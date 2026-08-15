Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fuga Termina em Morte

Corpo de homem que pulou no Rio Paraná para fugir da PRF é encontrado

Gleison Araújo estava desaparecido desde quinta-feira (13), após abandonar carro com cerca de 5 mil maços de cigarros contrabandeados e pular no Rio Paraná durante fuga da PRF.

Welyson Lucas

15/08/2026 - 08h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O corpo de Gleison Araújo, conhecido como Neno, foi encontrado na noite de ontem, sexta-feira (14), nas águas do Rio Paraná, em Paulicéia (SP). Ele estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (13), quando pulou de uma ponte na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo durante uma fuga da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caso teve início na noite anterior, quando Neno conduzia um Toyota Etios carregado com aproximadamente 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e tentou escapar de uma abordagem policial.

Conforme as informações divulgadas inicialmente, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada da PRF e seguido em fuga pela BR-158. O acompanhamento policial se estendeu por aproximadamente 24 quilômetros.

A tentativa de fuga terminou depois que o veículo apresentou problemas mecânicos e não conseguiu mais prosseguir. Neno abandonou o automóvel e continuou a pé até chegar à ponte sobre o Rio Paraná.

Na tentativa de escapar dos policiais, ele pulou da estrutura e desapareceu nas águas. Desde então, não havia informações sobre seu paradeiro.

Corpo encontrado por pescador

O corpo foi localizado nesta sexta-feira por um pescador em uma região próxima a um residencial em Paulicéia. Após encontrar a vítima, ele acionou os salva-vidas do balneário do município.

Um familiar foi chamado e reconheceu o corpo como sendo de Gleison Araújo.

Morador da região de Dourados, Neno era procurado desde o momento em que desapareceu no rio. O veículo utilizado por ele e a carga de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela PRF após a ocorrência.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de São Paulo, responsável pelos procedimentos relacionados à localização do corpo e pela apuração das circunstâncias da morte.

Decisão Judicial

Júri condena réu a 20 anos de prisão por matar homem no Jardim Los Angeles

Homem recebeu pena de 17 anos e 6 meses pelo assassinato e mais 2 anos e 6 meses por porte ilegal de arma de fogo

15/08/2026 08h30

Compartilhar
Ministério Público realizou diversas fiscalizações na unidade antes de ir à Justiça

Ministério Público realizou diversas fiscalizações na unidade antes de ir à Justiça Foto: Divulgação / MPMS

Continue Lendo...

Um homem foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Campo Grande pelo homicídio qualificado de uma vítima no Jardim Los Angeles, na Capital. O réu também foi responsabilizado por porte ilegal de arma de fogo e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O crime ocorreu em junho de 2025. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Segundo os autos, o assassinato teria sido motivado por uma dívida relacionada a drogas. Durante o julgamento, o promotor de Justiça sustentou que o homicídio foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público e reconheceram as duas qualificadoras apresentadas na acusação. Além do homicídio, o conselho de sentença também considerou comprovado o porte ilegal da arma de fogo.

Na sentença, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri levou em consideração a gravidade do crime, os antecedentes criminais e a reincidência do réu. Pelo homicídio qualificado, foram fixados 17 anos e 6 meses de prisão.

Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena estabelecida foi de 2 anos e 6 meses de reclusão. Com a soma das condenações, o réu deverá cumprir 20 anos de prisão inicialmente em regime fechado.

Além da pena criminal, a Justiça fixou indenização mínima de R$ 10 mil por danos morais em favor dos familiares da vítima.

MS-386

Tragédia em rodovia no sul de MS provoca sete mortes

Sistema hidráulico de caçaba possivelmente falhou, ela se ergueu com o veículo em movimento, tombou e o carro que vinha no sentido contrário bateu e pegou fogo. O caminhoneiro fugiu

15/08/2026 08h08

Compartilhar
Caçamba estava carregada com milho, que se espelhou na rodovia. Tráfego entre Mundo Novo e Iguatemi ficou interditado por dez horas

Caçamba estava carregada com milho, que se espelhou na rodovia. Tráfego entre Mundo Novo e Iguatemi ficou interditado por dez horas

Continue Lendo...

No mais grave acidente do ano em Mato Grosso do Sul, cinco adultos e duas crianças morreram em um acidente por volta das 19 horas desta sexta-feira (14), na MS-386, no extremo sul do Estado, entre as cidades de Mundo Novo e Iguatemi. As sete vítimas estavam em uma Spin que pegou fogo após bater em um caminhão caçamba que tombou na pista, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mundo Novo, que atendeu a ocorrência.

Depois que a caçamba carregada com milho tombou, ela se desconectou do cavalo e o caminhoneiro, ao ver a tragédia, abandou o local utilizando a parte dianteira do  veículo envolvido no acidente. Até o começo da manhã deste sábado ele ainda não havia sido identificado, conforme informações dos bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelos bombeiros, o carro de passeio havia acabado de sair da aldeia indígena Porto Lindo e estava a caminho de Iguatemi. A tragédia aconteceu a cerca de 60 metros da ponte sobre o Rio Iguatemi e por conta da gravidade do caso, a rodovia ficou interditada entre 19 horas e 5 horas da manhã deste sábado.

A carreta seguia no sentido contrário, em uma descida, e de acordo com a suspeita dos peritos que foram ao local, possivelmente a caçamba basculante se ergueu com o veículo em movimento no meio da rodovia sem o motorista perceber. Por conta disso, perdeu a estabilidade em meio à alta velocidade e tombou no meio da pista.

O motorista da Spin não conseguiu parar e em alta velocidade bateu contra esta caçamba, que é toda de ferro. Imediatamente o carro pegou fogo e os peritos não conseguiram identificar se as pessoas morreram em decorrência da colisão ou por conta do fogo. Dependendo do modelo, a Spin tem capacidade legal para o transporte de sete pessoas. 

Conforme os bombeiros, a identidade das pessoas será confirmada somente depois de perícia. Inicialmente os corpos foram levados para Mundo Novo, que fica a cerca de 40 quilômetros do local da tragédia, mas a previsão era de que fossem transferidos ainda neste sábado para Naviraí, onde existe Instituto de Medicina Legal (IML).

Nem mesmo a confirmação sobre o sexo das vítimas foi possível obter, segundo os bombeiros, já que os corpos estavam completamente carbonizados. Mas um dos bombeiros que passou a noite no local acredita que sejam três mulheres e dois homens. As crianças, acredita ele, deviam ter entre sete e dez anos, mas não foi possível identificar se eram meninos ou meninas.

Conforme informações apuradas pelos bombeiros, as vítimas estavam visitando a aldeia Porto Lindo, mas não residiam no terra indígena. Eles acreditam que sejam todas de um mesmo núcleo familiar.

Policiais Militares e civis criaram uma espécie de força-tarefa para tentar identificar o caminhoneiro e esclarecer o que de fato ocorreu, mas até o começo da manhã ele não havia sido localizado.

A suspeita de que a tragédia tenha sido provocada por uma falha mecânica no sistema hidráulico da caçamba basculante surgiu porque o pino deste hidráulico estava completamente estendido, o que só ocorre quando o motor do caminhão está em funcionamento e quando a caçamba está atrelada ao chamado cavalo, explicou um dos bombeiros que passou a noite no  local da tragédia.

E, como o cavalo e a caçamba se desconectaram no momento em que a parte traseira tombou, os peritos acreditam que este pino tenha erguido a caçamba com o veículo em movimento.

Pelo falto de o acidente ter ocorrido próximo a uma ponte, o tráfego ficou completamente interditado durante cerca de dez horas. Porém, por ser rodovia com pouco movimento, a fila de veículos não chegou a dois quilômetros ao longo da noite e começo da madrugada.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mau cheiro leva TJMS a autorizar arrombamento de apartamento em Campo Grande
Decisão Judicial

/ 1 dia

Mau cheiro leva TJMS a autorizar arrombamento de apartamento em Campo Grande

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7092, sexta-feira (14/08)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7092, sexta-feira (14/08)

3

Candidato do PT ganha apoio de mais de 40 prefeitos bolsonaristas
costura política

/ 1 dia

Candidato do PT ganha apoio de mais de 40 prefeitos bolsonaristas

4

Dono de empresa em MS morre após acidente de esqui na Argentina
Fatalidade

/ 13 horas

Dono de empresa em MS morre após acidente de esqui na Argentina

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3761, quinta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3761, quinta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 4 dias

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 07/08/2026

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 06/08/2026

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado