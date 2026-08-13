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Cidades

DROGAS

Cinco bolivianos são presos com cogumelos alucinógenos em Corumbá

Receita e Polícia Federal apreenderam drogas sintéticas durante ações de fiscalização no município

João Pedro Flores

13/08/2026 - 07h45
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A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal apreenderam drogas sintéticas em centros de distribuição de remessas em Corumbá, durante ações de fiscalização realizadas nesta semana. Cinco bolivianos foram presos e encaminhados à Delegacia da PF do município para seguimento nas investigações.

O cão farejador da Receita Federal indicou a presença de entorpecentes em algumas remessas. Após trabalho de inteligência das instituições, foram abordados dois veículos. Ambos carregavam os entorpecentes ilícitos.

Ao todo, foram apreendidas três remessas contendo drogas sintéticas, entre elas: MDMA, ecstasy, frascos contendo substâncias líquidas possivelmente classificadas como GHB e sacos compactados com material identificado como cogumelos alucinógenos, ou seja, fungos que contêm substâncias psicoativas, principalmente psilocibina e psilocina.

A ação integra as atividades da Força Especial de Repressão Aduaneira (FERA) Nacional, programa voltado à intensificação de operações de vigilância, repressão e apoio à fiscalização em regiões de fronteira.

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CHAPADÃO DO SUL

Autor de homicídio esconde arma em corpo de adolescente de 12 anos

Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (12), em Chapadão do Sul, por serem responsáveis pelo homicídio de Johnatan Willian Pereira, de 23 anos

13/08/2026 08h45

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Delegacia da Polícia Civil de Chapadão do Sul

Delegacia da Polícia Civil de Chapadão do Sul Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, prendeu dois homens, tio e sobrinho, acusados de matarem Johnatan Willian Pereira da Silva, de 23 anos, na madrugada do último domingo (9), no Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul.

Um dos aspectos que mais chamou a atenção dos investigadores foi a forma utilizada para tentar impedir que a arma fosse localizada. Um dos autores escondeu o armamento junto ao corpo de um adolescente de apenas 12 anos, numa tentativa de utilizar o menor como meio de ocultar a prova do homicídio e dificultar a atuação policial.

Momentos antes do homicídio, a vítima havia se envolvido em uma discussão e vias de fato com um dos investigados em uma tabacaria da cidade.

Após o encerramento da briga, os envolvidos teriam deixado o local e, pouco tempo depois, a vítima foi surpreendida nas proximidades da residência de seu irmão, sendo perseguida e atingida por disparo de arma de fogo.

Após a identificação dos suspeitos, a Polícia Civil intensificou as investigações, obtendo novos elementos que permitiram não apenas esclarecer a autoria, mas também localizar e recuperar a arma de fogo apontada como utilizada na execução, que passará por perícias.

As investigações prosseguem para o esclarecimento completo das circunstâncias do homicídio e consolidação dos elementos probatórios.

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Caso Lívia

Morte em MS levou governo a impedir lives em plataforma de 19 milhões de usuários

Adolescente de Naviraí foi forçada a tirar a própria vida durante transmissão ao vivo de grupo de ódio criado no Discord

13/08/2026 08h00

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Delegada de MS investiga grupos que atuavam pelo Discord

Delegada de MS investiga grupos que atuavam pelo Discord Marcelo Victor/Correio do Estado

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Cerca de 20 dias após investigação que começou em Mato Grosso do Sul e descobriu que uma adolescente de 13 anos foi forçada a tirar a própria vida durante uma transmissão ao vivo no Discord, a plataforma foi impedida pelo governo federal de transmitir conteúdos em tempo real.

A estimativa é de que 19 milhões de pessoas usem a ferramenta no Brasil.

A decisão foi anunciada ontem pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que expediu uma medida preventiva determinando que a plataforma Discord suspenda a funcionalidade de transmissão ao vivo, no Brasil, em três dias úteis.

Ainda segundo a ANPD, as lives e os outros recursos de compartilhamento de vídeo equivalentes deverão permanecer suspensos até que a empresa comprove a adoção de medidas para proteger crianças e adolescentes.

“A ação faz parte do processo de fiscalização instaurado pela Agência na última sexta-feira (7), para apurar falhas na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, e acontece após a ANPD receber informações da empresa na segunda (10) e se reunir com representantes legais do Discord nessa terça (11)”, diz o comunicado.

A Agência ainda afirmou que a medida foi tomada “em função de evidências robustas de que a empresa não adotou medidas razoáveis para prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato com conteúdos ou práticas que representem graves violações de direitos de crianças e adolescentes no âmbito do seu serviço, sobretudo indução, incitação, instigação ou auxílio à violência, à automutilação e ao suicídio, conforme o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (art. 6º, II e III)”.

A Agência citou que ela já tem elementos suficientes que justificam a necessidade dessa ação emergencial e que a plataforma tem sido “reiteradamente usada para a prática de crimes graves, nos últimos anos, colocando em risco a integridade física e mental dos menores de 18 anos”.

O Brasil, segundo estimativas da plataforma de análise Semrush, trazida pelo portal Exame, é o segundo maior mercado do Discord em tráfego na web, atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 19 milhões de contas.

Segundo o Exame, dados divulgados pela empresa referentes ao quarto trimestre do ano passado mostram que o Discord tem mais de 90 milhões de usuários ativos por dia no mundo.

No Brasil, a Semrush calculou que o País foi responsável por cerca de 68 milhões de visitas ao discord.com em junho, ou 7,24% de todo o tráfego do site no período.

CASO LÍVIA

Em entrevista na semana passada a delegada Anne Karine Sanches Trevisan Duarte, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), falou sobre a investigação de grupos on-line de automutilação que teriam obrigado uma adolescente de 13 anos a cometer suicídio em Naviraí.

A investigação dessa organização começou no dia 22 de julho, quando a polícia tomou conhecimento que o suicídio de uma adolescente havia sido transmitido ao vivo por plataformas de comunicação, entre elas estava o Discord.

“Durante a investigação, a gente verificou que não foi um suicídio, mas foi realmente um homicídio. Com isso, nós identificamos os alvos, os autores, ao todo cinco adolescentes e um adulto, em vários locais do País.

Nós representamos pela prisão e apreensão deles e a busca domiciliar”, declarou a delegada.

A polícia descobriu que adolescentes e um jovem de 18 anos faziam parte de grupo que utilizava diferentes plataformas para localizar as vítimas, conquistar sua confiança e exercer controle sobre elas.

Entre as práticas identificadas estão desafios cada vez mais violentos, automutilação, humilhações, exposição degradante e outras formas de violência psicológica, que em casos extremos culminavam na indução ao suicídio.

*SAIBA

As investigações que resultaram na Operação Lívia continuam, porque, segundo a titular da DEPCA, Anne Karine Trevisan, há outras possíveis vítimas destes grupos que pregavam a violência extrema.

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