Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Com nova regra 92% dos candidatos são aprovados no exame de CNH

Atualização nos critérios do teste prático elevou o limite de pontos perdidos e fez índice de aprovação saltar nas provas de moto e carro no início de 2026

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

10/03/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os indíces de aprovação nos exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceram de forma significativa em Mato Grosso do Sul após a atualização das regras nacionais de avaliação adotadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). 

Dados do órgão mostram que, no primeiro bimestre de 2026, a proporção de candidatos considerados aptos aumentou tanto nas provas de motocicleta quanto nas de veículos de quatro rodas, mesmo com a realização de menos exames em comparação ao mesmo período do ano passado.

Nas provas da categoria A, direcionadas a motociclistas, o índice de aprovação passou de 66% no início de 2025 para 92% neste ano. Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram 3.139 candidatos aprovados e 266 reprovados em 3.405 avaliações realizadas.

No mesmo período do ano anterior, o total de aprovados foi maior em números absolutos, mas proporcionalmente menor: 3.672 candidatos aptos e 1.913 reprovados em 5.585 exames aplicados.

Nas categorias de veículos de quatro rodas, que incluem carros, caminhões e ônibus, o avanço também foi expressivo. A taxa de aprovação subiu de 54% para 78% na comparação entre os primeiros bimestres de 2025 e 2026.

Neste ano, foram 6.370 candidatos aprovados e 1.847 reprovados entre 8.217 exames práticos. Já no mesmo intervalo do ano passado, foram registrados 6.982 aprovados e 5.984 reprovados em um total de 12.966 avaliações.

Somando todas as categorias, o Estado realizou 11.622 exames práticos nos dois primeiros meses de 2026. No mesmo período de 2025, o número chegou a 18.551.

Apesar da redução no volume de provas aplicadas, os dados indicam crescimento consistente na proporção de candidatos aprovados. Na categoria A, o aumento foi de 26 pontos percentuais, enquanto nas categorias de quatro rodas o avanço foi de 24 pontos.

Mudança nas regras

A melhora nos índices está relacionada à atualização nos critérios de pontuação do exame prático, definida nacionalmente por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e regulamentada no Estado por portaria do Detran-MS.

Uma das principais mudanças foi a ampliação do limite de pontos que o candidato pode perder durante o teste. Antes, a reprovação ocorria ao atingir três pontos, conforme a antiga classificação de faltas leves, médias e graves.

Com a nova regra, o limite passou para dez pontos, e a pontuação das falhas foi reorganizada de acordo com as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro: leves (1 ponto), médias (2 pontos), graves (4 pontos) e gravíssimas (6 pontos).

Segundo a gerente de exames do Detran-MS, Lina Zeinab, o novo modelo de avaliação amplia a análise do desempenho do candidato ao longo do percurso. De acordo com ela, o examinador continua observando critérios como controle do veículo, respeito às regras de trânsito e condução segura.

Outra alteração foi a retirada da etapa de baliza do exame prático. A partir da atualização, a avaliação ocorre exclusivamente durante o percurso realizado pelo candidato sob acompanhamento do examinador.

Assine o Correio do Estado

Fatalidade

Motorista morre após carro capotar na BR-163 em MS

Com o impacto, o corpo da vítima foi arremessado para fora do veículo e atropelado por um caminhão

10/03/2026 10h44

Compartilhar

Crédito: Oswaldo Duarte / Dourados News / Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Um condutor, até o momento não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (10), após perder o controle do veículo, que capotou várias vezes nas proximidades do distrito de Bocajá, em Douradina.

A vítima seguia em um Fiat Pálio de cor preta quando ocorreu o acidente e teve o corpo arremessado para fora do veículo. Ao cair na pista de rolamento, acabou sendo atropelada por um caminhão.

Conforme informações do site Dourados News, o caminhoneiro não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima do corpo da vítima, que não resistiu e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência e, durante a vistoria no carro, verificou que ele estava carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pela perícia, que deverá estabelecer a dinâmica do ocorrido.
 

Segurança

Forças federais fazem protesto por criação de fundo nacional de segurança

Proposta prevê uso de bens apreendidos do crime organizado para financiar tecnologia, equipamentos e estrutura das forças de segurança

10/03/2026 10h22

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

O Sindicato dos Policiais Penais e Federais em Mato Grosso do Sul (SINPPF-MS) aderiu à convocação nacional e se mobilizou na manhã desta terça-feira (10) pela criação do fundo nacional de segurança, em frente ao Presídio Federal, em Campo Grande.

A mobilização, que ocorre em todo o país, reivindica a criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC), iniciativa que a categoria considera importante para o fortalecimento das Polícias da União.

O fundo tem como objetivo destinar bens e direitos apreendidos em operações contra organizações criminosas para o combate ao crime, permitindo o uso de recursos para investimento em tecnologia, equipamentos e recursos humanos das instituições.

A articulação ocorre após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública (PEC 18), que trata da criação do fundo e reforça a integração das forças. O projeto seguirá para apreciação no Senado Federal.

Principais alterações:

  • desenvolvimento da política nacional de segurança e coordenação do sistema penitenciário, com apoio a estados em eventuais situações de calamidade ou desastres;
  • regras mais rígidas, com a proibição de progressão de regime, remição de pena e saídas temporárias para crimes cometidos por facções criminosas;
  • uso de tecnologia, com registro eletrônico unificado de infrações e atuação conjunta das polícias (incluindo guardas municipais).

A mobilização ocorre após a categoria chegar a um consenso durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro, quando o sindicato autorizou a adoção das providências necessárias em relação ao movimento.

Confira a nota da categoria na íntegra:

"O crime organizado se expande, se estrutura e se fortalece com recursos cada vez maiores. Para enfrentá-lo de forma efetiva, o Estado precisa estar preparado, com estrutura compatível com a dimensão desse desafio.

Em Mato Grosso do Sul, policiais penais federais se mobilizaram em defesa do encaminhamento do FUNCOC ao Congresso Nacional. A proposta estabelece um modelo permanente de financiamento para o combate às organizações criminosas, destinando recursos provenientes da apreensão e do confisco de bens do crime para o fortalecimento da segurança pública.

Mais do que uma pauta institucional, trata-se de uma medida estratégica para garantir que o Estado tenha condições reais de enfrentar o crime organizado e proteger a sociedade.
Quando os recursos do crime retornam para o fortalecimento das instituições de segurança, o Brasil avança na construção de um sistema penal mais forte, mais preparado e mais eficiente.
Segurança pública se constrói com decisão, responsabilidade e estrutura.

Se a solução existe, por que esperar?"

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3631, segunda-feira (09/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3631, segunda-feira (09/03)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

3

Frigorífico de vice-presidente da Fiems dá novo calote em credores
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Frigorífico de vice-presidente da Fiems dá novo calote em credores

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2897, segunda-feira (09/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2897, segunda-feira (09/03)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 4 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 5 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário