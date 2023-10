Depois das altas temperaturas, a chuva finalmente deve dar as caras em Mato Grosso do Sul e, com isso, derrubar os termômetros com as pancadas de chuva previstas para as quatro regiões do Estado.

A previsão é que esse tempo mais instável e úmido se estenda também pelo começo da semana, mas, pelo menos para este domingo, o sul-mato-grossense já pode separar o guarda-chuva.

Informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), mostram que a queda nas temperaturas já eram previstas para este domingo (08), com os termômetros em MS oscilando entre 17 e 21°C, enquanto as regiões sul e leste de Mato Grosso do Sul registram máximas de 31°C.

Justamente as regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão devem registrar as maiores temperaturas, com as mínimas girando entre 19 e 24°C e máximas que atingem os 36°C.

Já a Capital deve registrar as temperaturas mais amenas, com os termômetros marcando entre 21 e 31°C na Capital, mas com a umidade bem mais elevada.

Chuva nas quatro regiões

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande deve ter pancadas de chuva até o período noturno, com a presença de trovoadas e ventos moderados.

Apesar da previsão de chuva se estender também para amanhã (09), a segunda-feira tem chance de chuva só no período da manhã, com a temperatura voltando a subir, atingindo máxima de 31°C na Capital.

Na região Oeste de Mato Grosso do Sul, o clima previsto também sinaliza chuva para os corumbaenses, que devem sentir máximas de 37°C neste domingo.

Diferente de Campo Grande, Corumbá marca possibilidade de chuva durante toda a próxima semana, entretanto, com tendência de alta também na temperatura.

No extremo do mapa, Três Lagoas indica não só uma maior possibilidade de chuva, com trovoadas isoladas durante todo o dia, mas também uma boa queda na temperatura, com as máximas caindo de 36 para 31 até amanhã (09).

Ao norte de Mato Grosso do Sul, a previsão em Coxim também sinaliza para muitas nuvens e pancadas de chuva, com trovoadas isoladas que duram até o período noturno e devem se estender também durante a segunda-feira.

Em Dourados é que a previsão de chuva ganha mais força, com trovoadas isoladas durante todo o dia e umidade máxima na casa de 100% e as temperaturas rodando entre 18 e 29°C.

Entretanto, essa chuva deve durar somente durante o domingo, com uma tendência de elevação na temperatura a partir de amanhã (09), com máximas voltando para 32°C.

