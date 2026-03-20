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Juliane Penteado

O médico servidor e a aposentadoria especial

Juliane Penteado

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20/03/2026 - 00h05
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A medicina é, por natureza, uma profissão de entrega. No setor público, essa entrega ganha contornos de sacrifício sob condições muitas vezes precárias. No entanto, há um descompasso alarmante entre o risco biológico enfrentado no cotidiano e o reconhecimento desse esforço na aposentadoria. Muitos médicos que dedicam décadas de suas vidas ao serviço público em plantões exaustivos, UTIs e prontos-socorros ainda nutrem a ilusão de que a aposentadoria especial é um "selo" carimbado em seus diplomas.

Diferente do que muitos acreditam, não existe aposentadoria especial automática para médicos. O direito não nasce do título de "Doutor", mas da prova técnica de que o profissional esteve exposto a agentes nocivos de forma habitual e permanente. O cenário atual é um labirinto burocrático que exige estratégia, e não apenas tempo de serviço.

A Fragmentação do Direito pós-Reforma

Desde a Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), o direito previdenciário do servidor tornou-se um mosaico. A Constituição Federal agora delega aos entes federativos União, Estados e Municípios, a responsabilidade de criar suas próprias leis complementares para regulamentar a exposição a agentes nocivos.

Juliane Penteado

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026

13/03/2026 00h05

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Juliane Penteado

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A dor que não aparece no exame de sangue, mas que trava o corpo e a rotina, finalmente ganhou um novo status jurídico no Brasil. Com a consolidação da Lei nº 15.176/2025, a fibromialgia passou a ser oficialmente reconhecida como deficiência para todos os fins legais. Se você convive com isso ou conhece alguém que enfrenta essa jornada, 2026 marca um divisor de águas nos direitos previdenciários.

A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor musculoesquelética difusa, fadiga intensa, distúrbios do sono e comprometimentos cognitivos, que pode afetar de forma profunda a vida profissional e social de quem convive com a condição. Ela está classificada no CID-10 como M79.7 e atinge cerca de 3% da população brasileira.

Em 2026, houve avanços jurídicos significativos no reconhecimento da fibromialgia para fins de aposentadoria e outros direitos previdenciários.

A seguir, explico os principais pontos que devem ser conhecidos, com base em fontes oficiais e interpretação técnica do cenário atual.

Reconhecimento Legal da Fibromialgia como Deficiência - Lei nº 15.176/2025

Uma mudança histórica foi a sanção da Lei nº 15.176, de 23 de julho de 2025, que reconheceu a fibromialgia como deficiência para todos os efeitos legais no Brasil.

Esse reconhecimento entrou em vigor em janeiro de 2026, após o cumprimento do período de vacância de 180 dias.

A lei altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), incluindo especificamente a fibromialgia, o que abre caminho para que pessoas com essa condição sejam enquadradas como PCD (Pessoa com Deficiência) quando comprovado que houve impacto funcional persistente e relevante em atividades diárias e laborais.

Importante: O reconhecimento legal como deficiência não é automático ao diagnóstico clínico, exige avaliação profissional adequada, o que será detalhado adiante.

Com o novo enquadramento, quem convive com fibromialgia pode acessar benefícios previdenciários que antes eram menos acessíveis ou difíceis de obter, desde que atendidos os critérios técnicos e legais.

Benefícios Possíveis

Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), quando a incapacidade para o trabalho for definitiva e comprovada por perícia.

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (PCD), que tem regras próprias de tempo de contribuição e idade diferenciadas, previstas na legislação previdenciária (antes da reforma e adaptadas após 2026).

Auxílio-doença / Benefício por incapacidade temporária, quando a incapacidade for transitória.

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), para quem comprovar deficiência e baixa renda, como previsto na lei social brasileira (R$ 1.621,00 em 2026).

Outros direitos sociais, como cotas em concursos públicos, prioridade de atendimento e isenções fiscais (por exemplo, IPI para compra de veículo), conforme previsto para pessoas com deficiência.

O Que Realmente é Necessário para a Aposentadoria

Mesmo com o novo marco legal, os benefícios não são concedidos automaticamente com base apenas no diagnóstico médico. A lei e a prática previdenciária ainda exigem:

Avaliação Biopsicossocial

A lei condiciona a equiparação à deficiência à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional, considerando:

  • limitação nas funções corporais;
  • impactos sociais e ambientais;
  • restrições na participação laboral e atividades diárias.

Esse tipo de avaliação é importante para demonstrar que a fibromialgia invalida ou limita significativamente o desempenho das funções habituais de trabalho, o que é essencial para a concessão de aposentadoria por incapacidade.

Boa Documentação Médica e Técnica é Essencial

Para fibromialgia, a comprovação normalmente depende de:

  • Laudos médicos detalhados (com CID M79.7); 
  • Histórico clínico completo (tratamentos, limitações, evolução dos sintomas);
  • Exames complementares que, embora não detectem a causa da dor, ajudam a excluir outras doenças;
  • Relatórios que esclareçam a incapacidade funcional, inclusive por efeitos secundários de medicações e impacto nas atividades diárias;
  • Pareceres de profissionais especializados.

A principal dificuldade nesses pedidos é justamente a prova pericial e funcional, porque a fibromialgia costumam não aparecer em exames objetivos padrão. Por isso, o histórico clínico e relatórios médicos completos são essenciais para o sucesso do pedido perante o INSS.

A assistência de uma advogada previdenciarista é importante porque orienta sobre tipo de benefício mais adequado; ajuda a organizar a documentação médica e social de forma estratégica e prepara o segurado para enfrentar os critérios da perícia médica e avaliação biopsicossocial; além de atuar na fase administrativa e, se necessário, judicial, com base nas mudanças introduzidas pela Lei nº 15.176/2025.

