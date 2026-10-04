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Chuva provoca alagamentos pelas ruas de Campo Grande

Temporal registrado desde as primeiras horas deste domingo deixa vias tomadas pela água, provoca falta de energia em bairros da Capital e reduz movimento de eleitores pela manhã

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

04/10/2026 - 09h30
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A chuva forte que atinge Campo Grande desde as primeiras horas deste domingo (4) provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade e deixou moradores sem energia elétrica. O temporal também interfere na movimentação para o primeiro turno das eleições, com baixa procura pelos locais de votação durante o início da manhã e possibilidade de concentração de eleitores nas últimas horas antes do fechamento das urnas.

Um dos pontos afetados foi a Avenida Presidente Ernesto Geisel, na região central da Capital. O volume de água aumentou rapidamente durante a manhã e houve registro de alagamento no trecho próximo à Rua Antônio Maria Coelho, antes do cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

A Ernesto Geisel é historicamente um dos pontos sensíveis durante episódios de chuva intensa em Campo Grande por acompanhar parte do curso do Rio Anhanduí. A avenida atravessa diferentes regiões da cidade e já recebeu intervenções para contenção de enchentes e recuperação de trechos atingidos por temporais.

Além dos alagamentos, moradores dos bairros Estrela Park e Tiradentes relataram falta de energia elétrica durante a manhã deste domingo.

Entre 7h e 8h40, a região central de Campo Grande acumulou mais de 30 milímetros de chuva. A precipitação intensa contribuiu para reduzir a circulação nas ruas justamente nas primeiras horas de funcionamento das seções eleitorais.

A chuva deste domingo ocorre depois de dias de alerta para novas instabilidades em Campo Grande. Na sexta-feira (2), a previsão já indicava possibilidade de temporal durante o fim de semana, inclusive no dia da eleição.

O meteorologista Natálio Abraão havia apontado a atuação de um centro de baixa pressão, responsável pela manutenção do tempo instável e pela possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. A previsão também indicava ventos que poderiam chegar a 45 km/h e ocorrência de raios.

O novo episódio acontece enquanto Campo Grande ainda se recupera dos temporais registrados em setembro. No mês passado, a Capital acumulou 151,8 milímetros de chuva e enfrentou vendavais com rajadas de até 87 km/h.

Em 10 de setembro, um dos episódios mais severos deixou cerca de 37 casas destelhadas, derrubou árvores e atingiu a rede elétrica em diferentes regiões. Também foram registrados alagamentos e danos em espaços públicos.

A Prefeitura decretou situação de emergência em razão dos estragos, posteriormente reconhecida pela União. O município aguarda recursos federais estimados em R$ 40 milhões para recuperação dos locais atingidos.

Neste domingo, a combinação entre solo já castigado pelas chuvas anteriores e novos volumes elevados de precipitação volta a colocar áreas historicamente vulneráveis a alagamentos em situação de atenção.

Movimento nas eleições

O impacto do temporal também pode ser percebido nos locais de votação. A chegada dos eleitores ocorre em ritmo abaixo do normalmente observado durante as manhãs de eleições anteriores.

A preocupação é que o movimento reduzido nas primeiras horas provoque concentração de eleitores no período da tarde e formação de filas perto do encerramento da votação, marcado para as 16h em Mato Grosso do Sul.

O cenário ganha importância porque, neste primeiro turno, cada eleitor precisa registrar seis votos, o que aumenta o tempo médio de permanência diante da urna.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que as condições climáticas não impedem a realização da eleição e que acompanha tanto os efeitos da chuva quanto ocorrências pontuais de interrupção no fornecimento de energia em Campo Grande.

Segundo o Tribunal, as urnas eletrônicas possuem bateria interna com autonomia aproximada de 12 horas, permitindo a continuidade da votação mesmo nos locais eventualmente afetados pela falta de energia.

**Colaborou Neri Kaspary**

Oportunidade

IFMS: alunos de dois cursos podem se inscrever no programa Pé-de-Meia

Iniciativa contempla acadêmicos de Computação (Jardim) e Química (Coxim) que ingressaram via Sisu

03/10/2026 15h00

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Divulgação/IFMS

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Alunos matriculados nos cursos presenciais de Licenciatura em Computação, ofertado no Campus Jardim, e Licenciatura em Química, no Campus Coxim, podem se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciaturas, ação do Ministério da Educação (MEC) que integra o programa Mais Professores. 

