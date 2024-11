Circuito de Robótica é evolução tecnológica que reúne 200 estudantes em Campo Grande

Quem se sagrar campeão garante vaga também para as etapas regional (FLL) e nacional (nas demais modalidades) do Circuito de Robótica do Ses - Reprodução/FIEMS

Entre as maiores competições de robótica educacional de Mato Grosso do Sul, o Circuito de Robótica Sesi reúne nos próximos dias 18 e 19 mais de 200 alunos, que representam 27 equipes vindas de todo o Estado em uma verdadeira "olimpíada" com toda a sorte de robôs.

Ao todo, há quatro modalidades em competição no circuito, sendo:

FIRST Lego League (FLL),

FIRST Tech Challenge (FTC),

FIRST Robotics Competition (FRC) e

Formula 1 in Schools.

Das modalidades em disputa, a que mais concentra equipes vindas das sete escolas da Rede Sesi de Educação, é justamente a que traz um desafio com um item bastante conhecido para os estudantes entre 9 a 15 anos, programar com LEGO.

Batizada de FIRST Lego League (FLL), esse programa se baseia no chamado conceito STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), os dois adultos técnicos de equipe lideram os jovens para trabalhar com base nos Valores Essenciais (Core Values).

Ou seja, na base do respeito e competição amigáveis, a tarefa para os estudantes é construir robôs com a tecnologia LEGO e programá-los para a execução de uma série de missões.

Nessa modalidade, os municípios de Três Lagoas; Naviraí; Maracaju; Dourados; Corumbá e Aparecida do Taboado enviaram duas equipes cada, com a participação ainda do time anfitrião, Capitech, de Campo Grande.

Robôs em competição

Outra modalidade desafiadora leva os estudantes para o mundo do automobilismo, já que na "F1 in Schools" os jovens precisam fazer uma miniatura de carro de fórmula 1 correr uma distância reta de 20 metros.

Além de construir, modelar e programar os carros robôs de fórmula 1 em miniatura, as três equipes (de Corumbá; Dourados e da Capital) devem usar como propulsor um cilindro de CO2 para essa corrida.

Para os amantes da tecnologia - e de programas clássicos que envolvem robótica, como o BattleBots - os estudantes sul-mato-grossenses também terão a chance de colocarem seus robôs em uma arena, porém, sem tanta destruição.

Se nas duas primeiras categorias citadas os blocos e miniaturas comandavam, na FIRST Tech Competition (FTC) os robôs já atingem um porte médio e chegam a pesar 19 kg, sendo montados com kit de peças reutilizáveis.

Nessa categoria os robôs precisam pegar e carregar objetos, como discos e blocos, com o desafio sendo disputado em arena, semelhante à FIRST Robotics Competition (FRC), onde o desafio é ainda maior e as construções chegam até 56 kg e dois metros de altura.

Importante destacar que, quem se sagrar campeão garante vaga também para as etapas regional (FLL) e nacional (nas demais modalidades) do Circuito de Robótica do Sesi.

Programação

Entre os dias 18 e 19, o Centro de Convenções Albano Franco abre as portas para a disputa, que como bem frisa o sistema da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), forma cidadãos inovadores e conscientes.

"Por meio da robótica, os participantes são desafiados a solucionar problemas do mundo real, exercitando capacidades técnicas e valores humanos, sempre em um espírito de colaboração e respeito", expõe a Fiems em nota.

18 de novembro |Segunda-feira

07h - Recepção e credenciamento das equipes

10h - Acesso ao público

10h30 - Treinos das equipes

11h30h - Almoço

13h - Avaliações das equipes

17h - Abertura oficial

18h - Festa da Amizade

19 de novembro | Terça-feira

07h - Recepção das equipes

08h - Avaliações

11h30 - Almoço

13h - Finais nas modalidades de FLL e FTC

16h30 - Cerimônia de premiação

