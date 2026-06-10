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Comissão da Câmara aprova PEC que reduz maioridade penal para 16 anos

A redação em análise, além de reduzir a maioridade penal, reduz a obrigatoriedade do voto e a idade mínima exigida para poder exercer cargos públicos

ESTADÃO CONTEÚDO

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10/06/2026 - 15h33
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O placar foi de 44 votos a favor e 18 contra.

A PEC irá agora para uma comissão especial. Já há um acordo entre os deputados para alterar a redação e retirar os trechos relativos à obrigatoriedade do voto e da alteração da idade mínima exigida para candidatura a cargos políticos.

A redação em análise, além de reduzir a maioridade penal, reduz a obrigatoriedade do voto e a idade mínima exigida para poder exercer cargos públicos. O texto permite que um cidadão pudesse ter 16 anos para concorrer a vereador. Hoje, o mínimo é 18. A idade mínima para se candidatar a presidente e senador passaria dos 35 para os 30 anos e de 21 para 18 anos para deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores.

O relator, deputado Coronel Assis (PL-MT), diz defender que a maioridade seja reduzida no caso de crimes hediondos (como estupro e latrocínio), assim como nos casos de homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Adolescentes de 16 e 17 anos também cumpririam a pena em cela separada a quem tem 18 anos ou mais.

Pessoas a par das tratativas da aprovação da PEC dizem que os deputados Aluisio Mendes (Republicanos-MA) e Mendonça Filho (PL-PE) vão ser, respectivamente, presidente e relator da comissão especial da PEC. Essa foi a mesma dupla que comandou os trabalhos na comissão especial da PEC da Segurança.

"Defendo de forma muito clara e objetiva que a gente possa aprovar essa PEC, avancemos para a comissão especial e possamos oferecer à população o que ela quer: a redução da maioridade penal para 16 anos", disse.

Na comissão, o próprio Mendonça defendeu alterações no texto similares às sugestões apresentadas por Assis e propôs uma adição. "Defendo que a gente possa decidir em referendo popular essa PEC", disse.

A proposta de referendo estava no texto da PEC da Segurança e foi retirada após articulação do governo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Essa PEC aprovada é de 2015 e de autoria do ex-deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE). A ideia de texto sugerida por Assis vai na mesma linha de quando a Câmara aprovou uma PEC no mesmo ano de 2015 sobre o tema. Essa proposta acabou arquivada no Senado.

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) discursou contra a PEC. "O fortalecimento das trajetórias de adolescentes só ocorrerá pela garantia de direitos, pela expansão de políticas educacionais e pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e jamais pelo encarceramento de jovens de 16 anos em prisões dominadas pelo crime organizado", afirmou a parlamentar.

Oposicionistas defenderam a redução da maioridade penal. "Queremos apenas o razoável, que é deixar jovens criminosos responderem pelo seu crime", disse Bia Kicis (PL-DF).

O movimento de Leur Lomanto Jr. (União-BA), presidente da CCJ, pautar a PEC que reduz a maioridade penal reflete sinalização já dada pelo presidente da Câmara dos Deputados.

Esquecidos

Uber revela que Três Lagoas é campeã nacional de objetos esquecidos

Levantamento coloca cidade de MS no topo do ranking brasileiro; dentadura, troféus, melancias e até um pé de galo estão entre os itens perdidos

10/06/2026 17h17

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Foto: Divulgação

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Três Lagoas ocupa uma posição curiosa em um levantamento nacional divulgado pela Uber. O município sul-mato-grossense aparece em primeiro lugar no ranking das cidades brasileiras onde os passageiros mais esquecem objetos dentro dos veículos da plataforma, proporcionalmente ao número de viagens realizadas.

A pesquisa faz parte do relatório anual de objetos perdidos da empresa e revela não apenas os hábitos dos usuários, mas também situações inusitadas registradas ao longo do último ano.

Entre os itens deixados para trás estão desde objetos do cotidiano, como celulares, chaves e carteiras, até pertences improváveis, como dentaduras, troféus esportivos, aparelhos auditivos e até um pé de galo que, segundo a Uber, era uma relíquia de família.

O levantamento chamou atenção pelo volume de objetos incomuns encontrados nos veículos. Entre os casos mais curiosos estão uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras, um barril de chope de 50 litros, uma televisão de 55 polegadas, um ventilador de pé, dois berimbaus, airfryers e uma única peça de dominó, identificada como a "sena e terno" (6 e 3).

A lista inclui ainda um dente humano recém-caído, a parte inferior de uma dentadura, uma carteira de vacinação canina, o quepe de um piloto de avião e até um cassetete utilizado por um profissional de segurança.

Três Lagoas lidera ranking nacional

O destaque para Três Lagoas chamou atenção porque a cidade superou municípios de diferentes regiões do país quando considerado o número proporcional de viagens realizadas.

Confira as dez cidades brasileiras onde os passageiros mais esquecem pertences nos carros da Uber:

  1.  Três Lagoas (MS)
  2.  Itumbiara (GO)
  3.  Catalão (GO)
  4.  Teófilo Otoni (MG)
  5.  Patos (PB)
  6. Rondonópolis (MT)
  7. Guarapuava (PR)
  8. Rio Verde (GO)
  9.  Tangará da Serra (MT)
  10. Caldas Novas (GO)

Segundo a empresa, o levantamento considera a quantidade de objetos esquecidos em relação ao volume total de corridas realizadas em cada município.

