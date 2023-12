Fraude

Os alvos preferidos dos fraudadores são pessoas com idades entre 36 e 50 anos

Em outubro, Brasil registrou mais de 837 mil tentativas de fraude Crédito: PX Here

Em um mês, Mato Grosso do Sul teve 13,2 mil tentativas de golpe, seja contra empresas ou consumidores. Sendo que na região Centro-Oeste do país foram 79.914 tentativas de fraude. A maior incidência de golpes ocorre no final de ano, quando o consumidor está a procura de presentes.

A pesquisa dos Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, apontou que somente em outubro foram registradas 837.419 tentativas de fraudes contra consumidores e empresas no Brasil. Isto é, a cada 3,2 segundos uma pessoa foi vítima de golpe. Enquanto em setembro o dado foi de 2,3%.

“O crescimento nas tentativas de fraude nos meses finais do ano é marcado pelo aumento nas compras e no uso de crédito. Muitos criminosos tentam roubar identidades para pedir empréstimos e abrir contas em banco. Nesse cenário, a prevenção de fraudes é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores e autoridades regulatórias, e todos devem estar atentos para proteger suas informações pessoais e financeiras por meio de ferramentas eficazes. A segurança e autenticação em camadas de proteção, que envolve níveis de tecnologia como biometria facial, verificação de documentos, de dispositivos e identidade, ainda são a melhor opção para identificar quem é quem e, de fato, blindar pessoas e empresas contra golpes”, considera o Diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.



As maiores ocorrências foram em bancos e cartões (50,2%), o setor menos visado pelos criminosos foi o de serviços (28,2%). Veja nos gráficos a seguir os detalhes do levantamento:

Público alvo dos fraudadores

Segundo a pesquisa da Serasa Experian, os alvos preferido dos fraudadores são consumidores com idades entre 36 e 50 anos (35,8%), enquanto jovem com idade até 25 anos caíram menos nos golpes representando apenas (7,0%).

Confira dicas para se proteger

Os especialistas indicam aos consumidores usar senha forte no celular e cartões de crédito, evitando datas de aniversário ou sequência numéricas. Em caso de vendas online, desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens que estejam com o preço muito abaixo do mercado.

Cibercriminosos conseguem replicar páginas da internet de empresas conhecidas, nessa época do ano, é comum a tentativa de invadir os dispositivos por meio dessas táticas. Além disso, costumam fazer uso do e-mail e mensagens falsas via SMS.

Com isso, quando o consumidor digita os dados acreditando estar fazendo um cadastro na empresa real acaba caindo em um golpe e os criminosos conseguem coletar informações como dados dos cartões de crédito, senhas e informações pessoais do comprador. Outro ponto para ter atenção são os links compartilhados em grupos de mensagens em rede social que ao clicar afetam o dispositivo com vírus sem que o usuário perceba.

O alerta vale para a chave Pix que deve ser cadastrada apenas nos canais oficiais das agências, como aplicativos de banco, Internet Banking ou agências. Portanto, recomenda-se nunca fornecer senhas ou códigos de acesso fora dos serviços mencionados.

A incidência de pessoas pedindo transferências via WhatsApp se passando por parentes ou conhecidos é muito comum. Antes de realizar a movimentação, a dica é telefonar para a pessoa para confirmar se realmente trata-se de um conhecido. Já que o contato pode ter sido clonado ou falsificado.

Informações pessoais, dados de cartões só devem ser fornecidas se tiver certeza que está em um site seguro. É importante monitorar constantemente o CPF para verificar que não foi vítima de qualquer fraude no Pix.



Fraudômetro

Com o "Fraudômetro", a primeira ferramenta de contagem de tentativas de fraude no país, é possível verificar o número de tentativas de fraudes registradas na Serasa Experian desde janeiro de 2023. Basta acessar o link (http://www.fraudometro.com.br).

A ferramenta leva em conta análise de documentos, biometria facial e verificação cadastro. Segundo o Datatech, entre janeiro até dezembro de 2023, a estimativa é que tenham ocorrido mais de 9,2 milhões de tentativas de fraude em todo país.

