DOF apreende carretas com mais de R$ 1 milhão em pneus

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante a última segunda-feira (09), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam duas carretas com 400 pneus para caminhão. A apreensão aconteceu em Ponta Porã, na MS-164 e dois homens foram presos.

De 32 e 46 anos, os motoristas das carretas foram abordados durante o bloqueio que a equipe militar realizava na rodovia estadual, próximo ao Trevo do Copo Sujo. Na ação, os agentes realizaram a vistoria e encontraram na caçamba de cada carreta 200 pneus.

Ao questionar os condutores dos veículos, os dois homens assumiram o esquema de contrabando. Segundo as informações, ambos confessaram terem sido contratados para realizar o transporte dos pneus por 315 quilômetros da fronteira do Estado, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai até Campo Grande, e o outro por mais de 1,1 mil quilômetros até Goiânia (GO).

Os 400 pneus ilegais foram apreendidos e posteriormente avaliados em aproximadamente R$ 1,2 milhão, após serem encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, localizada em Ponta Porã.

A ação ocorreu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é parceria da Secretaria de Segurança de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O DOF disponibiliza o canal direto com o cidadão para denúncias anônimas por meio do telefone 0800 647-6300.

Assine o Correio do Estado