Para ingressantes de 2026, as inscrições ficam abertas até o dia 19 de dezembro, enquanto houver disponibilidade de vagas, e devem ser realizadas diretamente pela Plataforma Freire.

A análise e aprovação das pré-inscrições são conduzidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) até o dia 20 de cada mês.

Benefício financeiro - O programa concede apoio financeiro no valor total de R$ 1.050 mensais durante toda a graduação:

  • R$ 700 mensais: disponíveis para saque direto do estudante;
  • R$ 350 mensais: depositados em conta-poupança. O valor acumulado poderá ser resgatado se o formando ingressar como docente em rede pública de ensino em até cinco anos após a formatura.

O pagamento das bolsas é efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao cadastramento do bolsista no sistema da Capes.

Quem pode participar - Podem solicitar o benefício os acadêmicos que atendam cumulativamente às seguintes condições:

Estar regularmente matriculado em curso presencial de licenciatura do IFMS (Computação em Jardim ou Química em Coxim);
Ter ingressado no curso em 2026 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
Ter alcançado nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);
Cumprir os critérios do Edital nº 2/2025 da Capes e as diretrizes do programa de ingresso.
O atendimento oficial do MEC e da Capes para esclarecimentos sobre o programa é feito pelo e-mail [email protected].

Com informações do Ministério da Educação 

alerta máximo

Semana acaba com pelo menos 6 mortes no trânsito da Capital

Morte mais recente ocorreu na noite desta sexta-feira, na saída para Corumbá, onde um caminhão tombou e o passageiro acabou morrendo

03/10/2026 12h35

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Socorristas dos bombeiros e do Samu trabalhara durante toda a madrugada para socorrer o sobrevivente

Socorristas dos bombeiros e do Samu trabalhara durante toda a madrugada para socorrer o sobrevivente

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A semana marcada por pelos cinco mortes de motociclistas em Campo Grande terminou com mais uma fatalidade na madrugada deste sábado, mas desta vez envolvendo um caminhão. Israel de Souza Araújo, de 26 anos, que era passageiro do veículo dirigido pelo pai, morreu depois de o caminhão capotar em uma rotatória na região do Indubrasil, na saída de Campo Grande para Corumbá.

O motorista sofreu ferimentos considerados graves e socorristas trabalharam cerca de cinco horas para retirá-lo das ferragens. De acordo com bombeiros que atuaram no resgate, o veículo estava chegando a Campo Grande e o motorista não percebeu a rotatória, passou direto sobre o obstáculo e acabou tombando. O caminhoneiro foi levado para atendimento médico na Santa Casa. 

Ainda de acordo com os bombeiros, a cabine se desprendeu do restante do caminhão e os dois ocupantes ficaram presos às ferragens. Para conseguir retirar o motorista com vida, os socorristas tiveram de acionar um guincho para erguer a estrutura e fazer o resgate.

O tombamento ocorreu por volta da meia-noite e o trabalho de resgate acabou somente ao amanhecer o dia, relataram os bombeiros.

Motociclistas

A série de acidentes fatais começou na noite de sábado da semana passada (26), no bairro Nova Lima. Ele trafegava pela avenida Avenida Nosso Senhor do Bonfim por volta das 22 horas quando o condutor de um carro de passeio ignorou a preferencial e provocou a colisão. 

Depois disso,  na segunda-feira (28), na mesma região da cidade, desta vez no anel viário, próximo da antiga Uniderp Agrárias, um motociclista morreu no local do acidente depois de ser atingido por uma caminhonete que cruzou a pista. Outro motociclista envolvido no mesmo acidente morreu dois dias depois, no hospital.

No dia seguinte, por volta das 19 horas, um adolescente de 17 anos morreu após a colisão entre a motocicleta em que estava como passageiro e um ônibus no centro de Campo Grande, no cruzamento das ruas 13 de Maio e 15 de Novembro.

Na manhã do dia seguinte, a vítima foi um idoso de 67 anos, que pilotava uma mota na Avenida Guri Marques e bateu em uma picape. Ele teve morte instantânea. 

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