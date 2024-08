Consulta de prova, gabarito e pedido de revisão do Detran agora podem ser feitos online

CAMPO GRANDE

Atrasada em mais de seis meses, relicitação das etapas C e D sai cerca de quatro milhões mais barata e cai no colo de "velha conhecida" da administração pública

Previsão de gastos do Executivo Municipal com as obras no Nova Lima giravam em torno de R$ 42,8 milhões. Gerson Oliveira/Correio do Estado

Atrasadas em mais de seis meses, as relicitações dos lotes C e D das obras no Nova Lima foram publicadas, na manhã desta quarta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), com essas duas frentes de trabalho saindo cerca de quatro milhões mais barata que o previsto, por R$ 38 milhões, que caem no colo de uma "velha conhecida" da administração pública.

Como detalha o texto oficial sobre a proposta, homologado pela prefeita, Adriane Lopes, em 26 de julho deste ano, a Empresa Equipe Engenharia Ltda., respectivamente, levará R$ 15.544.997,96 e R$ 22.479.999,99 pelas etapas D e C.

Em valores totais, a contratação de empresa especializada para as duas frentes de trabalho no Nova Lima custou R$ 38.024.997,95 aos cofres públicos, como é possível observar no recorte abaixo:

Em 1º de fevereiro, a rescisão do contrato com a Empresa GTA foi publicada no Diogrande, sendo que ambas as frentes já tinham valores executados no início dos trabalhos, sendo:

Etapa C| R$ 20,5 milhões empenhados e R$ 6,1 milhões executados: 30% da obra concluída

R$ 20,5 milhões empenhados e R$ 6,1 milhões executados: Etapa D| R$ 11.455.706,87 empenhados e R$ 700 mil executados: 6% da obra concluída

Ainda, pode se considerar que a relicitação dessas frentes saiu cerca de quatro milhões de reais mais barata, já que, como bem acompanhou o Correio do Estado, a previsão de gastos do Executivo Municipal com as obras no Nova Lima giravam em torno de R$ 42,8 milhões.

Obra antiga

Mesmo que os serviços tenham sido paralisados, oficialmente, desde 2023, vale ressaltar que os projetos de infraestrutura urbana; pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais para o Nova Lima estão prontos desde junho de 2013.

Após o surgimento das frentes C e D em 2021, como promessa de concluir a pavimentação do bairro Nova Lima, sendo que após a desistência, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) ainda restam:

Etapa D: 2,15 km de drenagem | 6,9 km de pavimentação

Etapa C: 418 metros de drenagem| 12,14 km de pavimentação

Velha Conhecida

Agora, as esperanças da prefeitura municipal para conclusão dessas obras recai sobre o colo da Empresa Equipe, que possui 540 dias de prazo a partir do recebimento da ordem de serviço, ou seja, até meados de fevereiro de 2026, para entregar os serviços.

Cabe apontar que há tempos Equipe Engenharia vence licitações milionárias em Mato Grosso do Sul, como os R$ 43 milhões recebidos em novembro do ano passado para obras no Nova Campo Grande e Córrego Imbirussu.

Antes disso, é possível listar licitações vencidas pela Equipe que datam, pelo menos, desde 2015, quando recebeu R$ 32,1 milhões para pavimentar a rodovia MS-460, em Maracaju; seguido de reajuste de R$ 3,4 milhões em 2016.

Depois disso, uma das obras mais memoráveis da Equipe- não pelo bom sentido - foi a calçada com acessibilidade "em zigue-zague" instalada de maneira irregular no Parque dos Poderes, em Campo Grande, ainda em meados de 2018.

Além disso, contemplada até com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Equipe levou R$ 4.392.305,41 milhões para implantação de corredor na rua Bahia, região central da Capital.

Entram na conta da empresa ainda a etapa B do projeto de pavimentação do Nova Lima, orçado em R$ 24.315.829,19 para pavimentação de 17 km; mais os R$ 4,5 milhões abocanhados da licitação da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), para recapear trecho da Avenida Mato Grosso.

