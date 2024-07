Confira a previsão do tempo para hoje (16) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo segue firme com variação de nebulosidade - Marcelo Victor / Correio do Estado

Nesta terça-feira (16), o tempo é estável, com sol e variação de nebulosidade e temperaturas em elevação. Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, com valores entre 15% e 35%.

Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro e/ou neblinas.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante sul, leste e norte com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 14°C e máxima de 26°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 12°C e 27°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 11°C e a máxima de 23°C.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 13°C e máxima de 29°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 14°C e 29°C.

Anaurilândia terá mínima de 13°C e máxima de 25°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 9°C e máxima de 23°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 9°C e 20°C.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 10°C e máxima de 21°C.

