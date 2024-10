Campo Grande: chuva "esperada" transborda córrego e derruba teto de UPA

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A tão esperada chuva desta quarta-feira (9) assustou alguns motoristas que transitavam pela Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. É que o Córrego Segredo, que é margeado pela via, transbordou.

Também houve transbordamento em dois locais onde eles são frequentes: as rotatórias da mesma Ernesto Geisel com a Avenida Euler de Azevedo, e também a rotatória da com a Avenida Rachid Neder.

Nestes dois cruzamentos, apenas os veículos mais altos, como os ônibus, se arriscaram a continuar transitando. Os carros deram meia volta.

Até as 20h desta quarta-feira, porém, os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não mostravam o que a população viu com olhos. Certamente porque o local onde a estação é localizada, talvez não tenha tido o mesmo volume de chuva: aproximadamente 3 milímetros.

A temperatura, desde o início da tarde, quando começou a chover, despencou aproximadamente 12ºC: dos 34ºC verificados durante a manhã, para os 22ºC do início desta noite.

UPA do Leblon

A chuva também causou transtornos na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Leblon. Parte do teto desmoronou e prejudicou o atendimento no local.

Previsão para o fim de semana

A capital de Mato Grosso do Sul deve ter a quinta-feira (10) e a sexta-feira chuvosas. O Inmet prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para esta quinta-feira, mínima de 24ºC e máxima de 31ºC. Para a sexta, mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.



A chuva permanece até o sábado, dia com muitas nuvens, e com temperaturas variando entre 18ºC e 29ºC. O domingo será parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 19ºC e 32ºC. (Colaboraram Laura Brasil e Neri Kaspary)

Assine o Correio do Estado