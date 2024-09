Candidatos sem biometria estão aptos a votar nas eleições

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Faltando menos de 10 dias para as eleições legislativas, os candidatos que não tenham o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral poderão votar normalmente. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível se identificar com um documento oficial com foto.

Para as eleições deste ano, mais de 155 milhões de brasileiros estão com o título de eleitor regular e aptos a votar. Em Campo Grande, 646.198 pessoas estão habilitadas para votar em prefeito e vereadores.

De acordo com o TSE, os documentos aceitos para identidade são: carteira de identidade, social, passaporte ou outro documento com valor legal equivalente, incluindo carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho.

Não será admitida certidão de nascimento ou de casamento como prova de identidade no momento da votação.

e-Título

No caso do e-Título, o aplicativo do TSE, é necessário baixá-lo com antecedência. Para ser aceito no dia da votação, o aplicativo deve exibir uma foto do eleitor no perfil. Caso a foto não seja aplicada na versão digital, será necessário apresentar também um documento oficial com foto na hora de voto.

Para evitar problemas no dia da votação, a Justiça Eleitoral recomenda que os candidatos e candidatos baixem o aplicativo com antecedência, a fim de evitar filas virtuais nos dias que antecederam a votação ou problemas com a qualidade da conexão em virtude da quantidade de acessos simultâneos.

Atenção: Locais de votação sofrem alterações, vejam

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta terça-feira (24), em todo o estado que, somente em Campo Grande, sete zonas eleitorais mudaram de local.

A mudança começa a valer para as eleições municipais deste ano, cujo primeiro turno ocorre no dia 6 de outubro.

No entanto, enquanto algumas mudanças são provisórias devido a obras - como é o caso do colégio Joaquim Murtinho - outras alterações serão definitivas.

Os novos locais de votação podem ser conferidos aqui.

Consulte seu local de votação

Como conferir onde votar em Mato Grosso do Sul

Para encontrar seu colégio eleitoral, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) por meio do link [https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor]

Role a tela até a opção 8. Onde Votar



