Corpo de médica que pulou no Rio Ivinhema é encontrado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Ivinhema, distrito distante a 280 quilômetros de Campo Grande, localizou, por volta das 11h50 desta quinta-feira (19) o corpo da médica Elaine Aparecida Ghirotto, de 43 anos.

Ela estava desaparecida desde a última terça-feira (17) quando ela pulou da ponte do Rio Ivinhema, às margens da BR-376, no trecho entre Nova Andradina e Ivinhema, no trecho a 302 quilômetros da Capital.

O corpo foi localizado a três quilômetros do local onde Elaine foi vista submergindo pela primeira vez.

Conforme apurado pela mídia local, a mulher trafegava pela BR-376 em um Toyota Corolla, quando estacionou o carro na ponte, trancou o veículo com o celular dentro e jogou as chaves no asfalto.

Em seguida, desceu, tirou os sapatos e pulou no rio.

Uma pessoa viu toda a cena e afirmou que a moça chegou a ficar por segundos na superfície, mas desapareceu.

Polícia Militar, Setor de Investigações Gerais (SIG) – Polícia Civil e Polícia Civil estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa da morte ainda está sendo investigada. A suspeita é de que a médica teria se suicidado.

"As equipes estão realizando a investigação completa para determinar as circunstâncias do ocorrido. Portanto, a natureza do falecimento é algo que ainda será esclarecido pelas equipes competentes", disse a assessoria.

* Com informações do Jornal da Nova - Nova Andradina e região

Busque ajuda

Formado exclusivamente por voluntários, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Quem nos procura, normalmente está se sentido solitário ou precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações.

Oferece atendimento pelo telefone 188 (24 horas e sem custo de ligação), por chat, e-mail e pessoalmente. Nestes canais, são feitos mais de 2,7 milhões de atendimentos anuais, por aproximadamente 3.300 voluntários, presentes em 20 estados, além do Distrito Federal.