Tempo quente e seco, o vilão da imunidade

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Cazuza - Cantor e compositor brasileiro "Você está vivo. Esse é o seu espetáculo.

Só quem se mostra se encontra.

Por mais que se perca no caminho”. FELPUDA

Peso pesado do meio político e seu time foram escalados e estão devidamente suando a camisa na tentativa de eleger nome que foi “ungido” para a Câmara Municipal de Campo Grande.

Pelos paparicos todos, inclusive das mais altas lideranças do partido, se o dito-cujo for eleito, estaria com o nome, digamos, “pavimentado” para a futura presidência da Casa.

Mas, por enquanto, tudo está na base do “se”...

E põe “se” nisso!

Caminho

O vice-governador Barbosinha não deverá se envolver na campanha em Dourados, sua base eleitoral. O prefeito Alan Guedes é seu adversário político (perdeu para ele as eleições de 2020), e nos bastidores, o que se ouve é que está muitíssimo estremecido com o candidato tucano Marçal Filho.

Deverá aproveitar o período para atuar politicamente em outros municípios e abrir mais o caminho para os planos políticos de 2026.

Festival

De 1º a 15 de setembro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel MS) realizará a terceira edição do Festival do Peixe 2024, que terá a participação do chef Jun Sakamoto. No dia 10 de setembro, ele fará palestra gratuita e aberta ao público, no Auditório do Sebrae MS, a partir das 9h.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://conteudo.ms.abrasel.com.br/3-festival-do-peixe-palestra-jun-sakamoto.

Vacinas

A Fiocruz reconheceu institucionalmente a Coleção de Vírus do Biobanco da Biodiversidade e Saúde (CVBBS), que é composta por linhagens virais e será incrementada com material de diversas regiões do País.

Sua oficialização ocorreu neste mês. O material pode ser acessado por estudiosos e instituições de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Serão beneficiadas tanto as investigações internas da Fundação quanto as realizadas com outras instituições parceiras.

Mais

Jun Sakamoto é natural de Presidente Prudente (SP) e filho de pais japoneses. Ainda jovem, foi estudar em Nova York e arrumou um trabalho como ajudante de cozinha, sendo a primeira profissão que aprendeu. Depois, especializou-se em gastronomia e trabalhou anos em restaurantes consagrados, tanto em Nova York quanto em São Paulo, até os anos 2000, quando abriu seu próprio negócio: o restaurante Jun Sakamoto, localizado em Pinheiros (SP).

Cadeira

Caso tenha intenções de se reeleger para a presidência do Tribunal de Contas de MS, o conselheiro Jerson Domingos poderá encontrar dificuldades já na tentativa de formar uma chapa. Essa deve constar nomes para presidência, vice-presidência

e corregedoria-geral. Ocorre que os seus colegas Marcio Monteiro e Osmar Jeronymo estariam com as mesmas pretensões.

Chapa

Ainda sobre o TCE-MS, se não bastasse dois outros conselheiros estarem interessados na presidência, Jerson Domingos teria mais dificuldades em suas pretensões. Isso porque Marcio Monteiro, Flávio Kayatt e Osmar Jeronymo são muito próximos e podem fazer composição, apresentando chapa completa para assumir o comando.

Os três conselheiros substitutos não estão impedidos de votarem, mas não podem ser votados.

Peso

Nos bastidores, o que se ouve é que pesa ainda contra uma tentativa de reeleição de Jerson Domingos o fato de que

ele se aposentará no próximo ano. A eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2026 acontecerá em dezembro.

A posse da nova Mesa Diretora será em fevereiro de 2025, e em dezembro daquele ano, aquele conselheiro terá que deixar

a Corte compulsoriamente, pois completará 75 anos. A escolha de um presidente que exerceria o mandato, com possibilidade

de reeleição, daria nova face ao TCE-MS, sem partidarização política, segundo alguns políticos.

* Colaborou Tatyane Gameiro