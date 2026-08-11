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Pé no Acelerador

Veículo é autuado 51 vezes por excesso de velocidade em apenas 12 dias em Campo Grande

Registros publicados pela Agetran incluem 12 infrações gravíssimas por trafegar mais de 50% acima do limite; penalidades podem chegar a R$ 17,5 mil

Welyson Lucas

11/08/2026 - 16h36
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Um único veículo acumulou 51 autuações por excesso de velocidade em apenas 12 dias em Campo Grande, conforme levantamento feito a partir de dados publicados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) no Diário Oficial do município desta terça-feira (11).

Os registros chamam atenção não apenas pela quantidade, mas também pela gravidade: em 12 ocasiões, o veículo foi autuado por trafegar mais de 50% acima da velocidade máxima permitida.

As ocorrências atribuídas ao mesmo veículo estão concentradas entre os dias 4 e 15 de julho de 2026. Nesse intervalo, o veículo aparece sucessivamente na relação de autuações divulgada pela agência municipal, algumas vezes com vários registros em um único dia.

Apesar de as 51 autuações estarem vinculadas ao mesmo veículo, não é possível afirmar que uma única pessoa estava ao volante em todas as ocorrências.

O edital da Agetran relaciona as infrações à placa do veículo e, inclusive, prevê a possibilidade de o proprietário indicar o condutor responsável quando ele não tiver sido identificado no momento da autuação.

O levantamento identificou 10 autuações enquadradas no artigo 218, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); 29 no inciso II; e outras 12 no inciso III. Os três enquadramentos são relacionados ao excesso de velocidade, com gravidade crescente de acordo com o percentual ultrapassado.

No primeiro caso estão as situações em que a velocidade excede o limite permitido em até 20%. Já o segundo grupo corresponde aos registros entre 20% e 50% acima da máxima. A situação mais grave aparece no inciso III, aplicado quando o veículo trafega em velocidade superior a 50% do limite estabelecido.

É justamente nesta última categoria que estão 12 das 51 ocorrências atribuídas ao mesmo veículo. O suplemento do Diário Oficial mostra, em outras partes da relação de penalidades, que infrações enquadradas no artigo 218, III aparecem com valor de R$ 880,41. 

Mais de quatro autuações por dia

Considerando os 12 dias entre a primeira e a última ocorrência identificadas no levantamento, o veículo registrou uma média superior a quatro autuações por dia.

A concentração fica ainda mais evidente quando os registros são observados individualmente. Em determinados dias, a mesma placa aparece repetidamente na listagem.

Somente em 7 de julho, por exemplo, foram identificadas seis autuações enquadradas no artigo 218, II, referentes ao excesso de velocidade entre 20% e 50% acima do permitido.

A sequência indica que não se trata de um único episódio que tenha resultado em diversos enquadramentos, mas de diferentes autos de infração registrados pela fiscalização e posteriormente relacionados pela Agetran.

Ao todo, das 51 ocorrências, 41 são referentes a excessos superiores a 20% da velocidade máxima permitida, somando as 29 do inciso II às 12 do inciso III.

Multas podem passar de R$ 17,5 mil

Caso todas as autuações sejam posteriormente convertidas em penalidades e mantidos os valores correspondentes aos enquadramentos registrados, o impacto financeiro pode ser expressivo.

Tomando como referência os valores de R$ 130,16 para o artigo 218, I; R$ 195,23 para o artigo 218, II; e R$ 880,41 para o artigo 218, III, as 51 ocorrências podem representar aproximadamente R$ 17,5 mil em multas.

A maior parcela desse montante é decorrente justamente das 12 ocorrências mais graves, relacionadas ao excesso superior a 50% da velocidade permitida.

O valor, entretanto, deve ser considerado uma estimativa, já que a publicação analisada corresponde à etapa de notificação das autuações. Isso significa que os registros ainda estão sujeitos aos procedimentos administrativos previstos na legislação de trânsito.

Proprietário ainda pode apresentar defesa

O edital publicado pela Agetran informa que reúne multas cadastradas como autuações e estabelece prazo de 30 dias, contado a partir da publicação, para que os proprietários apresentem defesa ou indiquem o condutor infrator, quando essa identificação for cabível. 

Por esse motivo, a existência da autuação não significa, neste momento, que todas as 51 ocorrências resultarão necessariamente em penalidades definitivas.

O suplemento do Diogrande possui 57 páginas e reúne uma extensa relação de veículos autuados pela fiscalização municipal. A publicação é assinada pelo diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira. 

Além das notificações de autuação, o documento também apresenta relações referentes a penalidades já aplicadas e advertências por escrito. Em uma das listas de penalidades, por exemplo, aparecem multas de R$ 880,41 para veículos enquadrados no artigo 218, III do CTB. 

