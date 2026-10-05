Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Aposta Final

Com 32,5 mil apostadores em Campo Grande, prazo para sacar dinheiro das bets termina hoje

Prazo para retirada voluntária termina às 23h59 desta segunda-feira; valores que permanecerem nas plataformas serão devolvidos pelos bancos

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

05/10/2026 - 15h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O prazo para retirar dinheiro das bets termina nesta segunda-feira (5), quando se encerra também o período de funcionamento das plataformas de apostas de quota fixa no país. Em Campo Grande, 32,5 mil apostadores estão entre os usuários que precisam ficar atentos ao encerramento para não deixar valores nas contas.

Segundo o cronograma divulgado pelo governo federal, os valores que permanecerem nas plataformas após o fim do prazo serão identificados pelas empresas e informados aos bancos entre terça (6) e quarta-feira (7). A devolução aos usuários está prevista para começar na quinta-feira (9) e seguir até o dia 14.

Ainda conforme as orientações, o apostador deve consultar todas as plataformas em que possui cadastro e solicitar a retirada, mesmo que o saldo seja pequeno. O procedimento evita depender da devolução automática posteriormente.

Até esta segunda-feira, R$ 1,33 bilhão ainda permanecia nas contas de apostadores em todo o país. Desde 26 de setembro, quando começou o processo de encerramento, R$ 775,6 milhões já haviam sido retirados voluntariamente.

O número de CPFs com saldo positivo também caiu 2,36 milhões no período, passando de 28,9 milhões para 26,54 milhões.

Apesar do volume financeiro, a maior parte dos usuários possui valores baixos nas plataformas. Cerca de 92% das contas com saldo positivo têm menos de R$ 10, enquanto mais de 96% têm menos de R$ 25.

A concentração dos recursos, porém, é elevada. Apenas 1% das contas reúne cerca de 80% do dinheiro ainda disponível. Outros 3,4% concentram 90% dos valores, enquanto 8,3% das contas respondem por 96% do saldo.

Após o período de devolução pelos bancos, os valores que não conseguirem ser restituídos aos titulares serão direcionados à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pelo pagamento aos usuários, conforme o cronograma divulgado.

A ação ocorre após a edição da Medida Provisória nº 1.394/2026, que determinou o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa pelas plataformas atingidas pela medida.

Decisão Judicial

Acusado de matar jovem em emboscada é condenado a 17 anos de prisão

Segundo o MPMS, crime foi motivado por ciúmes e ocorreu após o fim do relacionamento do réu com uma amiga da vítima

05/10/2026 11h40

Compartilhar

Divulgação: MPMS

Continue Lendo...

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou a 17 anos de prisão, um homem acusado de feminicídio contra uma jovem baleada nas costas em 2024. A pena deve ser cumprida de forma imediata, e o condenado terá de pagar R$ 10 mil de reparação mínima à família da vítima, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS teve sua tese acolhida pelo Conselho de Sentença e e reconheceu as três qualificadoras da denúncia, motivo torpe, emboscada que impediu a defesa da vítima e crime cometido em razão da condição de gênero.

O réu também respondia por porte ilegal de arma de fogo. No plenário, a acusação foi feita pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro, da 21ª Promotoria de Justiça da Capital.

Como foi o crime?

A vítima morava com uma amiga que namorava o réu. Segundo a Polícia Civil e as provas periciais, ele criava conflitos constantes na casa, movido por ciúmes da amizade entre as duas mulheres. A convivência ficou insustentável, o namoro terminou e ele saiu do imóvel.

Cerca de duas semanas depois, a jovem esperava um carro de aplicativo na calçada quando foi surpreendida pelo agressor armado. Ela levou dois tiros no pescoço, pelas costas, sem chance de defesa. O homem fugiu e a vítima ficou quatro meses internada, onde veio a falecer, deixando um filho pequeno.

Contra o acusado havia mandado de prisão preventiva, mas ele permaneceu foragido por quase um ano, até ser localizado e preso. Com a prisão, o processo foi retomado.

O acusado negou o homicídio e afirmou ter viajado para Presidente Prudente (SP) antes do crime. De acordo com o MPMS, ele não apresentou dados nem testemunhas que comprovem a viagem. A promotoria sustentou que a versão era contraditória e incompatível com as provas do processo.

A defesa recorreu pedindo a anulação do julgamento, mas o MPMS contestou o recurso, e a sessão do Tribunal do Júri foi realizada.

Ainda internada, a vítima prestou depoimento à Polícia Civil, reconheceu o agressor por fotografia e relatou as ameaças de morte que já havia recebido. Testemunhas confirmaram na Justiça a rotina de conflitos na casa.
 

BURAQUEIRA

Em Ivinhema, forte chuva causa estrago e abre cratera em avenida

Prefeito Juliano Ferro publicou um vídeo, onde mostra que a rede de esgoto foi mal instalada por uma empresa terceirizada da Sanesul

05/10/2026 11h30

Compartilhar
Cratera abriu depois de forte chuva no município de Ivinhema

Cratera abriu depois de forte chuva no município de Ivinhema Reprodução: Ivinotícias

Continue Lendo...

A forte chuva que atingiu o município de Ivinhema, neste domingo (4), abriu uma cratera no cruzamento das avenidas Antônio Travain e Fermino Alves de Souza, no bairro Piravevê. O prefeito Juliano Ferro (PL), o "Mais Louco do Brasil", visitou o local e explicou a causa do problema. 

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, o 'Mais Louco' diz que uma empresa, contratada pela Sanesul para prestar serviço de implantação de esgoto na cidade, passou o cano da rede por dentro do tubo de água da chuva e não fechou de maneira adequada o buraco. Com isso, o volume acumulado da precipitação passou por debaixo do asfalto e causou o estrago, abrindo a cratera na avenida.

O prefeito disse que o trecho será interditado e acionou a Sanesul, a qual informou ao gestor que enviará uma equipe de Campo Grande para resolver o problema.

Segundo a Defesa Civil, o município recebeu cerca de 55 milímetros de chuva durante a madrugada de sábado (3) para domingo (4), com ventos de aproximadamente 90 km/h.

O temporal também causou danos em Nova Andradina, onde árvores, outdoors e placas foram derrubados. Houve destelhamentos em diferentes regiões da cidade e interrupções no fornecimento de energia, problema registrado também em Batayporã.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)

4

Astrônomos recebem sinal de objeto em movimento a 25,7 bilhões de km da Terra
Sinal recebido

/ 1 dia

Astrônomos recebem sinal de objeto em movimento a 25,7 bilhões de km da Terra

5

A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de outubro. Portal 10/10, movimento e transformação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 3 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 25/09/2026

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina