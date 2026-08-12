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Com irregularidades, resultado de concurso em MS pode ser barrado

Provas, segurança da aplicação e critérios para avaliação de títulos estão entre os pontos questionados pelo Ministério Público

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

12/08/2026 - 14h45
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou a suspensão da homologação do concurso público da Câmara Municipal de Ivinhema após identificar possíveis irregularidades em diferentes etapas do certame. A orientação é que o resultado do Concurso Público nº 01/2026 não seja homologado até que os questionamentos sejam investigados e esclarecidos.

A apuração começou após candidatos apresentarem representações ao MPMS. Entre os problemas identificados está a prova para o cargo de Analista de Recursos Humanos, na qual foram encontrados indícios de diferenciação gráfica nas alternativas que correspondiam às respostas corretas da prova de Língua Portuguesa, na versão A.

Segundo o Ministério Público, a diferença foi observada tanto em um caderno original entregue por uma candidata quanto no arquivo oficial encaminhado pela própria banca organizadora.

Também foram levantados questionamentos sobre a segurança durante a aplicação das provas. Os relatos citam possíveis falhas na entrega dos materiais, incluindo ausência de lacre adequado, além de dúvidas sobre os procedimentos utilizados para conferência da identidade dos candidatos.

Outro ponto sob análise é a prova de títulos. O MPMS identificou situações em que cursos de pós-graduação teriam sido considerados incompatíveis com determinados cargos, enquanto títulos de outras áreas foram aceitos em casos semelhantes. Para o órgão, a falta de critérios uniformes pode comprometer a igualdade entre os concorrentes.

A convocação para apresentação dos títulos também foi questionada. Segundo a apuração, apenas os candidatos mais bem colocados na prova objetiva foram chamados para essa etapa, embora outros permanecessem classificados no cadastro de reserva.

Diante dos apontamentos, o MPMS recomendou que a Câmara instaure procedimento administrativo para apurar as possíveis irregularidades, faça uma auditoria na prova objetiva, revise a avaliação de títulos e analise a necessidade de reabrir essa etapa para garantir igualdade de condições aos candidatos.

A recomendação tem caráter preventivo. Caso as medidas não sejam adotadas ou os problemas não sejam esclarecidos, o Ministério Público informou que poderá tomar medidas judiciais para proteger os interesses dos candidatos e o patrimônio público.

Alerta

Campo Grande pode ter recorde de calor em agosto

Temperatura pode chegar a 38°C na Capital até o dia 19, superando os 34,2°C registrados em fevereiro, maior marca de 2026 até agora

12/08/2026 17h26

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Capital pode ter dia mais quente do ano neste mês agosto

Capital pode ter dia mais quente do ano neste mês agosto Gerson Oliveira

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Campo Grande pode registrar a maior temperatura do ano nos próximos dias, segundo previsão do Instituto Climatempo de Meteorologia. A expectativa é de que os termômetros da Capital de Mato Grosso do Sul se aproximem dos 38°C até o dia 19 de agosto, em um período caracterizado como “veranico”, fenômeno marcado por dias e noites de calor intenso em pleno inverno.

O próximo domingo (16) tende a ser um dos dias mais quentes do ano, de acordo com o prognóstico do instituto. Até agora, a maior temperatura registrada em 2026 foi de 34,2°C, no dia 7 de fevereiro.

O veranico é provocado por um grande sistema de alta pressão atmosférica que ganhará força pelo interior do Brasil, deixando o ar mais seco e dificultando a formação de nuvens. Com muitas horas de sol forte e sem a entrada de massas de ar frio de origem polar no interior do País, as temperaturas devem subir significativamente.

O alerta de altas temperaturas, válido entre os dias 12 e 19 de agosto, abrange todo Mato Grosso do Sul e as outras três unidades da Região Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O aviso também se estende ao norte e noroeste do Paraná, à Grande São Paulo e ao interior paulista, além do sul, oeste e Triângulo de Minas Gerais.

Na Região Norte, o alerta abrange Tocantins, o sul do Pará, o sul do Maranhão e Rondônia.

Quais são as maiores temperaturas esperadas durante o veranico?

A previsão da Climatempo indica que, em algumas áreas de Mato Grosso, incluindo a região de Cuiabá, além de Goiás e Tocantins, incluindo a capital Palmas, o sudeste do Pará, o sul do Maranhão e o Piauí, o calor poderá alcançar marcas entre 40°C e 42°C.

