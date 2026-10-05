Com 32,5 mil apostadores em Campo Grande, prazo para sacar dinheiro das bets termina hoje

A partir do dia 6 de outubro todos os aplicativos e site de bets deverão sair do ar, em todo o Brasil - Foto: Paulo Ribas/arquivo

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O prazo para retirar dinheiro das bets termina nesta segunda-feira (5), quando se encerra também o período de funcionamento das plataformas de apostas de quota fixa no país. Em Campo Grande, 32,5 mil apostadores estão entre os usuários que precisam ficar atentos ao encerramento para não deixar valores nas contas.

Segundo o cronograma divulgado pelo governo federal, os valores que permanecerem nas plataformas após o fim do prazo serão identificados pelas empresas e informados aos bancos entre terça (6) e quarta-feira (7). A devolução aos usuários está prevista para começar na quinta-feira (9) e seguir até o dia 14.

Ainda conforme as orientações, o apostador deve consultar todas as plataformas em que possui cadastro e solicitar a retirada, mesmo que o saldo seja pequeno. O procedimento evita depender da devolução automática posteriormente.

Até esta segunda-feira, R$ 1,33 bilhão ainda permanecia nas contas de apostadores em todo o país. Desde 26 de setembro, quando começou o processo de encerramento, R$ 775,6 milhões já haviam sido retirados voluntariamente.

O número de CPFs com saldo positivo também caiu 2,36 milhões no período, passando de 28,9 milhões para 26,54 milhões.

Apesar do volume financeiro, a maior parte dos usuários possui valores baixos nas plataformas. Cerca de 92% das contas com saldo positivo têm menos de R$ 10, enquanto mais de 96% têm menos de R$ 25.

A concentração dos recursos, porém, é elevada. Apenas 1% das contas reúne cerca de 80% do dinheiro ainda disponível. Outros 3,4% concentram 90% dos valores, enquanto 8,3% das contas respondem por 96% do saldo.

Após o período de devolução pelos bancos, os valores que não conseguirem ser restituídos aos titulares serão direcionados à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pelo pagamento aos usuários, conforme o cronograma divulgado.

A ação ocorre após a edição da Medida Provisória nº 1.394/2026, que determinou o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa pelas plataformas atingidas pela medida.