No caso do veículo que aparece 51 vezes na relação mais recente, porém, o desfecho de cada processo dependerá da análise administrativa após o período destinado à apresentação de defesa.

Uma morte a cada seis dias

O volume de infrações ocorre em meio a um cenário de alta letalidade no trânsito de Campo Grande. A Capital já contabilizou 40 mortes em acidentes de trÂnsito, o equivalente a aproximadamente uma výima fatal a cada seis dias. Do total, 28 eram motociclistas, grupo que concentra 70% dos óbitos registrados.

Conforme dados do Grupo de Análise de Sinistros de Trânsito (Gaat) e do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), 28 vítimas morreram ainda no local dos acidentes, enquanto outras 12 perderam a vida durante o atendimento ou após serem encaminhadas à Santa Casa de Campo Grande.

O ritmo de mortes é semelhante ao observado em 2025, quando 71 pessoas perderam a vida no trânsito da Capital, mas permanece abaixo de 2024, ano que terminou com 80 óbitos.

Golpe do Falso Advogado

Falso advogado engana família e golpe termina em Pix de R$ 250 mil em MS

Criminoso alegou que pagamento era necessário para liberar valores de processo judicial; transferência foi contestada junto ao banco e caso será investigado pela Polícia Civil.

11/08/2026 17h31

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Caso foi registrado na Depac de Dourados após vítima transferir R$ 250 mil via Pix para golpista que se passou por advogado.

Caso foi registrado na Depac de Dourados após vítima transferir R$ 250 mil via Pix para golpista que se passou por advogado. Foto: Divulgação.

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Uma família de Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, procurou a polícia após perder R$ 250 mil em um golpe aplicado por uma pessoa que se passou por advogado. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (11), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), depois que a vítima realizou uma transferência via Pix acreditando que o pagamento seria necessário para liberar valores relacionados a um processo judicial.

Conforme o boletim de ocorrência, um homem de 29 anos compareceu à delegacia para relatar que o pai havia recebido uma mensagem de uma pessoa que se apresentou como sendo seu advogado.

Durante a conversa, o suposto profissional teria informado que existiam valores disponíveis em um processo judicial, mas que seria necessário realizar previamente um pagamento para que o dinheiro pudesse ser liberado.

A abordagem é semelhante à utilizada no chamado “golpe do falso advogado”, modalidade de fraude na qual criminosos entram em contato com vítimas e utilizam informações relacionadas a processos ou profissionais da advocacia para dar aparência de legitimidade à cobrança.

Pix de R$ 250 mil

Ainda segundo o registro policial, durante a troca de mensagens, o golpista encaminhou uma chave Pix vinculada ao nome de uma propriedade rural e orientou a vítima a realizar uma transferência no valor de R$ 250 mil.

Acreditando que conversava com o advogado e que o procedimento estava relacionado à liberação de recursos judiciais, o homem efetuou a operação bancária.

Somente após a conclusão da transferência a família percebeu que se tratava de uma fraude.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o filho da vítima entrou imediatamente em contato com o gerente da instituição financeira para tentar impedir que o dinheiro fosse definitivamente perdido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o banco realizou a contestação da transferência feita via Pix. O registro, porém, não informa se o valor chegou a ser bloqueado ou recuperado.

Após o contato com a instituição financeira, a família foi orientada a procurar a polícia e formalizar a denúncia.

Caso será investigado

A ocorrência foi registrada na Depac de Dourados como fraude eletrônica e será investigada pela Polícia Civil.

A apuração deverá buscar identificar quem entrou em contato com a vítima, a origem das mensagens e o responsável pela chave Pix utilizada para receber os R$ 250 mil.

O caso também deverá esclarecer de que maneira o autor teve acesso às informações utilizadas para convencer a vítima de que estava em contato com seu verdadeiro advogado.

Golpes desse tipo exploram principalmente a confiança entre clientes e profissionais da advocacia. Os criminosos costumam apresentar supostos pagamentos, taxas ou despesas como condição para a liberação de indenizações ou outros valores relacionados a ações judiciais.

Diante de contatos semelhantes, a orientação é não realizar transferências imediatamente e confirmar qualquer solicitação financeira diretamente com o advogado ou escritório responsável pelo processo, utilizando números de telefone e canais de comunicação já conhecidos pelo cliente.

Como funciona o golpe do falso advogado

No golpe do falso advogado, criminosos podem utilizar informações disponíveis em processos judiciais para identificar as partes envolvidas e tornar a abordagem mais convincente.

Em alguns casos, os golpistas também usam nomes, fotografias e outras informações de advogados encontradas na internet e nas redes sociais para se passar pelos profissionais que representam as vítimas.

