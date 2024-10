Campo Grande terá ônibus gratuito no dia das eleições

"CIDADE MORENA"

Após prazo de vigência do contrato dos registradores de infrações expirar no último 05 de setembro, dois suplementos com a listagem das multas foram publicados no intervalo de sete dias

Capital já teve mais de 7,3 mil infrações registradas após o vencimento do contrato de radares Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mesmo que a vigência do contrato de radares tenha expirado ainda na data de 05 de setembro - como bem acompanha o Correio do Estado -, as multas em Campo Grande seguem sendo aplicadas e cadastradas, com dois suplementos publicados no intervalo dessa última semana.

Nesta quinta-feira (03), através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), cerca de 34 das 74 páginas do suplemento publicado trouxeram as multas cadastradas no período posterior ao fim do contrato.

Em proporção, são mais de 7,3 mil infrações registradas, entre as quais há veículos com mais de uma multa aplicada, sendo que há exatos sete dias outro suplemento trouxe 60 páginas nas quais também há multas aplicadas em período posterior ao vencimento do contrato.

Cabe apontar que, antes dessa publicação, o último suplemento de multas tinha sido publicado em 13 de setembro, porém trazendo infrações registradas antes do mês de setembro.

E vale ressaltar que essa publicação de hoje, coincide com a data de divulgação das multas cadastradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Relembre

Desde a celebração do contrato inicial, ainda em 31 de agosto de 2018, o acordo entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e o Consórcio Cidade Morena já anotou sete aditivos totais, que sozinhos somam R$ 54.820.284,75.

Análise sobre os dados de arrecadação da Agetran mostram que, sem radares e lombadas - e suas respectivas multas - a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês.

Dos serviços prestados pelo Consórcio estão a gestão:

Dos registradores de infrações, com registro de imagens automático e sensores não intrusivos;

Radares estáticos portáteis;

Câmeras de videomonitoramento e até

Talonários eletrônicos de infração.

Ou seja, apesar de não contar com os radares, não é surpresa para ninguém que Campo Grande segue aplicando multas, infrações essas registradas pelos agentes por meio de bloco e aplicativo.

Aqui é importante diferenciar o 'app' da Perkons, anteriormente usado pelos agentes para registro dessas infrações, empresa essa que integra o Consórcio; do atual sistema empregado para seguir multando.

Solução encontrada para que o agente não fique "só na caneta", o 'app' Autua é uma ferramenta disponível através da loja de aplicativos Android, sob o guarda-chuva Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).

Assine o Correio do Estado