A experiência técnica, como a compartilhada por profissionais da área, mostra que a prova documental e técnica pode alterar substancialmente o desfecho de um pedido de aposentadoria por incapacidade decorrente de doenças como a fibromialgia.

Nosso escritório tem profissionais com competência para auxiliar nestes casos.

Jurídico

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo

Leia a coluna de Leandro Provenzano desta quinta-feira (12)

12/03/2026 00h05

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Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

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A enfermagem é, indiscutivelmente, a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde. Em Campo Grande, centenas de enfermeiros, técnicos e auxiliares enfrentam rotinas exaustivas, plantões intermináveis e a responsabilidade de zelar pela vida alheia. No entanto, por anos, uma parcela justa de sua remuneração pode ter sido subtraída silenciosamente pelo Município: o cálculo correto do terço constitucional de férias.

Hoje, o cenário mudou. A justiça deu o veredito final, e o que era uma tese jurídica tornou-se um direito consolidado. Mas atenção: o caminho entre o direito reconhecido e o dinheiro no bolso exige cautela, documentos em mãos e estratégia técnica.

A Justiça Reconhece o Erro

O cerne da questão reside na forma como a Prefeitura calculava o abono de férias. Historicamente, o Município limitava-se a pagar o terço de férias sobre o vencimento base, ignorando as chamadas "vantagens variáveis" — como os plantões, adicionais de produtividade e outras gratificações habituais. Ocorre que a Lei Complementar Municipal nº 190/11 é clara: o abono deve incidir sobre a remuneração integral, incluindo a média das variáveis dos últimos 12 meses.

Após anos de tramitação, uma sentença sobre o tema transitou em julgado em janeiro de 2026. Isso significa que não há mais possibilidade de recurso por parte da Prefeitura quanto ao mérito. O direito é certo, e a vitória da categoria é definitiva.

O Atalho do Cumprimento de Sentença

Para o servidor, a grande vantagem agora é o tempo. Ao contrário de uma ação nova, onde se começa do zero para discutir quem tem razão, aqui já entramos na fase de "Cumprimento de Sentença". Na prática, o juiz já disse que o Município deve; agora, o processo serve apenas para quantificar "quanto" ele deve a cada CPF específico e ordenar o pagamento.

Embora a associação da categoria tenha iniciado um movimento coletivo, a individualização desse pedido é, muitas vezes, o caminho mais ágil para garantir que as peculiaridades do histórico funcional de cada servidor sejam respeitadas, evitando que o processo se torne um "elefante branco" jurídico que demora décadas para se mover devido à sua própria complexidade numérica.

Causa Ganha? Um Alerta Necessário

É fundamental desmistificar a expressão "causa ganha". No Direito, especialmente contra a Fazenda Pública, o direito ao título (a sentença) é garantido, mas a execução é um campo de batalha técnico. O Município pode impugnar os valores, alegar erros de cálculo ou prescrição de determinados períodos. Se o servidor apresentar um cálculo inflado ou sem base documental, pode não apenas ver seu pedido negado, como ser condenado a pagar honorários sobre a diferença.

É preciso que o servidor esteja atento: a justiça determinou a aplicação da média dos últimos 12 meses. Isso significa que aquele profissional que costumava 'puxar' muitos plantões apenas no mês anterior às férias para 'inflar' o terço de férias poderá ver uma mudança na dinâmica do recebimento. O direito agora é pela média anual, o que traz justiça para quem trabalha de forma constante, mas exige uma análise contábil individualizada para saber o tamanho real do benefício retroativo.

Por isso é recomendado que, de posse da ficha financeira completa a partir de novembro de 2014, cada servidor realize os cálculos contábeis para determinar o valor que tem a receber, caso essa nova modalidade de cálculo seja mais benéfica para seu caso específico. Por isso a necessidade de realizar os cálculos de maneira individual, porque pode ser que essa nova metodologia de cálculo possa prejudicar financeiramente em alguns casos.

O Check-list do Cumprimento de Sentença

Para que o servidor de enfermagem possa ingressar com o seu pedido, a organização documental é o primeiro passo. Sem papéis, não há processo. Confira o que é indispensável:

  • Documentos Pessoais: Cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

  • Fichas Financeiras Detalhadas: É necessário solicitar ao RH da Prefeitura (ou via portal do servidor) as fichas financeiras de todo o período, desde novembro de 2014. São elas que provarão quais variáveis não foram computadas.

  • Dossiê de Férias: Comprovação dos períodos de gozo de férias no intervalo mencionado.

  • Cálculo Contábil Especializado: Este é o ponto crucial. Não basta "pedir o que acha que deve". A petição inicial deve vir acompanhada de uma memória de cálculo que converta a média das variáveis em valores reais. Esse cálculo é a prova técnica que o juiz utilizará para intimar o Município.

O Próximo Passo

O momento é de ação coordenada. O direito que antes era invisível agora está registrado em papel timbrado do Tribunal de Justiça. Para os milhares de profissionais de branco de Campo Grande, este não é apenas um valor retroativo; é a correção de uma injustiça histórica que minguava o descanso remunerado de quem, muitas vezes, abre mão do próprio descanso para cuidar de nós.

O desfecho desta história já foi escrito pelo Judiciário. Cabe agora a cada servidor buscar o seu capítulo individual nessa reparação. Afinal, na justiça como na saúde, a negligência é o pior dos remédios, e o tempo é o fator que separa a cura do prejuízo.

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