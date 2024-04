Mato Grosso do Sul está sob alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas

Estão previstas chuvas isoladas em grande parte do Estado. - Arquivo/ Correio do Estado

O Inmet emitiu alerta para 79 municípios de Mato Grosso do Sul para chuvas intensas nas próximas 24 horas. Na tarde de hoje (11), os campo-grandenses foram pegos de surpresa após uma pancada de chuva causar transtornos e lentidão no trânsito da região central de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, bairros como Centro, Amambaí, Coronel Antonino, Morada Verde, Autonomista, Chácara dos Poderes, Maria Aparecida Pedrossian, Carandá Bosque, Jardim dos Estados, Vila Margarida e Jardim Novos Estados registraram vias alagadas.

Já os moradores que moram na região dos Pioneiros, Danúbio Azul, Estrela Dalva, Bonança, Colúmbia, Jardim Noroeste ficaram em alerta por causa dos alagamentos. Na região sul de Campo Grande a chuva não causou transtornos.

De acordo com o Inmet, a temperatura em Campo Grande é de 29.1ºC, com umidade do ar em 78%.



Alerta de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul nas próximas 24 horas

Conforme informações do instituto, 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta para tempestades nas próximas 24 horas.

Algumas cidades como: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Caracol, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim e Dois Irmãos do Buriti, estão sob alerta.



As cidades também de Dourados, Eldorado, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora e Tacuru estão também receberam notificações do Inmet para chuvas intensas.

Ainda de acordo com o instituto, há possibilidade de chuvas entre 20 até 50 milímetros, e ventos intensos até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, mas o Inmet alerta a população.



Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Possibilidade de chuva no final de semana

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões norte, centro e oeste do estado

Essas instabilidades ocorrem devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliado a combinação de calor e umidade.Além disso, o deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica) e uma frente fria oceânica favorecem a formação de nuvens e chuvas no Mato Grosso do Sul.

Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas em diversas cidades devem variar entre 28-30°C. Por outro lado, a região leste do estado (incluindo nordeste e sudeste) podem ter temperaturas mais elevadas, com máximas entre 32 e 34°C. Estão previstas temperaturas mínimas entre 21/24°C e máximas entre 28/30°C para a região sul.

Nas regiões sudoeste, norte e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 28-31°C. Para as regiões sudeste, bolsão e leste do estado esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas de até 33/34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28/30°C. Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

