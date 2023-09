A última semana do inverno deve ser de calor extremo em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A primavera chega no sábado (23) em meio ao alerta de uma forte onda de calor. As temperaturas máximas devem ficar em torno dos 40ºC.

“Uma semana bastante quente. Dia 23, a primavera está vindo muito quente em todo o Estado e deve passar dos 40ºC nos próximos dias em alguns pontos. Será um mês de extremas temperaturas com máximas sempre acima de 35ºC, batendo 40ºC graus, em alguns pontos”, prevê o Inmet.

Com as altas temperaturas, é esperado o efeito de vaporização de água na atmosfera, gerando chuvas isoladas e até mesmo o alerta de tempestades e granizos de forma mais isolada em alguns municípios do estado.

“Mesmo com essa possibilidade de temporais que, acabam sendo provocados até pelo forte aquecimento. A umidade do ar cai, mas diferente da umidade do ar, começa a ter vapor de água na atmosfera, por isso que dá essas pancadas. Uma coisa é o ar seco que respiramos e o vapor de água para a formação de nuvens carregadas de gotículas de chuva”, esclarece o Inmet.

O alerta de chuvas e temporais é válido de hoje (17) até quarta-feira (20), em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Podendo ainda prejudicar plantações.

“Onde essa chuva cair, não descartamos tempo severo, chuva com raios, rajada de vento e inclusive queda de granizo, mesmo que pontual. Essas primeiras chuvas vêm em forma de temporal bem localizado, mas vai continuar quente”, alerta o Inmet.

Cabe destacar que, neste domingo (17), as temperaturas mais elevadas foram registradas em Água Clara (40.6ºC), Porto Murtinho (40.3ºC), Coxim (38.8ºC), Paranaíba (38.6ºC) e Rio Brilhante (38.1ºC). Campo Grande registrou 35ºC e Corumbá 35.9ºC, segundo o Inmet.

A Defesa Civil adverte que o calor constante e excessivo pode causar desconforto, mal estar, além de outros problemas de saúde. A população deve ficar atenta às recomendações, como aumentar a hidratação, se abrigar do sol e umidificar os ambientes.

Primavera quente

Por causa do efeito de um bloqueio atmosférico, que não irá deixar as frentes frias passarem do Rio Grande do Sul, a primavera na maior parte do país terá uma longa sequência de dias de sol forte e calor muito acima do normal para esta época do ano.

O calor será frequente e intenso, sobretudo em áreas no Centro-Oeste, interior de Santa Catarina, no estado do Paraná, em grande parte da Região Sudeste, no interior do Nordeste e também nos estados de Rondônia, Tocantins e em áreas do centro-sul do Pará e do centro-leste do Amazonas.

Mato Grosso do Sul, especialmente do oeste, noroeste e norte do estado, podem registrar vários dias com temperatura na casa dos 40°C. A temperatura máxima pode chegar a 41ºC em Corumbá, segundo o Inmet.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a temperatura elevada de 41°C é esperada para as regiões norte (Sonora), pantaneira (Corumbá) e sudoeste (Porto Murtinho).

Em Campo Grande, é esperado máximas entre 35ºC e 37°C. Com a previsão de altas temperaturas, esperam-se baixos índices de umidade relativa do ar muito baixa entre 10% e 20%.

