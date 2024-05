Dourados reduz em um terço a meta da vacinação contra dengue

Depois de prorrogar pela segunda vez o prazo para aplicação da vacina gratuita contra a Dengue, a prefeitura de Dourados reduziu em um terço a meta e agora espera imunizar pelo menos 100 mil pessoas entre 4 e 59 anos.

Quando começou o programa, no dia 3 de janeiro, a pretensão das autoridades locais de saúde era vacinar 150 mil pessoas. Agora, depois de o prazo ter sido estendido até 31 de julho para aplicação da primeira dose, o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques, tem afirmado que a expectativa é de que chegue a cem mil o número de pessoas vacinadas.

Até o último domingo (19), data apontada como prazo final para os interessados em tomar a primeira dose, em torno de 79 mil pessoas haviam sido vacinadas com a Qdenga, do laboratório japonês Takeda. Isso significa 52% da meta inicial. Além disso, em torno de 11 mil haviam tomado a segunda dose.

Embora não utilize o termo negacionismo, Edvan Marques atribui a baixa procura, entre outros fatores, a esse estranho fenômeno. “Vivenciamos desde 2016 uma onda de baixa cobertura vacinal como um todo, e isso também reflete na vacinação contra a dengue. Com a campanha da gripe, que é a campanha mais tradicional que temos, acontece o mesmo”, lembra ele.

Em laboratórios particulares, cada dose da vacina contra a dengue, que protege por até quatro anos e meio, custa em torno de R$ 450,00. Dourados é a única cidade do mundo que está recebendo vacinação em massa contra a doença.

Até agora, o laboratório japonês enviou a Dourados cerca de 210 mil doses em dois lotes. Parte delas vence somente no fim de agosto. Agora, com essa oferta de doses, a segunda dose, aplicada três meses após a primeira, poderá ser aplicada até o dia 31 de outubro.

MORTES

No ano passado, 43 pessoas morreram vítimas de dengue no Estado, sendo cinco em Doutrados. Em 2024, conforme dados oficiais, provocou a morte de uma criança no município e de pelo menos outras 18 pessoas no restante do Estado.

Além disso, outras 15 mortes estão sob investigação. Desde o começo do ano, Mato Grosso do Sul já registrou 19.310 casos prováveis de Dengue, sendo 9.155 confirmados, de acordo com dados do boletim da 20ª semana epidemiológica, divulgado nesta quinta-feira (23).

Mas, além da imunização em massa em Dourados, a vacina também está sendo oferecida a crianças e adolescentes de todo o Estado. Até agora, 46,8 mil doses foram aplicadas na população de 10 a 15 anos.

E, assim como em Dourados, a procura também está muito abaixo do esperado, já que o Estado recebeu 101.619 doses do imunizante e menos da metade foi aplicada.