Criminosos usam roleta russa para extorquir idosa e grávida em MS

Uma dupla foi presa pela Polícia Civil por furtar uma residência em Campo Grande, no bairro Santa Fé, utilizar a tortura chamada roleta russa para extorquir as vítimas e agredi-las fisicamente, dentre elas a proprietária do imóvel de 65 anos e uma grávida de sete meses.

Em vídeo capturado por câmeras, é possível visualizar ambos entrando na casa, que estava com portão aberto enquanto duas funcionárias limpavam a garagem. Para rendê-las, os criminosos utilizaram uma arma de fogo e foram para dentro da residência.

No momento do roubo, a dupla agrediu fisicamente as vítimas, incluindo a grávida, e em outra situação, praticaram a roleta russa na idosa de 65 anos para conseguir a informação se havia a existência de um cofre na casa. Ao todo, ambos conseguiram furtar alguns dólares, joias avaliadas em R$ 100 mil, celulares e um automóvel, do qual foi encontrado horas depois da ação no bairro Giocondo Orsi.

Um dos criminosos, identificado como G.S.S. de 20 anos, foi preso na última quinta-feira (19) enquanto tentava fugir de Campo Grande rumo à Cuiabá (MT). Ele possui antecedentes por tráfico de drogas e confessou ter praticado o crime em razão de uma dívida com o outro autor do crime, identificado como W.P.S. de 25 anos.

W.P.S. foi preso na sexta-feira (20) no local onde trabalha, mediante convênio com o sistema penitenciário, com notas significativas de dinheiro no bolso, oriunda da venda das joias furtadas, além da camiseta usada no momento do assalto e um celular, também propriedade de uma das vítimas do roubo. Ainda, foi informado que ele usufruía do intervalo do trabalho para observar residências passíveis de roubo.

Ambos os autores foram presos por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além de tortura qualificada em razão de ter sido praticada contra idoso. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acatou o pedido de prisão preventiva no último sábado (21).

As investigações seguem, a fim de recuperar as joias e encontrar a arma de fogo utilizada no crime. Segundo informações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), a arma usada era uma calibre 357, mas teria sido vendida por W.P.S. para conseguir uma pistola calibre 9mm, que seria usada em crimes posteriores.

Roleta Russa: o que é e origem

A roleta russa é uma prática considerada um jogo de azar, do qual consiste na adição de uma bala na câmara de um revólver (ou outra arma), o tambor é girado e fechado, ou seja, a posição do projétil fica desconhecida pelos participantes. Neste momento, a arma é apontada (para si ou outra pessoa) e o gatilho é pressionado, resultando ou não no disparo da bala.

A primeira menção da atividade aconteceu em 1937, na revista Collier's, no conto “Roleta Russa”, de Georges Surdez. Sua origem é ligada à Rússia, por isso seu nome, que no país europeu se chama “russkaya roleta”, mas existem várias histórias quanto a sua real invenção:

Czar Alexandre III, que gostava de roleta, teria inventado o jogo para se divertir mais, intimando um conselheiro para jogar e acertando-o com uma bala; Prisioneiros russos do século XIX teriam sido obrigados a jogar pelos carcereiros; Membros do Exército teriam inventado o jogo para impressionar os outros com a sua coragem e sangue-frio;

