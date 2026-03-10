Com nova regra 92% dos candidatos são aprovados no exame de CNH

Os indíces de aprovação nos exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceram de forma significativa em Mato Grosso do Sul após a atualização das regras nacionais de avaliação adotadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).
Dados do órgão mostram que, no primeiro bimestre de 2026, a proporção de candidatos considerados aptos aumentou tanto nas provas de motocicleta quanto nas de veículos de quatro rodas, mesmo com a realização de menos exames em comparação ao mesmo período do ano passado.
Nas provas da categoria A, direcionadas a motociclistas, o índice de aprovação passou de 66% no início de 2025 para 92% neste ano. Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram 3.139 candidatos aprovados e 266 reprovados em 3.405 avaliações realizadas.
No mesmo período do ano anterior, o total de aprovados foi maior em números absolutos, mas proporcionalmente menor: 3.672 candidatos aptos e 1.913 reprovados em 5.585 exames aplicados.
Nas categorias de veículos de quatro rodas, que incluem carros, caminhões e ônibus, o avanço também foi expressivo. A taxa de aprovação subiu de 54% para 78% na comparação entre os primeiros bimestres de 2025 e 2026.
Neste ano, foram 6.370 candidatos aprovados e 1.847 reprovados entre 8.217 exames práticos. Já no mesmo intervalo do ano passado, foram registrados 6.982 aprovados e 5.984 reprovados em um total de 12.966 avaliações.
Somando todas as categorias, o Estado realizou 11.622 exames práticos nos dois primeiros meses de 2026. No mesmo período de 2025, o número chegou a 18.551.
Apesar da redução no volume de provas aplicadas, os dados indicam crescimento consistente na proporção de candidatos aprovados. Na categoria A, o aumento foi de 26 pontos percentuais, enquanto nas categorias de quatro rodas o avanço foi de 24 pontos.
Mudança nas regras
A melhora nos índices está relacionada à atualização nos critérios de pontuação do exame prático, definida nacionalmente por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e regulamentada no Estado por portaria do Detran-MS.
Uma das principais mudanças foi a ampliação do limite de pontos que o candidato pode perder durante o teste. Antes, a reprovação ocorria ao atingir três pontos, conforme a antiga classificação de faltas leves, médias e graves.
Com a nova regra, o limite passou para dez pontos, e a pontuação das falhas foi reorganizada de acordo com as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro: leves (1 ponto), médias (2 pontos), graves (4 pontos) e gravíssimas (6 pontos).
Segundo a gerente de exames do Detran-MS, Lina Zeinab, o novo modelo de avaliação amplia a análise do desempenho do candidato ao longo do percurso. De acordo com ela, o examinador continua observando critérios como controle do veículo, respeito às regras de trânsito e condução segura.
Outra alteração foi a retirada da etapa de baliza do exame prático. A partir da atualização, a avaliação ocorre exclusivamente durante o percurso realizado pelo candidato sob acompanhamento do examinador.