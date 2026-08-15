Corpo de homem que pulou no Rio Paraná para fugir da PRF é encontrado

MS-386

Sistema hidráulico de caçaba possivelmente falhou, ela se ergueu com o veículo em movimento, tombou e o carro que vinha no sentido contrário bateu e pegou fogo. O caminhoneiro fugiu

Caçamba estava carregada com milho, que se espelhou na rodovia. Tráfego entre Mundo Novo e Iguatemi ficou interditado por dez horas

No mais grave acidente do ano em Mato Grosso do Sul, cinco adultos e duas crianças morreram em um acidente por volta das 19 horas desta sexta-feira (14), na MS-386, no extremo sul do Estado, entre as cidades de Mundo Novo e Iguatemi. As sete vítimas estavam em uma Spin que pegou fogo após bater em um caminhão caçamba que tombou na pista, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mundo Novo, que atendeu a ocorrência.

Depois que a caçamba carregada com milho tombou, ela se desconectou do cavalo e o caminhoneiro, ao ver a tragédia, abandou o local utilizando a parte dianteira do veículo envolvido no acidente. Até o começo da manhã deste sábado ele ainda não havia sido identificado, conforme informações dos bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelos bombeiros, o carro de passeio havia acabado de sair da aldeia indígena Porto Lindo e estava a caminho de Iguatemi. A tragédia aconteceu a cerca de 60 metros da ponte sobre o Rio Iguatemi e por conta da gravidade do caso, a rodovia ficou interditada entre 19 horas e 5 horas da manhã deste sábado.

A carreta seguia no sentido contrário, em uma descida, e de acordo com a suspeita dos peritos que foram ao local, possivelmente a caçamba basculante se ergueu com o veículo em movimento no meio da rodovia sem o motorista perceber. Por conta disso, perdeu a estabilidade em meio à alta velocidade e tombou no meio da pista.

O motorista da Spin não conseguiu parar e em alta velocidade bateu contra esta caçamba, que é toda de ferro. Imediatamente o carro pegou fogo e os peritos não conseguiram identificar se as pessoas morreram em decorrência da colisão ou por conta do fogo. Dependendo do modelo, a Spin tem capacidade legal para o transporte de sete pessoas.

Conforme os bombeiros, a identidade das pessoas será confirmada somente depois de perícia. Inicialmente os corpos foram levados para Mundo Novo, que fica a cerca de 40 quilômetros do local da tragédia, mas a previsão era de que fossem transferidos ainda neste sábado para Naviraí, onde existe Instituto de Medicina Legal (IML).

Nem mesmo a confirmação sobre o sexo das vítimas foi possível obter, segundo os bombeiros, já que os corpos estavam completamente carbonizados. Mas um dos bombeiros que passou a noite no local acredita que sejam três mulheres e dois homens. As crianças, acredita ele, deviam ter entre sete e dez anos, mas não foi possível identificar se eram meninos ou meninas.

Conforme informações apuradas pelos bombeiros, as vítimas estavam visitando a aldeia Porto Lindo, mas não residiam no terra indígena. Eles acreditam que sejam todas de um mesmo núcleo familiar.

Policiais Militares e civis criaram uma espécie de força-tarefa para tentar identificar o caminhoneiro e esclarecer o que de fato ocorreu, mas até o começo da manhã ele não havia sido localizado.

A suspeita de que a tragédia tenha sido provocada por uma falha mecânica no sistema hidráulico da caçamba basculante surgiu porque o pino deste hidráulico estava completamente estendido, o que só ocorre quando o motor do caminhão está em funcionamento e quando a caçamba está atrelada ao chamado cavalo, explicou um dos bombeiros que passou a noite no local da tragédia.

E, como o cavalo e a caçamba se desconectaram no momento em que a parte traseira tombou, os peritos acreditam que este pino tenha erguido a caçamba com o veículo em movimento.

Pelo falto de o acidente ter ocorrido próximo a uma ponte, o tráfego ficou completamente interditado durante cerca de dez horas. Porém, por ser rodovia com pouco movimento, a fila de veículos não chegou a dois quilômetros ao longo da noite e começo da madrugada.