Dupla morre em confronto com PM horas após ataques no interior de MS

Com essas duas ocorrências, o número de mortes por agentes de Estado subiu para 107 - Foto: Maikon Leal / Coxim Agora

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Na madrugada desta sexta-feira (14), a Força Tática da Polícia Militar localizou uma dupla suspeita de atirar contra duas pessoas no bairro Senhor Divino, em Coxim. Os suspeitos fugiram após os ataques e se esconderam no Vale do Taquari. Durante a ação policial, houve confronto entre os militares e os dois homens.

Os suspeitos foram identificados como Rafael da Silva Nogueira, de 38 anos, e Daniel Braz dos Santos Silva, de 40 anos, vulgo “Nego Drama”. Ambos foram atingidos por disparos na região do tórax.

Os dois foram socorridos ainda com vida e encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura. De acordo com as informações do site Coxim Agora, eles chegaram com vida à unidade hospitalar e equipes médicas realizaram procedimentos de reanimação, porém, apesar dos esforços, ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Rafael e Nego Drama são apontados como suspeitos de envolvimento nos ataques que deixaram David Alexandre Morais de Souza, de 36 anos, gravemente ferido, e Almir de Araújo Bernardo, de 37 anos, morto no quintal de sua residência, no bairro Senhor Divino.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Força Tática, Polícia Civil e Perícia. As circunstâncias do confronto e a dinâmica dos ataques serão investigadas pelas autoridades.

Ataques horas antes

Dois homens foram baleados na noite de quinta-feira (13), em Coxim, após a dupla que estava em uma motocicleta preta realizar disparos em diferentes pontos do bairro Senhor Divino.

O primeiro caso ocorreu na Rua Walmor Rocha Soares, onde David Alexandre foi atingido por um disparo na cabeça e também agredido com coronhadas. Ele ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O segundo ataque ocorreu na Rua Ângelo de Souza, também no bairro Senhor Divino, onde os suspeitos efetuaram quatro disparos na direção de Almir de Araújo Bernardo, no quintal de sua residência. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local, mas os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida.

107 mortes

Conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Mato Grosso do Sul já registrou 107 mortes por intervenção legal de agentes do Estado, em 2026.

O painel estatístico da Sejusp mostra que, até julho, os registros vinham aumentando ao longo do ano. Foram 11 vítimas em janeiro, seis em fevereiro, nove em março, 14 em abril, 16 em maio, 16 em junho e 22 em julho. Em agosto, o painel apresenta 13 registros.

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