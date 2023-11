Calor

A Capital registrou 37,7ºC por volta das 14h

Campo Grande registrou, na tarde de hoje (06), a umidade do ar mais baixa deste ano. Segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), às 15h, foi registrado a umidade do ar de 11%.

Além da umidade do ar no clima de deserto, foram registrados temperaturas acima dos 40ºC em várias regiões do Estado. O destaque novamente foi para Porto Murtinho, onde os termômetros marcaram 40,8ºC. Em Campo Grande, a temperatura foi de 37,7ºC.

Conforme informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão, as cidades que registraram temperaturas acima dos 38ºC foram: Corumbá com 38,7ºC e Sidrolândia 37,8ºC.

Dados fornecidos pela Cemtec apontam que o calor deve se fortalecer na próxima semana, onde as temperaturas podem ultrapassar os 45ºC.

Abaixo de 12% - Estado de Emergência

De acordo com informações da meteorologista Valesca Fernandes, nos casos de umidade do ar abaixo dos 12%, cuidados devem ser tomados como:

-Elimine qualquer atividades ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.

-Suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas, etc., entre 10 e 16 horas.

-Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais, etc.