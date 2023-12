Nesta quarta-feira (20), celebra-se o aniversário de três cidades de Mato Grosso do Sul: Dourados, que completa 88 anos; Nova Andradina, fazendo 65 anos; e Caarapó, 64 anos.

Dourados tornou-se município em 20 de dezembro de 1935, com áreas desmembradas do município de Ponta Porã, através do Decreto nº 30 do então Governador do Estado, Sr. Mário Corrêa da Costa.

Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano passado, mostram que hoje a cidade tem 243,3 mil habitantes, número que reflete uma redução da população, que antes contava com 261 mil habitantes.

Conforme divulgação da prefeitura, a principal atividade econômica do município hoje é a agropecuária,com o comércio e a indústria também tendo um papel relevante neste setor.

Outro papel já consolidado em Dourados é o polo de prestação de serviços que hoje atende a um total de 38 municípios constituintes das regiões Grande Dourados, Conesul, Vale do Ivinhema e Fronteira.

Entre os mais importantes serviços destacam-se o médico-hospitalar, com recursos tecnológicos de ponta e profissionais capacitados em todas as especialidades de ensino superior que conta atualmente com cinco instituições, reunindo um contingente de mais de 18 mil estudantes universitários.

O aniversário de 88 anos será comemorado hoje com a inauguração de uma ponte que liga o Bairro Estrela Porã à Vila Roma. Também há missa na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. No período da noite, haverá festa com queima de fogos na Praça Antônio João.

Nova Andradina

No dia de hoje, outro município aniversariante é Nova Andradina, que celebra 65 anos.De acordo com o IBGE, hoje o local conhecido como Cidade Sorriso ou Capital do Vale do Ivinhema possui 48,5 mil habitantes.

Nova Andradina fica localizada na região sudeste de Mato Grosso do Sul e foi fundada em 20 de dezembro de 1958 e instalada oficialmente no dia 30 de abril do ano seguinte, em 1959, quando se desmembrou da comarca de Rio Brilhante, pertencente até então ao município de Bataguassu.

Para celebrar a data, a prefeitura organizou uma programação especial, com shows nacionais e eventos marcantes.

Conforme divulgação, a programação começa nesta manhã, com a entrega de 80 unidades habitacionais.

A partir das 20h, a praça de alimentação e apresentação de Nayara Nantes darão o tom festivo no Centro de Eventos José Antônio Zanqueta.

A partir das 22h, o renomado sertanejo Felipe Araújo, conhecido por dar voz ao hit "Atrasadinha" e sucessos como "Reincidente" e "Espaçosa Demais", entre outros, animará a noite.

Na quinta-feira (21), a festança continua e, a partir das 20h, terá DJ Magrão e na sequência o grupo de pagode Atitude 67 encerrará as festividades.

A prefeitura ressalta que, visando a segurança e a preservação do ambiente, não será permitida a entrada com bebidas e cadeiras.

Caarapó

Outra cidade fazendo aniversário é Caarapó, que celebra 64 anos no dia de hoje.

Segundo a prefeitura, o progresso da região teve por base a extração da erva-mate, pois a Cia. Mate Laranjeira, concessionária da exploração, entregava a terceiros, áreas previamente delimitadas, chamadas sesmarias, onde deveriam construir uma “Rancheada”, além de trilha no seio da floresta, para permitir a passagem dos veículos de tração animal, que procediam o escoamento da produção de erva-mate.

Essas trilhas, conhecidas no vocabulário indígena como “tape-jacienda”, se prolongavam até às margens do Rio Amambaí.

A celebração deste ano conta com quatro shows comemorativos. Serão dois shows gospel – um do segmento evangélico e outro católico - e dois shows populares.

A agenda começou no sábado (17), com a cantora evangélica Eyshila; no domingo (18), teve apresentação do cantor católico Davidson Silva.

Na segunda-feira (19), teve show de Hugo e Guilherme; e hoje (20), Guilherme e Santiago encerram os festejos.

*Com informações das prefeituras.