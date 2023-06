Campo Grande terá 71 novos ônibus para renovar frota em circulação

A partir do mês de julho, Campo Grande terá 71 ônibus novos para renovar a frota em circulação na Capital. A renovação faz parte de uma determinação da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

"Anualmente, a Agereg juntamente com a Agência de Trânsito (Agetran) faz um levantamento da idade média das frotas. Na última semana nós demos uma determinação para que o consórcio efetivasse a troca dos veículos que superavam a idade média, ou apresentassem um plano de troca", explicou Odilon Júnior, diretor-presidente da Agereg.

Segundo o cálculo, seria necessário trocar 184 ônibus, mas, de imediato, serão trocados apenas 71. Agora, a Agereg aguarda a formalização oficial para que o Consórcio apresente quando pretende trocar os veículos que faltam, seguindo a idade ideal prevista em contrato, de 5 anos. Atualmente, a idade média dos ônibus é de 7,7 anos.

O presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, explicou que o Consórcio vai substituir apenas os ônibus mais antigos, e aos poucos renovará o restante da frota. A expectativa é de que o Governo Federal destine mais subsídios ao transporte público das capitais brasileiras.

"Vamos substituir os ônibus que estão rodando a mais tempo, que são 71. É um momento bastante delicado que passa não só o transporte coletivo, mas a economia do país, né? Hoje o transporte coletivo está pautando bastante as Prefeituras, as capitais de um modo geral estão realmente tratando o transporte como um direito social", afirmou.

O Consórcio Guaicurus ainda não apresentou um prazo para terminar a renovação dos 113 ônibus restantes, mas, segundo o Rezende, a pretenção é realizar todas as substituições ainda neste ano. Cada veículo custou R$ 730 mil reais, ou seja, o investimento total foi de mais de R$ 51,8 bilhões.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, reforçou que o início da renovação das frotas só está sendo possível graças aos subsídios estaduais e federais.

"Nós cobramos, na execução do contrato, que houvesse essa renovação, tendo em vista que nós buscamos os subsídios para que houvesse a desoneração do usuário do transporte coletivo. A partir do momento que o poder público municipal, estadual e federal entram com o subsídio a gente também tem que buscar melhorias", afirmou.

Adriane Lopes destacou ainda que a renovação das frotas é a maior realizada nos últimos dez anos na Capital.

"Nos últimos dez anos essa é a maior renovação. São 71 novos ônibus que a partir de julho estarão sendo renovados, trazendo aí esse benefício para os campo-grandenses", pontuou.

Dos 71 veículos, 21 já chegaram em Campo Grande. A expectativa é de que até o dia 29 de junho todos sejam entregues.

A frota total do município conta com 450 ônibus. Destes, 184 já estão acima do tempo de uso determinado pela Agereg, o que corresponde a 40,8% da frota. Os 71 ônibus que começam a rodar em julho representam 15% da frota total, e a 38,5% da frota a ser substituída.

Assine o Correio do Estado.