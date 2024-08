MS tem 2,1 mil vagas por dia para emissão do novo RG; saiba como agendar

Dia do Economista

O Corecon-MS decidiu cancelar, nesta quinta-feira (28), o evento por falta de transporte para acadêmicos de economia do interior do Estado

O evento do Conselho Regional de Economia (Corecon-MS) teve que ser suspenso devido à falta de transporte para acadêmicos que residem no interior do Estado. Nesta quinta-feira (29) estava previsto de ocorrer o Ted Talk.

A atividade faz parte da Semana de Economia, com o tema "Emprego e Renda: Desafios de uma Economia em Pleno Emprego", na qual diversos eventos estavam programados em comemoração à categoria.

Previsto para ocorrer entre 26 e 30 de agosto em Campo Grande, o Corecon preferiu adiar o evento por não conseguir atender aos universitários de outros municípios que enfrentaram problemas de transporte.

O último dia da programação antes da tomada de decisão ocorreu na quarta-feira (28), quando a entidade promoveu uma live com o tema "Agronegócio: Desafios da Mão de Obra no Campo", com a participação do presidente Hudson Garcia e do analista de economia da Famasul, Jean Américo.

O TED Talk, previsto para esta quinta-feira (29) e que aconteceria no auditório Living Lins Lab do Sebrae de Mato Grosso do Sul, acabou não ocorrendo.

“O adiamento é decorrente de problemas no transporte de acadêmicos do interior do Estado para Campo Grande – onde seria realizado o evento. Esses problemas são o motivo do adiamento”, explicou o Corecon MS.

O presidente do Conselho, Hudson Garcia, destacou que a instituição tem em seus pilares a valorização da profissão em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

“Parte significativa desse evento seria composta por participantes de outros municípios. Contudo, o transporte que os traria até Campo Grande/MS apresentou problemas e, devido ao prazo reduzido para o evento, não foi possível resolver a questão a tempo para a participação deles”, disse Hudson.

A programação que deveria ocorrer hoje contaria com uma palestra ministrada pelo diretor operacional do Sebrae MS, Tito Estanqueiro, e um TED Talk com representantes da Semadesc, Funtrab e Funsat.

“A presença do maior número possível de pessoas é imprescindível para alavancarmos esse conhecimento e moldarmos os profissionais do futuro, para que se tornem grandes destaques em nosso mercado de trabalho.”

A entidade esclareceu que a nova data será comunicada até a próxima semana.

