não falo é mais nada", momento em que sentou-se e alguns candidatos acessaram o teste antes da permissão da aplicadora; 7 - Houve conversas durante a aplicação do teste. Em um dado momento, houve conversa em tom alto. A aplicadora não conteve a conversa".

Ao Correio do Estado, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) informou que cabe ao candidato observar o período de entrevistas devolutivas das avaliações e de recursos, e ressaltou que carreiras militares exigem perfis e características específicas.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) informa que, foi divulgado resultado preliminar da etapa do exame psicotécnico dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar e que cabe ao candidato observar, conforme previsto em edital, o período de Entrevista devolutivas das avaliações e de recursos, cujos resultados serão futuramente publicados em Diário Oficial do Estado, conforme previsto em cronograma.

Vale ressaltar que, carreiras militares exigem perfis e características específicas, avaliados com base no perfil profissiográfico contido na Lei n° 3.808 e replicada nos editais de abertura.





A equipe de reportagem também entrou em contato com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), e foi informada de que as questões seriam apuradas. Até o momento de publicação da reportagem, o Instituto ainda não havia divulgado um posicionamento.