A abordagem geralmente começa com uma notícia positiva. O criminoso afirma que houve uma decisão favorável em determinado processo e que existe uma quantia disponível para recebimento.

Logo depois, porém, solicita uma transferência para o pagamento de supostas custas, taxas, impostos ou despesas necessárias para a liberação do dinheiro.

Outra estratégia recorrente é criar um sensode urgência, alegando que o pagamento precisa ser realizado imediatamente para que a vítima não perda o direito de receber o valor. A pressão para realizar transferências em curto espaço de tempo deve ser encarada como sinal de alerta.

Diante de uma solicitação desse tipo, a recomendação é não fazer pagamentos nem fornecer dados bancários antes de confirmar a informação.

A vítima deve interromper a conversa e entrar em contato diretamente com o advogado ou escritório responsável pelo processo por meio de um telefone que já conheça, evitando utilizar números enviados durante a abordagem suspeita.

Mesmo fotografias, áudios ou chamadas de vídeo não devem ser considerados, isoladamente, como garantia de que o contato é verdadeiro.

Em caso de dúvida, especialmente quando houver pedido de transferência de valores, a confirmação diretamente com o profissional responsável pelo processo ou presencialmente no escritório é uma das formas de evitar cair na fraude.

Guardiões de fogo

Operação contra fraude para obter CAC apreende armas e munições em Campo Grande

Segunda fase da Operação Guardiões de Fogo foi deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal

11/08/2026 17h15

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Armas e munições foram apreendidas em Mato Grosso do Sul

Armas e munições foram apreendidas em Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação / Polícia Federal

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (11), a segunda fase da Operação Guardiões de Fogo, que tem como foco o combate à posse ilegal de armas de fogo obtidas mediante fraude no processo de concessão de registro de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Em Campo Grande, foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da medida judicial, foram apreendidas armas de fogo, munições, documentos e outros materiais relacionados.

De acordo com a PF, investigações apontaram que o suspeito teria utilizado documentos inaptos durante a fase de concessão do registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e para a manutenção de armas de fogo.

O registro de CAC exige o cumprimento de critérios rigorosos, como idoneidade, capacidade técnica e avaliação psicológica. O uso de documentos falsos, conforme a Polícia Federal, enfraquece o controle sobre armas e pode facilitar o acesso de criminosos a armamentos.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Guardiões de Fogo foi deflagrada no dia 9 de julho, em Campo Grande. 

Na ocasião, a Policia Federal apreendeu cerca de 300 munições, duas pistolas calibre 9 mm e um fuzil .22 de um suspeito que estaria com documentos da concessão de CAC irregulares. 

Segundo as investigações, o homem teria utilizado documentos não considerados aceitos para obter o registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e a manutenção de armas de fogo. 

Em fases anteriores da Operação, em Belo Horizonte, a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante no dia 22 de junho. O suspeito também teria apresentado documentos falsos para conseguir a autorização para compra de armamentos. 

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram duas pistolas, 130 munições e materiais relacionados a outros crimes. 

O homem mantinha as armas em um endereço diferente do que consta no cadastro, o que configura irregularidade, segundo a polícia.

CAC

O Certificado de Registro da Polícia Federal dá o direito a Caçadores, Atiradores e Colecionadores à compra de munições facilitada, permissão para caçar legalmente o javali, transporte de armas e munições em todo o país, aquisição de um maior número de armas e a possibilidade de adquirir armas de calibres restritos.

Além disso, os detentores do registro também têm a possibilidade de adquirir armas diretamente das fábricas com preços vantajosos, podem importar armas e deslocar-se com suas armas para atividades de caça, tiro desportivo e competição. Também é autorizada a compra de munições e insumos em maiores quantidades.

Quem possui o registro não pode andar armado. É autorizado apenas a posse da arma, mantendo em casa ou no local de trabalho e o trânsito para locais de treino, abate ou exposição, com a arma obrigatoriamente sem munição e em maleta própria. 

Entre os itens obrigatórios para se tornar CAC e obter o registro próprio, estão:

  • Ter no mínimo 18 anos completos e 25 anos para aquisição de arma de fogo;
  • Não possuir antecedentes criminais incompatíveis com a atividade de CAC, como condenações por crimes dolosos ou contra a segurança pública;
  • Não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal;
  • Apresentar aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo, comprovada por meio de avaliação psicológica realizada por psicólogo credenciado pela Polícia Federal;
  • Apresentar os documentos obrigatórios (documento de identificação, certidão de antecedentes criminais, comprovante de ocupação lícita, comprovante de residência);
  • Realizar o pagamento da taxa de registro junto ao Exército, de R$ 100 e outras taxas obrigatórias. O valor total pode chegar a R$ 3,5 mil.

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