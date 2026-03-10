Com nova regra 92% dos candidatos são aprovados no exame de CNH

Nas provas da categoria A, direcionadas a motociclistas, o índice de aprovação passou de 66% no início de 2025 para 92% neste ano - Divulgação

Os indíces de aprovação nos exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceram de forma significativa em Mato Grosso do Sul após a atualização das regras nacionais de avaliação adotadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Dados do órgão mostram que, no primeiro bimestre de 2026, a proporção de candidatos considerados aptos aumentou tanto nas provas de motocicleta quanto nas de veículos de quatro rodas, mesmo com a realização de menos exames em comparação ao mesmo período do ano passado.

Nas provas da categoria A, direcionadas a motociclistas, o índice de aprovação passou de 66% no início de 2025 para 92% neste ano. Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram 3.139 candidatos aprovados e 266 reprovados em 3.405 avaliações realizadas.

No mesmo período do ano anterior, o total de aprovados foi maior em números absolutos, mas proporcionalmente menor: 3.672 candidatos aptos e 1.913 reprovados em 5.585 exames aplicados.

Nas categorias de veículos de quatro rodas, que incluem carros, caminhões e ônibus, o avanço também foi expressivo. A taxa de aprovação subiu de 54% para 78% na comparação entre os primeiros bimestres de 2025 e 2026.

Neste ano, foram 6.370 candidatos aprovados e 1.847 reprovados entre 8.217 exames práticos. Já no mesmo intervalo do ano passado, foram registrados 6.982 aprovados e 5.984 reprovados em um total de 12.966 avaliações.

Somando todas as categorias, o Estado realizou 11.622 exames práticos nos dois primeiros meses de 2026. No mesmo período de 2025, o número chegou a 18.551.

Apesar da redução no volume de provas aplicadas, os dados indicam crescimento consistente na proporção de candidatos aprovados. Na categoria A, o aumento foi de 26 pontos percentuais, enquanto nas categorias de quatro rodas o avanço foi de 24 pontos.

Mudança nas regras

A melhora nos índices está relacionada à atualização nos critérios de pontuação do exame prático, definida nacionalmente por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e regulamentada no Estado por portaria do Detran-MS.

Uma das principais mudanças foi a ampliação do limite de pontos que o candidato pode perder durante o teste. Antes, a reprovação ocorria ao atingir três pontos, conforme a antiga classificação de faltas leves, médias e graves.

Com a nova regra, o limite passou para dez pontos, e a pontuação das falhas foi reorganizada de acordo com as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro: leves (1 ponto), médias (2 pontos), graves (4 pontos) e gravíssimas (6 pontos).

Segundo a gerente de exames do Detran-MS, Lina Zeinab, o novo modelo de avaliação amplia a análise do desempenho do candidato ao longo do percurso. De acordo com ela, o examinador continua observando critérios como controle do veículo, respeito às regras de trânsito e condução segura.

Outra alteração foi a retirada da etapa de baliza do exame prático. A partir da atualização, a avaliação ocorre exclusivamente durante o percurso realizado pelo candidato sob acompanhamento do examinador.