Em muitas áreas de Mato Grosso do Sul, do centro-oeste e do norte de São Paulo, do oeste de Minas Gerais, do oeste da Bahia, de Rondônia e do sul do Amazonas, as temperaturas durante o veranico poderão atingir entre 36°C e 39°C.

No norte e noroeste do Paraná, o período de calor intenso deve começar no domingo (16). Até o dia 19, temperaturas entre 34°C e 37°C poderão ser registradas na região.
 

Dinheiro Público

Estado paga R$ 120 mil por show gospel na Marcha para Jesus em MS

Contratação de R$ 120 mil para a Marcha para Jesus coloca cantora gospel na mesma faixa de cachês pagos com dinheiro público a nomes do rock, rap e funk nacional.

12/08/2026 17h00

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Sued Silva será uma das atrações da Marcha para Jesus em Nova Andradina; show da cantora gospel custará R$ 120 mil aos cofres públicos.

Sued Silva será uma das atrações da Marcha para Jesus em Nova Andradina; show da cantora gospel custará R$ 120 mil aos cofres públicos. Foto: Divulgação.

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O Governo de Mato Grosso do Sul pagará R$ 120 mil pelo show da cantora gospel Sued Silva na Marcha para Jesus 2026, em Nova Andradina, região sul do Esrtado. O valor coloca a jovem artista na mesma faixa de cachês pagos recentemente pelo poder público a nomes conhecidos de outros gêneros musicais, como a banda CPM 22 e o rapper Djonga.

A contratação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (12). A apresentação está marcada para 22 de agosto, no Centro de Eventos Professor José Antônio Zanqueta, localizado na Rua São José, e terá duração prevista de 90 minutos. Sued deve subir ao palco a partir das 20h.

O contrato foi firmado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) com a empresa Criative Music Ltda.-EPP, apontada como representante exclusiva da cantora. O pedido para a realização do show partiu do Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul (Consepams).

O valor será pago com recursos do orçamento estadual destinados à cultura. Conforme o extrato, o cachê permanecerá fixo e sem reajuste, mas a publicação não apresenta uma planilha detalhando a composição dos R$ 120 mil.

Dessa forma, não é possível saber, somente pelo documento, se a quantia inclui despesas como passagens, transporte terrestre, hospedagem, alimentação, equipe técnica, músicos, equipamentos e impostos.

Também não há informação no extrato sobre outros gastos públicos relacionados à estrutura do evento, como palco, iluminação e sonorização.

Valor iguala cachês de artistas nacionais

O contrato coloca Sued Silva no mesmo patamar nominal de valores pagos por administrações públicas a artistas nacionalmente conhecidos de outros segmentos.

Em 2025, a banda de rock CPM 22 foi contratada por R$ 120 mil para participar da programação de aniversário de Caçapava, no interior de São Paulo. No mesmo ano, o rapper Djomga recebeu o mesmo valor por um show realizado durante um evento alusivo à Consciência Negra em Extrema, Minas Gerais.

No funk, o valor também encontra paralelo em nomes de projeção nacional. MC Hariel recebeu R$ 120 mil por uma apresentação na Virada Cultural de São Paulo em 2025, exatamente o mesmo cachê previsto para Sued Silva em Nova Andradina.

Em 2026, o funkeiro voltou à programação do evento paulistano, contratado por R$ 240 mil para duas apresentações, o equivalente a R$ 120 mil por show.

O cachê de Sued Silva também supera em R$ 10 mil o valor contratado para uma apresentação de Leoni na Feira Literária de Saquarema, no Rio de Janeiro. O músico, que integrou o Kid Abelha e consolidou carreira solo, recebeu R$ 110 mil pelo show realizado em novembro de 2025.

Outra referência é a banda Ira!, contratada por R$ 120 mil para participar do aniversário de Piedade, em São Paulo, em 2024. Com isso, o valor destinado à apresentação gospel em Nova Andradina alcança a mesma faixa nominal de cachês registrados para artistas conhecido do público geral.

As comparações, entretanto, não significam que os shows tenham custos idênticos nem comprovam eventual sobrepreço.

As apresentações ocorreram em datas, cidades e condições diferentes, enquanto a formação do valor pode considerar fatores como tamanho da equipe, deslocamento, hospedagem, impostos e equipamentos necessários para cada apresentação.

