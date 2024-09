Confira a previsão do tempo para hoje (14) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Frente chega com chuva no sul do estado - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Neste sábado (14), a frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva na região extremo sul e sul do Mato Grosso do Sul. Nessas regiões que têm possibilidade de chuva juntamente com aumento de nebulosidade, deverá ocorrer uma queda das temperaturas. Nas demais regiões, as temperaturas ainda seguem elevadas, porém apresentam uma leve redução quando comparadas aos últimos dias.

Aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 8% e 20%. Por isso, recomenda-se que a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidifique os ambientes. Além disso, as condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico favorável para a ocorrência de incêndios florestais. Desta forma, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação, pois é crime ambiental.

Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C.

, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 23°C e 36°C.

deve registrar temperaturas entre 23°C e 36°C. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 20°C e a máxima de 26°C. Deve chover.

é esperada a mínima de 20°C e a máxima de 26°C. Deve chover. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 24°C e máxima de 38°C.

deve registrar temperatura mínima de 24°C e máxima de 38°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 39°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 39°C. Anaurilândia terá mínima de 23°C e máxima de 35°C.

terá mínima de 23°C e máxima de 35°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 31°C.

deve registrar mínima de 18°C e máxima de 31°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 18°C e 24°C. Pode chover.

temperaturas entre 18°C e 24°C. Pode chover. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 25°C. Há previsão de chuva.

Assine o Correio do Estado