Com vagas disputadas, 30% das pessoas que agendam emissão do novo RG não comparecem

Pleito deste ano será o primeiro municipal a atuar com os modelos de federações partidárias, que busca reduzir riscos de apoio eleitoral a candidatos de ideologias opostas, típico das coligações

Com o primeiro turno das eleições desse ano marcado para o próximo dia 06, a Câmara Municipal de Campo Grande - que tem trabalhos até o final do ano - está recebendo pelas últimas vezes uma parcela de vereadores que, com a possibilidade de não se reelegerem, compareceram em peso na sessão de hoje (1º).

Nessa segunda-feira (1º), por volta de 09h20, a Casa de Leis abriu a sessão com presença física de apenas 10 parlamentares, com o quórum sendo composto com o "andar da carruagem".

Até o fim da sessão ordinária, 25 parlamentares no total compareceram fisicamente na casa, sendo que o vereador William Maksoud registrou presença de maneira virtual quando solicitado pelo presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges.

Encerrados os trabalhos da sessão, o painel registrava as seguintes ausências:

Ayrton Araújo

Papy e

Otávio Trad

Cabe ressaltar que, como bem apontado em plenário pelo presidente Carlão, o vereador Papy encaminhou à mesa diretora a justificativa e apontamento da ausência registrada.

Mudanças nas regras podem fazer com que muitos vereadores não consigam reeleição em suas legendas, já que a eleição deste ano será a primeira municipal a atuar com os modelos de federações partidárias, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como explica o TSE, a chamada "federação partidária" trata-se de uma reunião que permite os partidos atuarem de forma unificada em todo o País, sendo uma forma de testar uma futura fusão ou incorporação entre siglas.

Com isso, obrigando a permanência dos partidos por quatro anos no mesmo bloco, com a medida o Tribunal busca reduzir os riscos de que eleitores apoiem com o voto de legenda, candidatos com ideologias opostas, o que é costumeiro em coligações nas eleições proporcionais.

Parlamentares

Como de costume, houve abertura da sessão pelo presidente da Casa; leitura da bíblia pelo vereador Marcos Tabosa; da ata por Delei Pinheiro, seguidas de falas dos parlamentares.

Entre os presentes, marcaram fala o professor André Luis; Delei Pinheiro com algumas conduções de trabalho e outros que se pronunciaram no pequeno e grande expediente, como Dr. Loester; Zé da Farmácia; Luiza Ribeiro; Ronilço Guerreiro, etc.

Durante essa sessão, os vereadores mudaram o nome do ônibus do Consultório de Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, em homenagem à Maria Beatriz Almeidinha Maia, que agora batiza a unidade.

Além desse projeto de lei, o PL 11.394 também foi aprovado, instituindo a Campanha Municipal de Conscientização sobre a Depressão da Pessoa Idosa na Cidade Morena.

Eleições

Campo Grande e demais municípios brasileiros decidem, no próximo domingo (06), quais serão os representantes às prefeituras nacionais e parlamentares das Casas de Leis municipais pelos próximos quatro anos.

Mato Grosso do Sul abriu as eleições desse ano com 7,2 mil disputando corridas para as prefeituras, sendo que em Campo Grande, três das sete candidaturas aprovadas são femininas:

Adriane Lopes (PP),

Camila Jara (PT) e

Rose Modesto (União Brasil)

Importante lembrar que a partir de hoje, eleitores e eleitoras já não podem ser presos, salvo situações flagrantes de delito; cumprimentos de sentenças judiciais em casos inafiançáveis, entre outros casos.

Em um universo de mais de seis mil candidatos a vereador, entre "abelha; lagartixa e jacaré" ao todo 493 buscam uma cadeira de parlamentar na Câmara Municipal de Campo Grande, segundo dados atualizados do portal Divulgacand.

