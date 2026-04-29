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Cidades

"Assumiu o risco"

Polícia indicia motorista alcoolizado que matou jovem na MS-338

Apuração confirmou que o veículo invadiu a pista oposta durante uma ultrapassagem em faixa contínua

Alison Silva

Alison Silva

29/04/2026 - 18h00
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu o inquérito sobre o acidente de trânsito que resultou na morte do jovem Fernando Sanches, de 23 anos, vítima de uma colisão em março último na rodovia MS-338, em Santa Rita do Pardo.

A vítima conduzia uma motocicleta no sentido Bataguassu–Santa Rita do Pardo, quando foi atingida de frente por um VW Santana, dirigido por um condutor sem habilitação e sob efeito de álcool, que seguia no sentido contrário. A apuração confirmou que o veículo invadiu a pista oposta durante uma ultrapassagem em faixa contínua.

De acordo com a investigação, o motorista do carro realizou uma ultrapassagem em local proibido, e assumiu o o risco de provocar o acidente fatal. As conclusões foram baseadas em depoimentos de testemunhas, interrogatórios dos envolvidos e análises periciais.

O motorista de um foi indiciado por homicídio com dolo eventual, enquanto o pai dele, de 45 anos, que estava no veículo, foi indiciado por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse veículo automotor. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

À época, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu  no local. 

A Polícia Civil classificou o caso como de extrema gravidade, destacando a combinação de fatores como ingestão de álcool, imprudência e falta de habilitação, frequentemente associados a acidentes fatais nas rodovias.

O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que irá avaliar o caso e decidir sobre o oferecimento de denúncia à Justiça.

Em nota, a corporação ressaltou que a rápida atuação das equipes e a coleta de provas técnicas foram essenciais para o esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, além de reforçar o alerta sobre os riscos de comportamentos imprudentes no trânsito.

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Investigação

MP apura recusa de matrícula a autistas em escolas privadas de Dourados

Procedimento foi aberto a partir de denúncia anônima e envolve cinco instituições de ensino da rede privada do município

29/04/2026 16h00

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MP apura recusa de matrícula a autistas em escolas privadas de Dourados

MP apura recusa de matrícula a autistas em escolas privadas de Dourados Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento administrativo para investigar denúncias de recusa de matrícula e cobrança de valores considerados excessivos por escolas particulares de Dourados no atendimento a crianças com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA). A informação foi publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial. 

A apuração é conduzida pela 17ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados e trata de possíveis violações de direitos individuais indisponíveis às crianças. O procedimento foi aberto a partir de denúncia anônima e envolve cinco instituições de ensino da rede privada do município. São alvos da investigação as escolas Franciscana Imaculada Conceição, Escola Adventista, Sagrado Coração, Lumiere e Wings.

O MP busca esclarecer se houve negativa de vagas a estudantes com deficiência, além da eventual prática de cobrança diferenciada ou abusiva nas mensalidades e taxas escolares.

Em entrevista ao Correio do Estado, a assessoria de imprensa estadual da rede adventista alegou ter ciência da investigação e disse colaborar com o MP. "Sim, o Ministério Público entrou em contato conosco, estamos colaborando, a rede adventista não registra nenhum tipo de reclamação, temos alunos com essas condições, e estamos colaborando com as investigações".  

Cabe destacar que a legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva, proibindo a recusa de matrícula e a cobrança adicional de valores em razão da condição do aluno. Caso sejam confirmadas irregularidades, as instituições podem ser responsabilizadas nas esferas civil e administrativa.

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infraestrutura

Adriane assina liberação de R$ 100 milhões para asfaltar 19 bairros de Campo Grande

O recurso é proveniente da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e integra o pacotão de R$ 540 milhões para pavimentação de 40 bairros até 2028

29/04/2026 13h45

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Pavimentação deve contemplar 40 bairros da Capital até 2028

Pavimentação deve contemplar 40 bairros da Capital até 2028 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Um pacotão de R$ 100 milhões em repasses da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul será assinado nesta quinta-feira (30) pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) para pavimentação e drenagem. O valor garante 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros da Capital. 

A assinatura do contrato de concessão do recurso deve acontecer no gabinete da Prefeita, às 10h de amanhã (30). 

O valor deve ser somado a outros R$ 143 milhões que já foram disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e foram formalizados durante a Expogrande 2026, onde R$ 136.099.957,27 serão financiados e R$ 7.166.400 virão do Município. O recurso será viabilizado através do programa do governo Federal, Avançar Cidades.

Essa etapa faz parte de um planejamento da Prefeitura que prevê um investimento de R$ 540 milhões em pavimentação asfáltica na cidade até 2028, garantindo asfalto em mais de 40 bairros. 

Neste primeiro momento, os bairros que serão contemplados com a pavimentação nas viar urbanas são:

  • Vila Nossa Senhora Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste 
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tiradentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Itamaracá
  • Moreninha IV
  • Moreninha III
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Jardim Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Tijuca/Verdes Mares
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim Oliveira
  • Residencial Flores

Ao longo dos próximos dois anos, de acordo com a prefeitura, a Capital deverá receber quase 700 quilômetros de pavimentação, a partir do Plano de Equilíbrio Fiscal, que engloba uma série de medidas de aprimoramento e modernização da gestão das finanças municipais, possibilitando que a cidade estivesse apta a receber os investimentos. 

“Fizemos o dever de casa, cortamos despesas e agora o resultado começa a vir com investimentos para a cidade”, ressaltou Adriane Lopes. 

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber quais bairros estão contemplados no recurso que será assinado nesta quinta-feira. O espaço está aberto para as atualizações. 

 

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