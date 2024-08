Cinco municípios de MS entre as cidades mais quentes do país

Fim de semana será de calor extremo em Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Cinco municípios de Mato Grosso do Sul registraram as temperaturas mais altas do país nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram emitidos dois alertas de baixa umidade, válidos para os 79 municípios do estado.

De acordo com os alertas, o Inmet informa que a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20% neste final de semana. Com os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde associados, o órgão alerta para o ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Segundo a previsão do tempo para este final de semana, o clima em Mato Grosso do Sul será estável, com predominância de sol e variação de nebulosidade. As temperaturas estarão acima da média para a época do ano, e a umidade relativa do ar deverá ser baixa, variando entre 10% e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Neste dia, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. Portanto, recomenda-se que a população evite atear fogo em qualquer situação.



MS com cidades mais quentes do país

De acordo com o relatório do Inmet, cinco municípios do estado se destacaram entre as cidades mais quentes do país. Liderando a lista está a cidade de Corumbá, com 39,5°C, seguida por Nhumirim e Aquidauana, ambas com 39°C. Miranda registrou 38,9°C, e Porto Murtinho, 38,8°C.

A cidade mais quente do país, foi Cuiabá, que registrou 40,4ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para a população sobre uma onda de calor com perigo potencial no estado. As temperaturas devem ficar pelo menos 5°C acima da média por um período de 2 a 3 dias, o que representa risco à saúde. O aviso é válido até o dia 5 de setembro.

CUIDADOS

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