Contratação ocorreu sem disputa

A contratação de Sued Silva ocorreu por inexigibilidade de licitação, procedimento previsto no artigo 74 da Lei Federal nº 14.133, a Nova Lei de Licitações. A norma permite a contratação direta de artistas consagrados pela crítica ou pela opinião pública, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, quando não há possibilidade de competição.

A inexistência de uma disputa entre fornecedores não elimina, contudo, a obrigação do poder público de justificar a escolha da atração, comprovar a exclusividade da representação e demonstrar que o preço é compatível com o praticado pelo artista em contratações semelhantes.

No extrato publicado no Diário Oficial, a Fundação de Cultura afirma que os preços estão de acordo com o mercado artístico. O contrato terá vigência até 30 dias depois da apresentação, período destinado ao cumprimento das obrigações previstas no acordo.

Quem é Sued Silva

Apesar da pouca idade, Sued Silva reúne números expressivos no mercado gospel. Nascida em Salvador e criada em Simões Filho, na Bahia, ela começou a cantar aos 3 anos na congregação religiosa que frequentava.

A projeção nacional começou durante a pandemia de Covid-19, quando a jovem passou a publicar na internet vídeos de louvores gravados no próprio quarto. O conteúdo alcançou milhares de pessoas e abriu caminho para a entrada da artista na gravadora Todah Music.

Um dos principais sucessos da cantora é “Existe Vida Aí”, lançado em 2021 e posteriormente regravado por centenas de intérpretes. 

Sued também ganhou destaque com “Reacende a Chama”. A canção viralizou nas redes sociais e ultrapassou 30 milhões de visualizações no YouTube, consolidando a baiana entre os nomes de maior projeção da nova geração da música cristã brasileira.

Evento em Nova Andradina

A Marcha para Jesus é um evento de caráter religioso voltado principalmente ao público evangélico. Realizada em diferentes cidades do País, a programação costuma reunir fiéis, pastores e representantes de igrejas protestantes em caminhadas, momentos de oração, pregações e apresentações de música gospel.

Embora seja aberta à participação de toda a população, a iniciativa é direcionada à celebração da fé cristã evangélica e integra o calendário oficial de diversas cidades e estados.

O investimento no evento religioso ocorre em um cenário diferente do observado até o ano passado na programação cultural do Estado.

Em 2025, Mato Grosso do Sul ainda contava com o MS ao Vivo, projeto que promovia apresentações gratuitas de artistas nacionais e regionais, abertas ao público em geral e com atrações de diferentes estilos musicais.

A iniciativa, porém, não teve continuidade em 2026. Enquanto o projeto de caráter amplo deixou o calendário, o Estado destinou recursos para atrações da Marcha para Jesus, evento voltado principalmente ao público cristão evangélico.

Não há, contudo, indicação de que o fim do MS ao Vivo tenha relação direta com os investimentos nas marchas.

Em Nova Andradina, o show de Sued Silva será supervisionado pela Fundação de Cultura. Considerando os 90 minutos previstos no contrato, a apresentação deverá terminar por volta das 21h30, caso não ocorram alterações na programação.

O contrato foi assinado em 10 de agosto pelo diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes Pinto, e por Ivanildo Medeiros Nunes, representante da empresa contratada.

Marchas crescem às vésperas da campanha eleitoral

O aumento das Marchas para Jesus financiadas pelo poder público ocorre justamente às vésperas do início oficial da campanha eleitoral. Somente em agosto, seis apresentações vinculadas aos eventos religiosos foram contratadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, somando R$ 784 mil em recursos públicos e alcançando Campo Grande, Nova Andradina, Aquidauana e Coronel Sapucaia.

A partir de 16 de agosto, candidatos estarão oficialmente autorizados a realizar propaganda eleitoral, enquanto parte dos shows está marcada para os dias 22, 26 e 29, portanto já dentro do período de campanha.

A proximidade entre religião e política é recorrente no cenário brasileiro, especialmente em anos eleitorais, mas a legislação estabelece limites para essa relação. A Lei nº 9.504/1997 restringe a propaganda eleitoral em bens de uso comum, classificação que, conforme entendimento da Justiça Eleitoral, pode alcançar templos e espaços religiosos.

A realização das Marchas e a presença de agentes políticos nos eventos não são, por si só, proibidas, mas eventuais manifestações de caráter eleitoral devem respeitar as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

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