MATO GROSSO DO SUL

Citricultura deve ganhar mais 30 mil hectares em MS nos próximos anos

Com novos projetos mapeados, Governo planeja evento para debater políticas públicas, defesa sanitária e oportunidades para impulsionar o setor

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/12/2025 - 08h45
Continue lendo...

O avanço da citricultura em Mato Grosso do Sul já movimenta o agronegócio e prepara o Estado para um novo ciclo de investimentos. Com 15 mil hectares atualmente em produção e cerca de 7 milhões de mudas implantadas, o setor se consolida como uma das apostas mais fortes para diversificação econômica. E o ritmo deve aumentar: mais 30 mil hectares estão projetados para serem incorporados aos pomares nos próximos anos.

De olho nesse crescimento, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) promove, nos dias 10 e 11 de dezembro, em Três Lagoas, dois encontros considerados estratégicos para organizar o avanço da atividade. Os eventos são realizados em parceria com a Prefeitura do município e contam com apoio de instituições ligadas ao setor produtivo, como Fundecitrus, Famasul, Fiems e Sebrae.

A programação começa no dia 10, com um encontro voltado exclusivamente às equipes técnicas e de fiscalização dos municípios da região. A proposta é fortalecer o trabalho de campo, atualizar procedimentos e uniformizar práticas que garantam a expansão da citricultura com segurança e alinhamento sanitário.

Durante a capacitação, pesquisadores e profissionais envolvidos na cadeia vão apresentar orientações sobre doenças que afetam os pomares, como o greening, além de discutir normas, manejo e fiscalização. O objetivo é preparar os municípios para acompanhar o crescimento acelerado da cultura no Estado.

No dia 11, o debate ganha dimensão estadual com o MS Citrus Summit, que contará com a presença do governador Eduardo Riedel, do secretário Jaime Verruck e de representantes nacionais da citricultura. A programação aborda temas estratégicos, como modelos de expansão, ambiente regulatório, perspectivas globais e o posicionamento de Mato Grosso do Sul como uma nova fronteira citrícola no país.

O evento terá palestra do professor Marcos Fava Neves, referência no setor, além de painéis sobre ESG, defesa sanitária, mercado e relação entre produtores e indústria. A programação se encerra com uma visita técnica à Fazenda Paraíso, em Três Lagoas.

Programação

10 de dezembro – Capacitação Técnica (Espaço Sesi MS)

  • Credenciamento a partir das 13h
  • Panorama da citricultura no MS
  • Doenças e sanidade: foco no greening
  • Políticas públicas, manejo e fiscalização
  • Espaço para perguntas

11 de dezembro – MS Citrus Summit (Espaço Sesi MS)

  • Abertura com governador Eduardo Riedel
  • Palestra Magna com Marcos Fava Neves
  • Painéis sobre políticas públicas, ESG, expansão e ambiente de negócios
  • Visita técnica à Fazenda Paraíso

Inscrições

As inscrições são separadas para cada dia. Contato: (67) 98139-1255.

O cadastro para o Summit (11/12) deve ser feito pelo link disponibilizado pela organização.