Celulares continuam no topo

Apesar dos casos inusitados, os itens mais frequentemente esquecidos continuam sendo objetos de uso diário.

O ranking nacional dos pertences mais deixados nos veículos é liderado por celulares e câmeras. Em seguida aparecem mochilas, bolsas, malas e pastas, além de chaves, carteiras e óculos.

Os dez itens mais esquecidos pelos brasileiros são:

  1. Celulares e câmeras;
  2. Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas;
  3. Chaves;
  4. Carteiras e bolsas de mão;
  5. Óculos;
  6. Fones de ouvido e caixas de som;
  7. Passaportes;
  8. Roupas;
  9. Notebook;
  10. Dinheiro.

Sexta-feira é o dia mais crítico

O estudo mostra ainda que os esquecimentos acompanham a rotina dos brasileiros. As noites de sexta-feira e sábado concentram o maior volume de registros.

Durante os fins de semana, itens como bolos e tênis figuram entre os objetos mais esquecidos. Já nos dias úteis, sacolas, guarda-chuvas e óculos lideram as ocorrências.

Como recuperar um objeto perdido

Quem esquecer algum pertence durante uma viagem pode solicitar a devolução diretamente pelo aplicativo da Uber. O procedimento é feito na área de atividades da plataforma, onde o usuário seleciona a corrida realizada e entra em contato com o motorista para verificar se o item foi encontrado.

A empresa ressalta que os objetos são de responsabilidade dos passageiros durante a viagem. Caso o motorista localize o pertence e realize a devolução, poderá ser cobrada uma taxa para compensar o deslocamento necessário para a entrega.

Enquanto celulares, chaves e carteiras continuam liderando as estatísticas, o levantamento mostra que a distração dos brasileiros pode ir muito além do convencional. E, pelo menos neste ano, Três Lagoas conquistou um título inusitado: o de capital nacional dos objetos esquecidos nos carros de aplicativo.

Campo Grande

Reajuste de Adriane chegará aos servidores só em março de 2027

Pagamento será feito em duas parcelas, em agosto deste ano e em março do ano que vem

10/06/2026 16h30

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Servidores municipais terão reajuste de 4,39% somente em 2027

Servidores municipais terão reajuste de 4,39% somente em 2027 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A porcentagem completa de 4,39% de reajuste prometido prefeita Adriane Lopes (PP) só chega na folha de pagamento dos servidores municipais em março de 2027. 

Isso porque o adicional será feito em duas parcelas, conforme firmado em acordo com os sindicatos, da seguinte forma:

  • 2,20% em agosto de 2026;
  • 2,19% em março de 2027. 

Assim, o reajuste completo só será realmente efetivo no ano que vem. 

Em justificativa, Adriane afirmou que o município enfrenta medidas de contingenciamento orçamentário desde o mês de março de 2025 para garantir "maior eficiência na execução do orçamento municipal". 

Por causa disso, foram adotadas medidas de sustentabilidade financeira das contas públicas, com redução dos gastos públicos para ampliar e melhorar a prestação do serviço público. 

Em fevereiro, foi editado um novo Decreto, mantendo as medidas de contingenciamento até o dia 30 de junho de 2026, além da adesão do Município ao Programa de Equilíbrio Fiscal junto à Secretaria do Tesouro Nacional. 

Após essas medidas, a Prefeitura afirmou que é possível o reajuste aos servidores em cargos efetivos, visando "reconhecer e valorizar o servidor público municipal que ao longo do tempo tem contribuído sobremaneira para o aprimoramento da máquina administrativa com resultados positivos aos munícipes campo-grandenses". 

Ainda na manhã desta quarta-feira (10), Adriane Lopes afirmou que mais de nove mil servidores serão beneficiados com o reajuste, que só foi possível graças a  medidas de equilibrio fiscal e corte de despesas. 

Vale ressaltar que o remanejamento salarial se aplica apenas aos cargos efetivos que não possuam legislação remuneratória específica. Ou seja, não estão incluídos:

  • cargos comissionados;
  • professores (que já fizeram acordo individualmente);
  • agentes comunitários de saúde e combate às endemias;
  • servidores com cargo que possuam política remuneratória própria ou fixado em legislação específica;
  • adicionais, gratificações, auxílios e demais vantagens pecuniárias.

Relembre

O último reajuste real à categoria foi dado pelo prefeito Marquinhos Trad (PDT) de 10% em 2021. Assim, desde que assumiu o cargo, em abril de 2022, Adriane Lopes concedeu reajustes salariais individualizados, mas nenhuma reposição linear.

Desde então, a inflação se aproxima dos 15%. Entre as categorias que conseguiram alguma melhora estão os professores, cujos custos estão atrelados ao Fundeb. 

Além disso, a elite do funcionalismo como procuradores, auditores fiscais, médicos e parte dos dentistas, também conseguiram reposição salarial. E este aumento beneficiou a própria prefeita e todo o primeiro escalão. 

Em julho do ano passado, Adriane Lopes afirmou que devido à adoção de medidas de ajuste fiscal, como a adesão do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), havia a possibilidade dos servidores permanecerem com os mesmos salários por mais dois anos.

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