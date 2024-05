Com vagas em MS, Marinha adia concurso para fuzileiros navais devido à chuvas no RS

Antes marcado para acontecer nesta terça-feira (7), o exame do concurso de admissão para o curso de fuzileiros navais 2025, do qual 20 vagas serão destinadas ao 3º Batalhão de Operações de Ladário, foi adiado para dia 21 de maio.

O motivo é devido às intensas chuvas e situação de calamidade que a população gaúcha está vivendo nos últimos dias.

Segundo o edital do concurso, 40% dessas vagas de Ladário serão para candidatos negros, ou seja, 4 delas. As outras 16 serão para ampla-concorrência.

De acordo com nota divulgada à imprensa, o objetivo do adiamento é dar isonomia a todos os candidatos no território nacional, já que, neste momento, o acesso aos locais de prova no Rio Grande do Sul está dificultado.

Em caso de dúvidas, a Marinha orienta os candidatos a procurar os órgãos executores de seleção, relacionados no edital.

“A Marinha do Brasil se solidariza com o povo riograndense e agradece a compreensão de todos os candidatos neste momento tão delicado para o Estado do Rio Grande do Sul”, informa a nota.

ENEM DOS CONCURSOS

Importante lembrar que o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos” pela alta quantidade de inscritos, também foi adiado. O exame aconteceria neste último domingo (05) e ainda não há uma nova data definida.

O motivo é o mesmo do adiamento do concurso para fuzileiros navais: as fortes chuvas que cercam a região do Rio Grande do Sul nesses últimos dias, deixando alguns inscritos e locais impossibilitados de realizar a prova.

